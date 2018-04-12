Использование макросов в программировании
На мой взгляд намного удобнее использовать функции. Со временем у каждого программиста накапливаются целые библиотеки таких функций. Более того, даже целые классы для выполнения той или иной последовательности действий появляются. Вставлять их при помощи нажатия клавиш, по-моему, чересчур. По крайней мере, для меня написать:
#include <MyLibrary.mqh>
не составляет особого труда. Ну может на пару-тройку секунд больше, чем нажать сочетание клавиш.
Приветствую всех. Появился некий интерес обратиться к сообществу с данным сообщением и по возможности вынести полезные советы. Ни для кого не секрет, что существуют возможность записать некую последовательность нажатий клавиш и сохранить это событие указав новую клавишу которая бы исполняла эту последовательность. Сложновато получилось но да ладно. Достаточно много лет назад была приобретена клавиатура с большими возможностями для создания и управления макросами, в силу того, что программирования не входило в повседневную деятельность все эти преимущества не использовались до недавного времени. При программировании в MQL4 периодически приходиться писать практически одно и тоже, это могут быть циклы на пример стандартный for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--), некоторые функции, да и просто строки. Когда в процессе работы человек привыкает называть параметры по своему, появляется возможность сохранить много своего времени, к примеру, написав полностью OrderSend(), затем немного подправив параметры. Подобных примеров большое количество. Через некоторое время начинают приходить мысли о написании не просто циклов, функций, чего угодно в виде макросов, а целых блоков кода, наиболее часто встречающихся в работе. В результате, появляется возможность оптимизировать процесс программирования сделав его более удобным для конкретного программиста.
Если вас заинтересовало это сообщение, то интересно узнать дорогие программисты и поделится опытом, в процессе программирования, что лично вам приходится писать неоднократно? На ваш взгляд какие блоки кода, циклы, функции и т.д. встречаются наиболее часто в АТС и индикаторах? Спасибо за внимание.
Фигня это всё - долго!
Нужно сразу - голосом с дивана.
Фигня это всё - долго!
Нужно сразу - голосом с дивана.
Да лень как-то все это. Пусть мысли ловит и сразу в код формирует
Лучше конвертировать мысли в валюту и другие материальные ценности
Для облегчения написания кода в MetaEditor предусмотрена возможность вставки сниппетов — небольших шаблонных фрагментов исходного кода, описывающую ту или иную конструкцию языка MQL4/MQL5. Вставка сниппета инициализируется написанием ключевого слова. После набора ключевого слова, курсор изменяется на , означающий возможность вставки сниппета. После этого необходимо нажать клавишу "Tab".
MetaEditor ---> Вызов справки ---> Разработка программ ---> Работа с исходным кодом ---> Интеллектуальное управление ---> Сниппеты
Для облегчения написания кода в MetaEditor предусмотрена возможность вставки сниппетов — небольших шаблонных фрагментов исходного кода, описывающую ту или иную конструкцию языка MQL4/MQL5. Вставка сниппета инициализируется написанием ключевого слова. После набора ключевого слова, курсор изменяется на , означающий возможность вставки сниппета. После этого необходимо нажать клавишу "Tab".
MetaEditor ---> Вызов справки ---> Разработка программ ---> Работа с исходным кодом ---> Интеллектуальное управление ---> Сниппеты
Благодарю, посмотрю
еще для сокращения программы есть дефайны: #define ND NormalizeDouble и тогда в программе пишем:
x = ND(Ask +_Point);
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Приветствую всех. Появился некий интерес обратиться к сообществу с данным сообщением и по возможности вынести полезные советы. Ни для кого не секрет, что существуют возможность записать некую последовательность нажатий клавиш и сохранить это событие указав новую клавишу которая бы исполняла эту последовательность. Сложновато получилось но да ладно. Достаточно много лет назад была приобретена клавиатура с большими возможностями для создания и управления макросами, в силу того, что программирования не входило в повседневную деятельность все эти преимущества не использовались до недавного времени. При программировании в MQL4 периодически приходиться писать практически одно и тоже, это могут быть циклы на пример стандартный for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--), некоторые функции, да и просто строки. Когда в процессе работы человек привыкает называть параметры по своему, появляется возможность сохранить много своего времени, к примеру, написав полностью OrderSend(), затем немного подправив параметры. Подобных примеров большое количество. Через некоторое время начинают приходить мысли о написании не просто циклов, функций, чего угодно в виде макросов, а целых блоков кода, наиболее часто встречающихся в работе. В результате, появляется возможность оптимизировать процесс программирования сделав его более удобным для конкретного программиста.
Если вас заинтересовало это сообщение, то интересно узнать дорогие программисты и поделится опытом, в процессе программирования, что лично вам приходится писать неоднократно? На ваш взгляд какие блоки кода, циклы, функции и т.д. встречаются наиболее часто в АТС и индикаторах? Спасибо за внимание.