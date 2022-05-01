Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем так.
Алгоритм не трогал.
Просто Вам сказали о том, что закрытие производится в два этапа. Сначала плюсовые, а потом убыточные.
Для показухи лучше так (на линии баланса бугорки получатся).
Если для себя - потянет как у Вас (ямки).
Просто Вам сказали о том, что закрытие производится в два этапа. Сначала плюсовые, а потом убыточные.
Для показухи лучше так (на линии баланса бугорки получатся).
Если для себя - потянет как у Вас (ямки).
Я можно сказать, не умею программировать, я даже не знаю как это делать )) Собираю из тех советников, которые заказывал и из готовых функций.
Постоянный лот.
Я можно сказать, не умею программировать, я даже не знаю как это делать )) Собираю из тех советников, которые заказывал и из готовых функций.
Чем-то напоминает сборку Франкенштейна, круто!
Какой разговор может быть, если используется мартингейл
Мартина нет. Существенные, но непринципиальные изменения, почти не влияют на алгоритм.
Мартина нет. Существенные, но непринципиальные изменения, почти не влияют на алгоритм.
Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если ставится стоп % от баланса, то тогда норм.
Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если есть ставится стоп % от баланса, то тогда норм.
Это локи, зачем СЛ ? Наверно в реальном боте, он будет стоять. где-то далеко, но по ходу дела он не нужен.
Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если ставится стоп % от баланса, то тогда норм.
Без увеличения объема.
Всего месяцев торговли (17 * 12) + 5 = 209
Количество сделок за весь период 2868
Среднее количество сделок в месяц 2868 / 209 = 13,7
Мат. ожидание выигрыша 4,99
Средний выигрыш в месяц 13,7 * 4,99 = 68,36$
Средний выигрыш в год 820$
Начальный депозит 10 000$
Средняя номинальная доходность, % годовых 8,2%
Стоимость аренды VPS в год 20$ * 12 = 240$
Фактическая доходность, % годовых (до уплаты комиссий за вывод средств и налогов) ((820 - 240) / 10 000) * 100% = 5.8%
В принципе доходность превышает доходность по валютным вкладам и депозитам, просто тут момент есть с рисками. Доходность по истории котировок не может обещать будущей прибыли - везде у брокеров на сайтах это пишут.
Формально проект принимается, но пользователи сигналов с минимальными рисками ждут как минимум 30% годовых, что сопоставимо со средней доходностью по инвестициям клиента, находящимися в доверительном управлении. А иначе как риск оправдать.