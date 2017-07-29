Наивные стратегии новичков. - страница 14
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Нет нет, Вы не правильно поняли структуру наших с Максом отношений, он сам ко мне пристал в личке, начал плакаться о своих неудачах в торговле, что МО не работает, цвет следующей свечи невозможно предсказать, а на пайтоне нет реализации машины Решетова, я предложил ему пару книжек по психологии торгвли и его тупо переклинило, он начал поносить меня матом как последний бомж, говорил что с матушкой моей спал и так далее, я реально прозрел с такого неадеквата, на том диалог прекратился, он мне чото постил потом я даже не читал
Я вам не верю.
Максим нормальный пацан, он не стал опускаться до уровня грязных трусов.
в личке беседовать с ним боюсь
Интересно, когда люди делятся своими наработками, выявленными закономерностями. А когда переходят на личности, ругаются, дерутся - это уже неинтересно. "Скучно, девушки".
Нет нет, Вы не правильно поняли структуру наших с Максом отношений, он сам ко мне пристал в личке, начал плакаться о своих неудачах в торговле, что МО не работает, цвет следующей свечи невозможно предсказать, а на пайтоне нет реализации машины Решетова, я предложил ему пару книжек по психологии торгвли и его тупо переклинило, он начал поносить меня матом как последний бомж, говорил что с матушкой моей спал и так далее, я реально прозрел с такого неадеквата, на том диалог прекратился, он мне чото постил потом я даже не читал, в личке беседовать с ним боюсь
он начал поносить меня матом как последний бомж, говорил что с матушкой моей спал и так далее
"
Все теперь понятно.
Видно теперь кто мужчина , а кто с усами
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
нннда...конюх -просто сказочный до......б...
учить собрался))) такое г...жалкое...тут даже не знаешь плакать или смеятся
По моему мнению, любой метод в котором закономерность ищется посредством сбора статистики, по умолчанию менее эфективен метода выявления закономерности с помощью логики.
Все таки статистика на первом месте. Выбирайте паттерны с отработкой от 80% на истории и будете всегда в профите. Рынок часто не логичен к счастью. точнее у него своя логика, другая чем у 90% спонсоров.. ))
Стратегия должна подходить ЛИЧНО ВАМ, Вашим требованиям к прибыли и риску, машина не может сама понять какой уровень будет Вам комфортен, а без этого никуда.
Сколько стратегий предлагаете перепробовать, чтобы найти подходящую лично себе. И сколько каждую по времени тестировать? )) Ваш совет аналогичен тому, что если вы уже миллионер, то вот вам хобби до конца ваших дней ))
Коллеги, может стоит выпилить из темы явный флуд? сухой остаток по теме явно будет полезнее, что скажете? может ли это сделать модератор?
Сколько стратегий предлагаете перепробовать, чтобы найти подходящую лично себе. И сколько каждую по времени тестировать? )) Ваш совет аналогичен тому, что если вы уже миллионер, то вот вам хобби до конца ваших дней ))
Вообще-то, особо пробовать и не нужно. Большинство стратегий (не МО), на чем бы они не были построены, какие бы индикаторы не использовали, примерно эквивалентны. Базовые принципы примерно одинаковы. Т.е. имеем всего несколько условно классов стратегий. Выбор, в общем, невелик.)
Общая беда всех стратегий, построенных на логике, это невозможность алгоритмического описания и систематизации всех случаев жизни. Т.е., убыточные сделки в таких стратегиях минимизируются введением все новых и новых индикаторов, условий и ограничений. В конечном итоге система становится уже неподъемной.
Вот здесь уже просто необходим Data mining (МО, нейросети и пр.).