Наивные стратегии новичков. - страница 19
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Если Вы успешно "рубили бабло" на двух МА, - значит в этой стратегии действительно наивного ничего нет. Но все таки ее любят именно новички.
Не знаю, выписывать ее из списка "наивных" или нет...
Из интервью с Эдом Сейкота:
- Как показала себя ваша торговая программа на практике?
- Программа работала отлично. Проблема была в руководстве, которое не могло удержаться от того, чтобы не подправить сигналы системы. Помню, например, как однажды программа подала сигнал к покупке сахара, который был тогда на уровне 5 центов. Начальство решило, что рынок уже перекуплен, и проигнорировало этот сигнал. Когда рынок продолжил расти, было принято новое решение — покупать при первом же 20-пунктном откате [100 пунктов — это 1 цент]. Но отката не последовало, и тогда это решение было изменено: покупать при первой же 30-пунктной реакции. Но рынок упорно шел вверх без существенных откатов, и начальство заменило уровень отката на 50, а затем и на 100 пунктов. В конце концов, когда сахар был около 9 центов, было решено, что рынок — бычий, а потому лучше купить, пока цены не ушли много выше. И на этом уровне мы открыли длинные позиции по управляемым счетам.
Как вы можете догадываться, вскоре рынок достиг пика. Руководство усугубило свою ошибку, проигнорировав и сигнал к продаже, — а ведь он тоже мог бы стать очень прибыльным.
В результате всех этих вмешательств самая выгодная сделка года закончилась проигрышем. В итоге вместо теоретического дохода в 60 процентов годовых немало клиентов оказалось в убытке. Вот этот волюнтаризм и стал, в конце концов, одной из главных причин моего ухода.
...
- Какой была ваша первая торговая система?
- Моей первой системой была одна из разновидностей системы скользящих средних Дончиана. В ней я использовал метод экспоненциального усреднения, упрощающий расчеты и с течением временем практически устраняющий влияние вычислительных погрешностей. Тогда это было очень ново.
- Из сказанного о первой системе следует, что потом были и другие. Как вы определяете, что систему нужно сменить?
- Системы не нужно менять. Хитрость в том, чтобы разработать такую систему, с которой вы совместимы как трейдер.
Д. Д. Швагер Биржевые маги.
Из интервью с Эдом Сейкота:
- Как показала себя ваша торговая программа на практике?
- Программа работала отлично. Проблема была в руководстве, которое не могло удержаться от того, чтобы не подправить сигналы системы. Помню, например, как однажды программа подала сигнал к покупке сахара, который был тогда на уровне 5 центов. Начальство решило, что рынок уже перекуплен, и проигнорировало этот сигнал. Когда рынок продолжил расти, было принято новое решение — покупать при первом же 20-пунктном откате [100 пунктов — это 1 цент]. Но отката не последовало, и тогда это решение было изменено: покупать при первой же 30-пунктной реакции. Но рынок упорно шел вверх без существенных откатов, и начальство заменило уровень отката на 50, а затем и на 100 пунктов. В конце концов, когда сахар был около 9 центов, было решено, что рынок — бычий, а потому лучше купить, пока цены не ушли много выше. И на этом уровне мы открыли длинные позиции по управляемым счетам.
Как вы можете догадываться, вскоре рынок достиг пика. Руководство усугубило свою ошибку, проигнорировав и сигнал к продаже, — а ведь он тоже мог бы стать очень прибыльным.
В результате всех этих вмешательств самая выгодная сделка года закончилась проигрышем. В итоге вместо теоретического дохода в 60 процентов годовых немало клиентов оказалось в убытке. Вот этот волюнтаризм и стал, в конце концов, одной из главных причин моего ухода.
...
- Какой была ваша первая торговая система?
- Моей первой системой была одна из разновидностей системы скользящих средних Дончиана. В ней я использовал метод экспоненциального усреднения, упрощающий расчеты и с течением временем практически устраняющий влияние вычислительных погрешностей. Тогда это было очень ново.
- Из сказанного о первой системе следует, что потом были и другие. Как вы определяете, что систему нужно сменить?
- Системы не нужно менять. Хитрость в том, чтобы разработать такую систему, с которой вы совместимы как трейдер.
Д. Д. Швагер Биржевые маги.
Очень интересно и показательно. Спасибо за пример.
Мой вывод:
1. Люди автоматизируют свои решения, а потом конфликтуют с программой которая их выполняет. Закон психологии.
2. По поводу средних: нет ничего наивного в простом, но осознанном, самом по себе. Наивна только уверенность новичков в своей подготовке и понимании происходящего. Их глупая решительность в принятии решений, вычурность восприятия рынка и высокомерная некомпетентность.
Им нужно помочь увидеть себя, предоставив возможность последовательно разочаровываться в своих иллюзиях на практике, чтобы они могли быстрее рости.
Очень интересно и показательно. Спасибо за пример.
Мой вывод:
1. Люди автоматизируют свои решения, а потом конфликтуют с программой которая их выполняет. Закон психологии.
2. По поводу средних: нет ничего наивного в простом, но осознанном, самом по себе. Наивна только уверенность новичков в своей подготовке и понимании происходящего. Их глупая решительность в принятии решений, вычурность восприятия рынка и высокомерная некомпетентность.
Им нужно помочь увидеть себя, предоставив возможность последовательно разочаровываться в своих иллюзиях на практике, чтобы они могли быстрее рости.
Золотые слова! +1000 000 000
Новичкам нужна психология, но работать с новичками не просто, некоторые просто бешеные. Можем объединить усилия, я буду по психологии прорабатывать новеньких, а вы программировать.
Я начинал со скользящих. Многие с этого начинали. И мне кажется, что если когда нибудь мне покорятся эти МА-шки, то это будет лучшее решение для торговли из всех возможных.
Наивная стратегия с собственно написанным индикатором.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день выше High (синая линия), на следующий день когда цена выходит выше High - продаем.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день ниже Low (красная линия), на следующий день когда цена выходит ниже Low - покупаем.
Вот и весьма наивная стратегия:
Наивная стратегия с собственно написанным индикатором.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день выше High (синая линия), на следующий день когда цена выходит выше High - продаем.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день ниже Low (красная линия), на следующий день когда цена выходит ниже Low - покупаем.
Вот и весьма наивная стратегия:
Наивная стратегия с собственно написанным индикатором.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день выше High (синая линия), на следующий день когда цена выходит выше High - продаем.
Если дневная цена Close (зеленая линия) заканчивает день ниже Low (красная линия), на следующий день когда цена выходит ниже Low - покупаем.
Вот и весьма наивная стратегия:
Да, но с пар с которыми котируется EUR, например EURAUD и AUDUSD.
А идея стратегии Ваша?
не знаю, если кто то до меня опубликовал такую идею - то извиняюсь не читала и потому не считаю себя плагиатором.