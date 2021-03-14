Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 10

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Дмитрий:
Пересиживание - это превышение текущей просадки по ордеру размеру средней прибыли сделок по активу в пунктах. 

Спасибо, Дмитрий, нужно подумать

 
Дмитрий:
Пересиживание - это превышение текущей просадки по ордеру размеру средней прибыли сделок по активу в пунктах. 

Знаю массу стратегий, в т.ч. успешных в какой-то период, в которых жесткие СЛ и ТП , и СЛ больше ТП обычно в 2, в диапазоне где-то 1,2...2,5 раза. Я бы не назвал работу по этим стратегиям чистым пересиживанием, хотя средний убыток в 2 раза выше средней прибыли.

 
Aleksey Mavrin:

Знаю массу стратегий, в т.ч. успешных в какой-то период, в которых жесткие СЛ и ТП , и СЛ больше ТП обычно в 2, в диапазоне где-то 1,2...2,5 раза. Я бы не назвал работу по этим стратегиям чистым пересиживанием, хотя средний убыток в 2 раза выше средней прибыли.

Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.

Если у тебя СЛ в 10 раз больше, чем уровень ТП, но просадка не превышает 10% от уровня ТП, то это не пересиживание

 
Дмитрий:

Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.

Если у тебя СЛ в 10 раз больше, чем уровень ТП, но просадка не превышает 10% от уровня ТП, то это не пересиживание

Я знаю что это разные вещи, поэтому и привел этот пример на ваши слова. Очевидно тогда что просадка может быть до 10 раз больше ТП и закрывать её по стратегии не положено. Наверное вы просто не так выразились?
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книги всегда хорошо. будь то биржевая тематика или документальная история мира. Чтение развивает мозг.

 
Дмитрий:

Пересиживание - это не соотношение СЛ/ТП.


" ПЕРЕСИЖИВАНИЕ" - это субъективная проблема, высосанная из пальца - ужастик для новичков...

Одна и та же ситуация на рынке для разных стратегий ( скальпинг, внутридневная или среднесрочная...) будет оцениваться по разному...

Для торгового робота такой проблемы вообще не существует - он просто закроет позицию, согласно своему алгоритму, или проигнорирует минус...


Выделять эту проблему - вообще не стоит... Есть более полезные вещи, над которыми нужно работать...

 
Serqey Nikitin:

" ПЕРЕСИЖИВАНИЕ" - это субъективная проблема, высосанная из пальца - ужастик для новичков...

Одна и та же ситуация на рынке для разных стратегий ( скальпинг, внутридневная или среднесрочная...) будет оцениваться по разному...

Для торгового робота такой проблемы вообще не существует - он просто закроет позицию, согласно своему алгоритму, или проигнорирует минус...


Выделять эту проблему - вообще не стоит... Есть более полезные вещи, над которыми нужно работать...

Если перед этим спитчем добавить слова "Я считаю, что...", то норм - каждый может считать что угодно.

 

С другой стороны, если трейдер в сделке терпит убыток в 100 пунктов, что бы взять 5 пунктов прибыли, то надолго его не хватит и какой смысл...

Жаль Автомата забанили - вот пямятник пересиживанию с неизбежным исходом. 

 
Дмитрий:

С другой стороны, если трейдер в сделке терпит убыток в 100 пунктов, что бы взять 5 пунктов прибыли, то надолго его не хватит и какой смысл...


Любую проблему можно опошлить!

Если рассматривать стратегии "супер гениальные" - из одной строчки: открыл позицию и можно на год о ней забыть..., то это один вопрос...

А если рассматривать прибыльные стратегии, дающие стабильный плюс на протяжении нескольких лет, то это совсем другой вопрос, хотя проблема одна и та же...

 
Serqey Nikitin:

Любую проблему можно опошлить!

Если рассматривать стратегии "супер гениальные" - из одной строчки: открыл позицию и можно на год о ней забыть..., то это один вопрос...

А если рассматривать прибыльные стратегии, дающие стабильный плюс на протяжении нескольких лет, то это совсем другой вопрос, хотя проблема одна и та же...

Есть такие в реальной жизни с пересиживанием или это просто философские размышления?

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