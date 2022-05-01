Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 9
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Выше написал, что алгоритм не изменится. Я не собираюсь обсуждать советник. Я просто хочу знать, будут люди подписываться на сигнал, который делает 100% в год, с просадкой 5% ?
Конечно будут, куда они денутся)))
Всего месяцев торговли (17*12)+5 = 209
Количество сделок за весь период 2868
Среднее количество сделок в месяц 13,7
Мат. ожидание выигрыша 4,99
Средний выигрыш в месяц 13,7*4,99 = 68,36$
Средний выигрыш в год 820$
Начальный депозит 10 000$
Средняя номинальная доходность, % годовых 8,2%
Стоимость аренды VPS в год 20$*12=240$
Фактическая доходность, % годовых (до уплаты комиссий за переводы, вывод средств и налогов) ((820-240)/10 000)*100% = 5.8%
В принципе доходность превышает доходность по валютным вкладам и депозитам, просто тут момент есть с рисками. Доходность по истории котировок не может обещать будущей прибыли - везде у брокеров на сайтах это пишут.
Формально проект принимается, но пользователи сигналов ждут как минимум 30% годовых, что сопоставимо со средней доходностью по инвестициям клиента, находящимися в доверительном управлении. А иначе как риск оправдать.
Нет, ну это просто болванка, я не собираюсь так торговать, и такого наращивания лота не будет, это уже пройденный этап. Вы не совсем поняли замысел. Количество сделок особого значения не имеет, так как на всех основных парах ситуация примерно одинаковая. Надо добиться минимальной просадки и гарантии от слива(насколько возможно), а прибыль будет от ордеров в прибыли. то есть это уже в ручную, бот выводит ордер в плюс, а дальше я уже сам буду его разруливать, предварительно поставив СЛ в БУ. Просадка останется такой же, а прибыль не редко. может расти в геометрической прогрессии. Для разруливания прибыльного ордера автоматом, есть идея.
Нет, ну это просто болванка, я не собираюсь так торговать, и такого наращивания лота не будет, это уже пройденный этап. Вы не совсем поняли замысел. Количество сделок особого значения не имеет, так как на всех основных парах ситуация примерно одинаковая. Надо добиться минимальной просадки и гарантии от слива(насколько возможно), а прибыль будет от ордеров в прибыли. то есть это уже в ручную, бот выводит ордер в плюс, а дальше я уже сам буду его разруливать, предварительно поставив СЛ в БУ. Просадка останется такой же, а прибыль не редко. может расти в геометрической прогрессии. Для разруливания прибыльного ордера автоматом, есть идея.
ок. Если за 17 лет истории советник не крякнул, значит что-то в нём есть конечно. У меня тесты только 3-4 месяца)) Больше брокер не загружает да и места нет.Кстати долго тестирование шло за 17 лет? Хотелось бы потестить BJH советника, но нет такого железа как у вас. Там 1ордерная схема торговли по классике торгует - выдерживает просадку или если задать ограничение 5% допустим, то будет стараться контрордером с кратным лотом вывести в нуль, а если не получится - закроет позиции с убытком на заданном уровне. Там тесты есть январские и июльские посмотрите пожалуйста. Можно ли этот режим протестить на вашем железе за 17 лет? )))
Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 105% ?
ок. Если за 17 лет истории советник не крякнул, значит что-то в нём есть конечно. У меня тесты только 3-4 месяца)) Больше брокер не загружает да и места нет.Кстати долго тестирование шло за 17 лет? Хотелось бы потестить BJH советника, но нет такого железа как у вас. Там 1ордерная схема торговли по классике торгует - выдерживает просадку или если задать ограничение 5% допустим, то будет стараться контрордером с кратным лотом вывести в нуль, а если не получится - закроет позиции с убытком на заданном уровне. Там тесты есть январские и июльские посмотрите пожалуйста. Можно ли этот режим протестить на вашем железе за 17 лет? )))
При попытке скачать, антивирус ругается, по этому, не буду скачивать - извините.
У меня обычный комп, просто мне особо нечего тестировать. Я запускаю по контрольным точкам на несколько минут, потом выбираю из этого что надо и запускаю по всем тикам. Тест идет минут 5.
Сейчас попробую по другому посчитать % годовых, а то там видно что чистая прибыль за 17 лет на уровне 43%
14 321 = 10 000 * (1+r)^n
где
r - ставка годовых/12/100 = Х
n - количество периодов = 209
Ща, ща... пойду в ексель схожу))
О, готово! 2,06 % годовых получается исходя из величины чистой прибыли на конец тестов.
А вот что будет через 17 лет на депозите если вы сдержите слово насчёт 100% годовых)))
Для справки
Сейчас попробую по другому посчитать % годовых, а то там видно что чистая прибыль за 17 лет на уровне 43%
14 321 = 10 000 * (1+r)^n
где
r - ставка годовых/12/100 = Х
n - количество периодов = 209
Ща, ща... пойду в ексель схожу))
О, готово! 2,06 % годовых получается исходя из величины чистой прибыли на конец тестов.
А вот что будет через 17 лет на депозите если вы сдержите слово насчёт 100% годовых)))
Я не совсем понимаю, что Вы считаете ?
Сейчас попробую по другому посчитать % годовых, а то там видно что чистая прибыль за 17 лет на уровне 43%
14 321 = 10 000 * (1+r)^n
где
r - ставка годовых/12/100 = Х
n - количество периодов = 209
Ща, ща... пойду в ексель схожу))
О, готово! 2,06 % годовых получается исходя из величины чистой прибыли на конец тестов.
А вот что будет через 17 лет на депозите если вы сдержите слово насчёт 100% годовых)))
Для справки
Делите шкуру неубитого медведя ? ))
Делите шкуру не убитого медведя ? ))
Ага))) Интересно было прикинуть итоги за 17 лет стабильной работы советника с доходностью в 100% годовых.
2 в десятой степени = 1024. Другими словами, десятикратное удвоение увеличивает депозит в 1000 раз