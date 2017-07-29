Наивные стратегии новичков. - страница 16

Новый комментарий
[Удален]  
Dmitry Belov:

Максим, дело говорите,потому что из личного опыта практикующего трейдера совет. Это ценно, не так ли, nowi? За себя скажу, что мне помогает от всего этого безобразия только М1 и ручная торговля. в итоге нормальный процент каждый день ))


при ручной торговле легче перестроиться и быстрее, да, но нельзя никак протестировать. Стратегия без бэктеста и стресс-теста непродолжительного на реале - опасна :)
 
Maxim Dmitrievsky:

при ручной торговле легче перестроиться и быстрее, да, но нельзя никак протестировать. Стратегия без бэктеста и стресс-теста непродолжительного на реале - опасна :)

Совершенно верно, легче и быстрее. У меня есть от сигнала до триггера на вход обычно минут 5, так что все размеренно довольно таки )) С другой стороны быть постоянно у мониторов это по мне, много интересного показывают на чартах ))

 
Dmitry Belov:

Максим, дело говорите,потому что из личного опыта практикующего трейдера совет. Это ценно, не так ли, nowi? За себя скажу, что мне помогает от всего этого безобразия только М1 и ручная торговля. в итоге нормальный процент каждый день ))

Ручками, эт конечно хорошо и прибыльно, но ежедневные многочасовые медитации у монитора уже осто...ли. Сейчас только иногда работаю, по настроению.

Dmitry Belov:

Ну, как по мне, фора свинговый рынок уже давно, так что приспособиться вполне реально. Чем хорош М1 - на нем почти нет влияния явных манипуляций - чистая случайность )) Точнее манипуляции конечно есть, но мы уже как бы стоим в ее направлении. Возможно вам будет проще подбирать стратегии на мелком ТФ тоже - дольше проживут ))

Стратегии М1 тоже живут месяца 3-4, потом менять надо или модифицировать-подстраивать. Через пару лет стратегия вообще перестает работать, и никакая подстройка-модификация уже не помогает.
 
Evgeny Belyaev:

Все теперь понятно.

Видно теперь кто мужчина , а кто с усами

 https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632


nowi:

нннда...конюх -просто сказочный до......б...

учить собрался))) такое г...жалкое...тут даже не знаешь плакать или смеятся


 
Yuriy Asaulenko:

Ручками, эт конечно хорошо и прибыльно, но ежедневные многочасовые медитации у монитора уже осто...ли. Сейчас только иногда работаю, по настроению.

Стратегии М1 тоже живут месяца 3-4, потом менять надо или модифицировать-подстраивать. Через пару лет стратегия вообще перестает работать, и никакая подстройка-модификация уже не помогает.

Пять дней в неделю это слишком конечно, я столько в офисе работал в свое время)) Ради чего тогда все это затевать с трейдингом, если пахать еще больше чем в офисе) но пару-тройку дней в неделю вполне можно и нужно! )) 

Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))

 

Господа! Официально заявляю что Максим Демитриевски – наглый лжец, хам, манипулятор и крайне гнусный человек. Он меня оскорбил, мою мать и мою нацию, кто повелся на его провокации, прошу как минимум быть осторожными, в любой момент этот неадекват может сорваться и навредить Вам и вашей семье. Его нужно изолировать.

 
Dmitry Belov:

Пять дней в неделю это слишком конечно, я столько в офисе работал в свое время)) Ради чего тогда все это затевать с трейдингом, если пахать еще больше чем в офисе) но пару-тройку дней в неделю вполне можно и нужно! )) 

Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))

Они и не поменяются никогда, это вечно работающая ТС на любом рынке. 

 
Dmitry Belov:

Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))

Когда руками работаешь, то да, индикаторы не нужны. Ну, разве МАшку нарисуешь для облегчения восприятия.

А вот автомат без индикаторов ну никак. Ему инфа нужна в удобоваримой форме.

 
Yuriy Asaulenko:

Когда руками работаешь, то да, индикаторы не нужны. Ну, разве МАшку нарисуешь для облегчения восприятия.

А вот автомат без индикаторов ну никак. Ему инфа нужна в удобоваримой форме.

if(Close[1] > Open[3]) OpenBuy(...)

Это кстати подпадает под определение "индикатор"?

 
Vitaly Muzichenko:

Это кстати подпадает под определение "индикатор"?

Скорее это условие.) Но вот

х=Close[1]- Open[3];
if(x > 0) OpenBuy(...)

х - уже индикатор. Моментум называется.))

1...91011121314151617181920
Новый комментарий