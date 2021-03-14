Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 7
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Рази дядя Эйнштейн ставил какие-то стоп-лоссы, когда изучал броуновское движение? Или Башелье? Оне просто осилили премудрость бытия и все.
Стоп-лоссы какие-то... А чё это такое? В Библии нетути такого слова. Сие есть трусость пред рынком у Непосвященных.
Использование стоп-лоссов - прямое следствие осознания того, что "неисповедимы пути Господни"
Пересиживание убытка - разновидность гностической ереси, предполагающей владение некими "тайными знаниями"
Рази дядя Эйнштейн ставил какие-то стоп-лоссы, когда изучал броуновское движение? Или Башелье? Оне просто осилили премудрость бытия и все.
Не знал, что они торговали.
Пересиживание убытка - разновидность гностической ереси, предполагающей владение некими "тайными знаниями"
Мало того, пересиживать публично = ввергать Страждущих в грех алчности и зависти.
Для страждущих это испытание божье.
помогает книга "которая не пряник" и вот очень хочется некоторым дать по рукам, вот прямо всеми томами. И ещё "Конкретной математикой" сверху по бестолковке
А почему это все решили, что кто-то что-то пересиживает?!
Пересиживание - безусловнейший позор. На преодоление этого недостатка и требуется читать Библию.
Мне, почему-то стало казаться, что на форуме воцарилось уныние и неверие... Я подумаю, и, возможно, начну транслировать СигналЕ, чтобы взбодрить страждущих.
А почему это все решили, что кто-то что-то пересиживает?!
если без самообмана, то так:
если просадка по ордеру значительно больше чем профит по закрытию этого ордера - это пересиживание
если убыточный ордер остается на более значительное время в рынке чем остальные ордера по ТС - это пересиживание
если нарушается принцип "крой убытки, но давай расти прибыли" с точностью до наоборот - это пересиживание
если без самообмана, то так:
отличный if else получился