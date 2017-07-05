Торговые функции для чайников. - страница 3
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Спасибо. Но к сожалению, это не то.
Разбираться с чудотворным некомментированным инклудом в 1600 строк, из которых 99% в данном примере лишние - это уже совсем другая идея. А без понимания - кому это всё нужно?
Но за попытку спасибо.
Если Вы хотите начать - Вам совсем не нужно лезть во внутренности стандартной библиотеки (а торговый класс CTrade - это и есть стандартная библиотека). Вам нужно просто научиться пользоваться. Обратите внимание - весь скрипт - всего пара десятков строк, из которых сама ТОРГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ - это одна строка:
Если Вы хотите начать - Вам совсем не нужно лезть во внутренности стандартной библиотеки (а торговый класс CTrade - это и есть стандартная библиотека). Вам нужно просто научиться пользоваться. Обратите внимание - весь скрипт - всего пара десятков строк, из которых сама ТОРГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ - это одна строка:
На уровне пользователя я умею.
Мне нужно немного другое - минимум чистого кода для обеспечения торговли. И разобрать по косточкам.
Но похоже без классов здесь не обойтись. Но надеюсь по крайней мере обойтись без стандартных.
В общем, спасибо, дальше попробую сам. Примеры-то в документации есть.
На уровне пользователя я умею.
Мне нужно немного другое - минимум чистого кода для обеспечения торговли. И разобрать по косточкам.
Но похоже без классов здесь не обойтись. Но надеюсь по крайней мере обойтись без стандартных.
В общем, спасибо, дальше попробую сам. Примеры-то в документации есть.
Основное что надо чётко понимать для написания кода открытия позиции написано здесь.Без классов обойтись можно, но с ними удобней. Лично я использую исключительно примитив из классов. На большее не хватает высохшей части этого... как его... в общем знаешь чего.
Основное что надо чётко понимать для написания кода открытия позиции написано здесь.Без классов обойтись можно, но с ними удобней. Лично я использую исключительно примитив из классов. На большее не хватает высохшей части этого... как его... в общем знаешь чего.
Это, что называется, не в бровь, а в глаз. Я как раз этим и занят.
Меня, собственно, что смущает.. Я не всегда нахожу логику в идеологии разработчиков. Например, мне пока не понятно чем они руководствовались, когда создавали две торговые функции - OnTrade() и OnTradeTransaction().
Простой пример. Функция:
Вот из каких соображений она булёвая, а результат заталкивается в дабловый этот margin? Почему не сделать по-человечески, например, так:
И чтобы сама ф-ия возвращала значение margin. Большинство ф-ий так и сделаны. А эта - нет. Кому это нужно, чтобы эта ф-ия возвращала false, если всё равно потом в той же документации рекомендуется использовать GetLastError() ?
Не знаю.. Мне очень трудно это понять. Я изучаю этот язык как историю, или китайский. Т.е. всякий раз не знаешь - важно то или иное свойство языка или это просто прихоть программиста. Это касается и всей философии торговых функций. Поэтому да, я тоже выделю из всего этого наследия сухой остаток, создам алгоритмические примитивы и буду пользовать, остальное - в мусорку.
Насчёт высохшей части - это жизнь как у арбуза: живот растёт, а хвостик засыхает:) И да, от этого внешнего мира тошнит уже..
За ссылочку спасибо.
Это, что называется, не в бровь, а в глаз. Я как раз этим и занят.
Меня, собственно, что смущает.. Я не всегда нахожу логику в идеологии разработчиков. Например, мне пока не понятно чем они руководствовались, когда создавали две торговые функции - OnTrade() и OnTradeTransaction().
Простой пример. Функция:
Вот из каких соображений она булёвая, а результат заталкивается в дабловый этот margin? Почему не сделать по-человечески, например, так:
И чтобы сама ф-ия возвращала значение margin. Большинство ф-ий так и сделаны. А эта - нет. Кому это нужно, чтобы эта ф-ия возвращала false, если всё равно потом в той же документации рекомендуется использовать GetLastError() ?
Не знаю.. Мне очень трудно это понять, я изучаю этот язык, как историю, или китайский язык. Т.е. всякий раз не знаешь - важно то или иное свойство языка или это просто прихоть программиста. Это касается и всей философии торговых функций. Поэтому да, я тоже выделю из всего этого наследия сухой остаток, создам алгоритмические примитивы и буду пользовать, остальное - в мусорку.
Насчёт высохшей части - это жизнь как у арбуза: живот растёт, а хвостик засыхает:) Но у меня получается шире - от этого внешнего мира тошнит уже..
