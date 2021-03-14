Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 7

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Aleksey Nikolayev:


Рази дядя Эйнштейн ставил какие-то стоп-лоссы, когда изучал броуновское движение? Или Башелье? Оне просто осилили премудрость бытия и все.

 
Alexander_K2:

Стоп-лоссы какие-то... А чё это такое? В Библии нетути такого слова. Сие есть трусость пред рынком у Непосвященных.

Использование стоп-лоссов - прямое следствие осознания того, что "неисповедимы пути Господни"

Пересиживание убытка - разновидность гностической ереси, предполагающей владение некими "тайными знаниями"

 
Alexander_K2:

Рази дядя Эйнштейн ставил какие-то стоп-лоссы, когда изучал броуновское движение? Или Башелье? Оне просто осилили премудрость бытия и все.

Не знал, что они торговали.

 
Aleksey Nikolayev:

Пересиживание убытка - разновидность гностической ереси, предполагающей владение некими "тайными знаниями"

Мало того, пересиживать публично = ввергать Страждущих в грех алчности и зависти.
[Удален]  
secret:
Мало того, пересиживать публично = ввергать Страждущих в грех алчности и зависти.

Для страждущих это испытание божье.

 

помогает книга "которая не пряник" и вот очень хочется некоторым дать по рукам, вот прямо всеми томами. И ещё "Конкретной математикой" сверху по бестолковке

 

А почему это все решили, что кто-то что-то пересиживает?!

Пересиживание - безусловнейший позор. На преодоление этого недостатка и требуется читать Библию.

Мне, почему-то стало казаться, что на форуме воцарилось уныние и неверие... Я подумаю, и, возможно, начну транслировать СигналЕ, чтобы взбодрить страждущих.

 
Alexander_K2:

А почему это все решили, что кто-то что-то пересиживает?!

если без самообмана, то так:

если просадка по ордеру значительно больше чем профит по закрытию этого ордера - это пересиживание

если убыточный ордер остается на более значительное время в рынке чем остальные ордера по ТС - это пересиживание

если нарушается принцип "крой убытки, но давай расти прибыли"  с точностью до наоборот - это пересиживание

[Удален]  
Igor Makanu:

если без самообмана, то так:

отличный if else получился

 
 Прямой посыл к  Иммануилу Канту "Критика чистого разума" :- " Разум есть способность дающая нам принципы априорного знания" .В большинстве акцентируют , что 90% трейдеров сливаются , а вот какой процент учебной литературы ( инфы -курсов)  можно перевести в разряд макулатуры ?   Книги как источник знании неотъемлемая часть , но в качестве фильтра должна присутствовать критика простроенная на логике.
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