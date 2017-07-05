Торговые функции для чайников. - страница 2

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User_mt5:

Ага. Спасибо. Почитаю.

А поможете для начала ответить на простые вопросы: что такое ордер, сделка и позиция. И вот тут я где-то читал "открытый ордер", а какие ещё бывают? Например, отложенные. Это они превращаются в сделку когда исполняются? Рыночный ордер и сделка - это разные вещи или.. в 5-ке вообще есть рыночные ордера?

(я геройски для себя решил, что буду работать в идеологии множества ордеров в окне, т.е. когда они не схлопываются в позицию; терминология меня интересует в этом русле )

В терминале нажимаешь F1 и читай на доброе здоровье.


 
Vitaly Muzichenko:

Тоже самое касается и выражения: "В рынке находится 5 ордеров с профитом ...., "  Ордер не может быть ни прибыльным, ни убыточным, потому что это всего-навсего приказ(ордер), который ещё не исполнен, а вот занятая в рынке позиция по определённой цене, может быть как прибыльной, так и убыточной. Так-как ещё сидим на позиции, то результат сделки не известен, и будет известен только при покидании позиции(закрытии).

Вот, как раз об этом.

1. Имеете ввиду какой-то конкретный словарь? Ссылочку дадите?

2. Те словари, что описывают терминологию 4-ки, уже не читать? А как различить где правильный и неправильный словарь?

3. Откуда это следует, что ордер не может быть прибыльным? Где это написано? В 4-ке очень даже был прибыльным. А сейчас на хеджевом счёте в чарте 3 штуки Buy. Это что? Ордера? Нет? А что?

Я вовсе не против того, что Ваше представление о терминологии правильное. Но всё же я бы хотел об этом где-то прочесть. И не вообще в словарях, а применительно к МТ5.

 
Alexey Viktorov:

В терминале нажимаешь F1 и читай на доброе здоровье.

О! Спасибо-спасибо. Другое дело!:))

 

1. То, что в 4ке было торговым приказом, то в 5ке ордер.

2. То, что в 4ке было ордером, то в 5ке сделка.

3. Позиция - это совокупность сделок по фин. инструменту.

И в чарте можно наблюдать сделки и отложенные ордера. Т.е. исполненный ордер не отображается. Эта линия называется сделкой.

Вроде бы так.

Ещё вопрос: а что такое Открытый ордер? (такой термин здесь).
И ещё. Чем отличаются торговый запрос и ордер?

 
User_mt5:

1. То, что в 4ке было торговым приказом, то в 5ке ордер.

2. То, что в 4ке было ордером, то в 5ке сделка.

3. Позиция - это совокупность сделок по фин. инструменту.

И в чарте можно наблюдать сделки и отложенные ордера. Т.е. исполненный ордер не отображается. Эта линия называется сделкой.

Вроде бы так.

Ещё вопрос: а что такое Открытый ордер? (такой термин здесь).
И ещё. Чем отличаются торговый запрос и ордер?

Нет открытого и закрытого ордера. Читайте здесь.

 
User_mt5:

...


Скрипт ещё нужен?

 
Vasiliy Sokolov:

Нет открытого и закрытого ордера. Читайте здесь.

Спасибо большое. Это ценный набор инфы!

А на счёт Открытого ордера пока будем считать, что это вольная трактовка терминов в документации MQ. Судя по всему, это сделка.

 
Vladimir Karputov:

Скрипт ещё нужен?

Да, нужен. Если можно, выкладывайте здесь, на форуме.

 

Скрипт "Only_one_purchase.mq5" - выполняет только одну операцию - открывает позицию Buy. 

Имеет один входной параметр "Volume" - объём открываемой позиции.

Реализация на базе торгового класса CTrade.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Only_one_purchase.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade         m_trade;          // trading object
//--- input parameters
input double   InpVolume=1.0;    // Volume
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- open a long position
   m_trade.Buy(InpVolume);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Обратите внимание - здесь позиций откроется по тому символу, на график которого будет брошен этот скрипт. Также не задаются настройки "идентификатор эксперта" (magic numder),"проскальзывание" (deviationIn points), "тип ордера по исполнению" (filling)...

Файлы:
Only_one_purchase.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov:

Скрипт "Only_one_purchase.mq5" - выполняет только одну операцию - открывает позицию Buy.

Спасибо. Но к сожалению, это не то.

Разбираться с чудотворным некомментированным инклудом в 1600 строк, из которых 99% в данном примере лишние - это уже совсем другая идея. А без понимания - кому это всё нужно?

Но за попытку спасибо.

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