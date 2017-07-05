Торговые функции для чайников. - страница 2
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Ага. Спасибо. Почитаю.
А поможете для начала ответить на простые вопросы: что такое ордер, сделка и позиция. И вот тут я где-то читал "открытый ордер", а какие ещё бывают? Например, отложенные. Это они превращаются в сделку когда исполняются? Рыночный ордер и сделка - это разные вещи или.. в 5-ке вообще есть рыночные ордера?
(я геройски для себя решил, что буду работать в идеологии множества ордеров в окне, т.е. когда они не схлопываются в позицию; терминология меня интересует в этом русле )
В терминале нажимаешь F1 и читай на доброе здоровье.
Тоже самое касается и выражения: "В рынке находится 5 ордеров с профитом ...., " Ордер не может быть ни прибыльным, ни убыточным, потому что это всего-навсего приказ(ордер), который ещё не исполнен, а вот занятая в рынке позиция по определённой цене, может быть как прибыльной, так и убыточной. Так-как ещё сидим на позиции, то результат сделки не известен, и будет известен только при покидании позиции(закрытии).
Вот, как раз об этом.
1. Имеете ввиду какой-то конкретный словарь? Ссылочку дадите?
2. Те словари, что описывают терминологию 4-ки, уже не читать? А как различить где правильный и неправильный словарь?
3. Откуда это следует, что ордер не может быть прибыльным? Где это написано? В 4-ке очень даже был прибыльным. А сейчас на хеджевом счёте в чарте 3 штуки Buy. Это что? Ордера? Нет? А что?
Я вовсе не против того, что Ваше представление о терминологии правильное. Но всё же я бы хотел об этом где-то прочесть. И не вообще в словарях, а применительно к МТ5.
В терминале нажимаешь F1 и читай на доброе здоровье.
О! Спасибо-спасибо. Другое дело!:))
1. То, что в 4ке было торговым приказом, то в 5ке ордер.
2. То, что в 4ке было ордером, то в 5ке сделка.
3. Позиция - это совокупность сделок по фин. инструменту.
И в чарте можно наблюдать сделки и отложенные ордера. Т.е. исполненный ордер не отображается. Эта линия называется сделкой.
Вроде бы так.
Ещё вопрос: а что такое Открытый ордер? (такой термин здесь).
И ещё. Чем отличаются торговый запрос и ордер?
1. То, что в 4ке было торговым приказом, то в 5ке ордер.
2. То, что в 4ке было ордером, то в 5ке сделка.
3. Позиция - это совокупность сделок по фин. инструменту.
И в чарте можно наблюдать сделки и отложенные ордера. Т.е. исполненный ордер не отображается. Эта линия называется сделкой.
Вроде бы так.
Ещё вопрос: а что такое Открытый ордер? (такой термин здесь).
И ещё. Чем отличаются торговый запрос и ордер?
Нет открытого и закрытого ордера. Читайте здесь.
...
Скрипт ещё нужен?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Торговые функции для чайников.
Vladimir Karputov, 2017.06.22 20:18
Скрипт который открывает длинную позицию ("BUY") - подойдёт?
Нет открытого и закрытого ордера. Читайте здесь.
Спасибо большое. Это ценный набор инфы!
А на счёт Открытого ордера пока будем считать, что это вольная трактовка терминов в документации MQ. Судя по всему, это сделка.
Скрипт ещё нужен?
Да, нужен. Если можно, выкладывайте здесь, на форуме.
Скрипт "Only_one_purchase.mq5" - выполняет только одну операцию - открывает позицию Buy.
Имеет один входной параметр "Volume" - объём открываемой позиции.
Реализация на базе торгового класса CTrade.
Обратите внимание - здесь позиций откроется по тому символу, на график которого будет брошен этот скрипт. Также не задаются настройки "идентификатор эксперта" (magic numder),"проскальзывание" (deviationIn points), "тип ордера по исполнению" (filling)...
Скрипт "Only_one_purchase.mq5" - выполняет только одну операцию - открывает позицию Buy.
Спасибо. Но к сожалению, это не то.
Разбираться с чудотворным некомментированным инклудом в 1600 строк, из которых 99% в данном примере лишние - это уже совсем другая идея. А без понимания - кому это всё нужно?
Но за попытку спасибо.