Наивные стратегии новичков. - страница 16
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Максим, дело говорите,потому что из личного опыта практикующего трейдера совет. Это ценно, не так ли, nowi? За себя скажу, что мне помогает от всего этого безобразия только М1 и ручная торговля. в итоге нормальный процент каждый день ))
при ручной торговле легче перестроиться и быстрее, да, но нельзя никак протестировать. Стратегия без бэктеста и стресс-теста непродолжительного на реале - опасна :)
при ручной торговле легче перестроиться и быстрее, да, но нельзя никак протестировать. Стратегия без бэктеста и стресс-теста непродолжительного на реале - опасна :)
Совершенно верно, легче и быстрее. У меня есть от сигнала до триггера на вход обычно минут 5, так что все размеренно довольно таки )) С другой стороны быть постоянно у мониторов это по мне, много интересного показывают на чартах ))
Максим, дело говорите,потому что из личного опыта практикующего трейдера совет. Это ценно, не так ли, nowi? За себя скажу, что мне помогает от всего этого безобразия только М1 и ручная торговля. в итоге нормальный процент каждый день ))
Ручками, эт конечно хорошо и прибыльно, но ежедневные многочасовые медитации у монитора уже осто...ли. Сейчас только иногда работаю, по настроению.
Ну, как по мне, фора свинговый рынок уже давно, так что приспособиться вполне реально. Чем хорош М1 - на нем почти нет влияния явных манипуляций - чистая случайность )) Точнее манипуляции конечно есть, но мы уже как бы стоим в ее направлении. Возможно вам будет проще подбирать стратегии на мелком ТФ тоже - дольше проживут ))
Все теперь понятно.
Видно теперь кто мужчина , а кто с усами
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
нннда...конюх -просто сказочный до......б...
учить собрался))) такое г...жалкое...тут даже не знаешь плакать или смеятся
Ручками, эт конечно хорошо и прибыльно, но ежедневные многочасовые медитации у монитора уже осто...ли. Сейчас только иногда работаю, по настроению.Стратегии М1 тоже живут месяца 3-4, потом менять надо или модифицировать-подстраивать. Через пару лет стратегия вообще перестает работать, и никакая подстройка-модификация уже не помогает.
Пять дней в неделю это слишком конечно, я столько в офисе работал в свое время)) Ради чего тогда все это затевать с трейдингом, если пахать еще больше чем в офисе) но пару-тройку дней в неделю вполне можно и нужно! ))
Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))
Господа! Официально заявляю что Максим Демитриевски – наглый лжец, хам, манипулятор и крайне гнусный человек. Он меня оскорбил, мою мать и мою нацию, кто повелся на его провокации, прошу как минимум быть осторожными, в любой момент этот неадекват может сорваться и навредить Вам и вашей семье. Его нужно изолировать.
Пять дней в неделю это слишком конечно, я столько в офисе работал в свое время)) Ради чего тогда все это затевать с трейдингом, если пахать еще больше чем в офисе) но пару-тройку дней в неделю вполне можно и нужно! ))
Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))
Они и не поменяются никогда, это вечно работающая ТС на любом рынке.
Индикаторные стратегии да, но я не пользуюсь индюками. импульс, коррекция, уровень - они не меняются ))
Когда руками работаешь, то да, индикаторы не нужны. Ну, разве МАшку нарисуешь для облегчения восприятия.
А вот автомат без индикаторов ну никак. Ему инфа нужна в удобоваримой форме.
Когда руками работаешь, то да, индикаторы не нужны. Ну, разве МАшку нарисуешь для облегчения восприятия.
А вот автомат без индикаторов ну никак. Ему инфа нужна в удобоваримой форме.
Это кстати подпадает под определение "индикатор"?
Это кстати подпадает под определение "индикатор"?
Скорее это условие.) Но вот
х - уже индикатор. Моментум называется.))