За ссылочку спасибо.
Наверное я далеко не продвинутый программист, потому и не использую OnTrade(), хотя и понимаю что её можно использовать. Ну, как минимум, для проверки какие позиции и ордера остались или появились новые. Отличия от OnTradeTransaction() конечно-же есть и эти отличия можно использовать. Всё это приходит с опытом, а опыт как половое бессилие приходит с годами. Лучше иметь и не использовать пока, чем при отсутствии писать костыли. Придёт просветление в мозгу и можно будет проверить на сколько проще будет написать с использованием этих функций, чем без них.
Что касается тех функций которые возвращают булево значение и результат пишут в переменную по ссылке. Ну в некоторых случаях это даже приятней, проще написать. Плюс ко всему можно написать перегрузку этой функции.
Вот пример
и результат
Позволю себе высказать рекомендацию: Не ищи к чему придраться, что не соответствует собственной логике. Ищи как использовать то что есть. Это полезней.
Наверное я далеко не продвинутый программист, потому и не использую OnTrade(), хотя и понимаю что её можно использовать. Ну, как минимум, для проверки какие позиции и ордера остались или появились новые. Отличия от OnTradeTransaction() конечно-же есть и эти отличия можно использовать. Всё это приходит с опытом, а опыт как половое бессилие приходит с годами. Лучше иметь и не использовать пока, чем при отсутствии писать костыли. Придёт просветление в мозгу и можно будет проверить на сколько проще будет написать с использованием этих функций, чем без них.
Да, думаю, это верно. Я и не хотел ни к чему придираться. Просто подобные моменты раздражают и сбивают с ритма.
Но всё равно сделаю всё по-своему:) На чужие коды у меня аллергия.
За совет спасибо.
Да, думаю, это верно. Я и не хотел ни к чему придираться. Просто подобные моменты раздражают и сбивают с ритма.
Но всё равно сделаю всё по-своему:) На чужие коды у меня аллергия.
За совет спасибо.
Может я просто не смог подобрать другого слова, кроме "придираться", да и сейчас не нахожу. Но это не означает чего-то нехорошего, не обращай внимания.
Да совет ничего не стоит. Я большую часть жизни прожил в стране советов. Да и приятно общаться с человеком который действительно чему-то учится, а не набирает библиотеку кубиков лего.
Может я просто не смог подобрать другого слова, кроме "придираться", да и сейчас не нахожу. Но это не означает чего-то нехорошего, не обращай внимания.
Да совет ничего не стоит. Я большую часть жизни прожил в стране советов. Да и приятно общаться с человеком который действительно чему-то учится, а не набирает библиотеку кубиков лего.
Я не придираюсь. Ни к коду, ни к Вам. Живу себе как мне комфортно ("сижу, починяю примус, никого не трогаю"). Но я не хочу чинить чужие примусы, мне больше нравится свой мастерить. Советы часто оказываются бесполезны не потому, что не правильны или неправильно понимаемы, а просто потому, что халявная энергия не усваивается. Если не создавать свой примус, то на кой ляд вообще всё это нужно?
:)
Я не придираюсь. Ни к коду, ни к Вам. Живу себе как мне комфортно ("сижу, починяю примус, никого не трогаю"). Но я не хочу чинить чужие примусы, мне больше нравится свой мастерить. Советы часто оказываются бесполезны не потому, что не правильны или неправильно понимаемы, а просто потому, что халявная энергия не усваивается. Если не создавать свой примус, то на кой ляд вообще всё это нужно?
:)
Ко мне??? Я впервые заметил что в диалог никто не вмешивается с готовым кодом. Типа вот так надо делать... К себе я и не заметил ничего кроме доброжелательности в ответ на мою доброжелательность. Ну, да ладно. Закрываем тему о придирках к разработчикам и если будут вопросы по каким либо функциям я с удовольствием отвечу если хватит моих скромных знаний.
Ко мне??? Я впервые заметил что в диалог никто не вмешивается с готовым кодом. Типа вот так надо делать... К себе я и не заметил ничего кроме доброжелательности в ответ на мою доброжелательность. Ну, да ладно. Закрываем тему о придирках к разработчикам и если будут вопросы по каким либо функциям я с удовольствием отвечу если хватит моих скромных знаний.
Отлично. Мы с Вами друг друга поняли правильно. И да, хватит разглагольствовать (это я о себе). Пора заняться делом.
Вопросы, судя по всему, ещё будут. Спасибо.