Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 10
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Пересиживание - это превышение текущей просадки по ордеру размеру средней прибыли сделок по активу в пунктах.
Спасибо, Дмитрий, нужно подумать
Пересиживание - это превышение текущей просадки по ордеру размеру средней прибыли сделок по активу в пунктах.
Знаю массу стратегий, в т.ч. успешных в какой-то период, в которых жесткие СЛ и ТП , и СЛ больше ТП обычно в 2, в диапазоне где-то 1,2...2,5 раза. Я бы не назвал работу по этим стратегиям чистым пересиживанием, хотя средний убыток в 2 раза выше средней прибыли.
Знаю массу стратегий, в т.ч. успешных в какой-то период, в которых жесткие СЛ и ТП , и СЛ больше ТП обычно в 2, в диапазоне где-то 1,2...2,5 раза. Я бы не назвал работу по этим стратегиям чистым пересиживанием, хотя средний убыток в 2 раза выше средней прибыли.
Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.
Если у тебя СЛ в 10 раз больше, чем уровень ТП, но просадка не превышает 10% от уровня ТП, то это не пересиживание
Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.
Если у тебя СЛ в 10 раз больше, чем уровень ТП, но просадка не превышает 10% от уровня ТП, то это не пересиживание
книги всегда хорошо. будь то биржевая тематика или документальная история мира. Чтение развивает мозг.
Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.
" ПЕРЕСИЖИВАНИЕ" - это субъективная проблема, высосанная из пальца - ужастик для новичков...
Одна и та же ситуация на рынке для разных стратегий ( скальпинг, внутридневная или среднесрочная...) будет оцениваться по разному...
Для торгового робота такой проблемы вообще не существует - он просто закроет позицию, согласно своему алгоритму, или проигнорирует минус...
Выделять эту проблему - вообще не стоит... Есть более полезные вещи, над которыми нужно работать...
" ПЕРЕСИЖИВАНИЕ" - это субъективная проблема, высосанная из пальца - ужастик для новичков...
Одна и та же ситуация на рынке для разных стратегий ( скальпинг, внутридневная или среднесрочная...) будет оцениваться по разному...
Для торгового робота такой проблемы вообще не существует - он просто закроет позицию, согласно своему алгоритму, или проигнорирует минус...
Выделять эту проблему - вообще не стоит... Есть более полезные вещи, над которыми нужно работать...
Если перед этим спитчем добавить слова "Я считаю, что...", то норм - каждый может считать что угодно.
С другой стороны, если трейдер в сделке терпит убыток в 100 пунктов, что бы взять 5 пунктов прибыли, то надолго его не хватит и какой смысл...
Жаль Автомата забанили - вот пямятник пересиживанию с неизбежным исходом.
С другой стороны, если трейдер в сделке терпит убыток в 100 пунктов, что бы взять 5 пунктов прибыли, то надолго его не хватит и какой смысл...
Любую проблему можно опошлить!
Если рассматривать стратегии "супер гениальные" - из одной строчки: открыл позицию и можно на год о ней забыть..., то это один вопрос...
А если рассматривать прибыльные стратегии, дающие стабильный плюс на протяжении нескольких лет, то это совсем другой вопрос, хотя проблема одна и та же...
Любую проблему можно опошлить!
Если рассматривать стратегии "супер гениальные" - из одной строчки: открыл позицию и можно на год о ней забыть..., то это один вопрос...
А если рассматривать прибыльные стратегии, дающие стабильный плюс на протяжении нескольких лет, то это совсем другой вопрос, хотя проблема одна и та же...
Есть такие в реальной жизни с пересиживанием или это просто философские размышления?