Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 8

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Ibragim Dzhanaev:

Не совсем так. 

Алгоритм не трогал.

Просто Вам сказали о том, что закрытие производится в два этапа. Сначала плюсовые, а потом убыточные.

Для показухи лучше так (на линии баланса бугорки получатся).

Если для себя - потянет как у Вас (ямки).

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Renat Akhtyamov:

Просто Вам сказали о том, что закрытие производится в два этапа. Сначала плюсовые, а потом убыточные.

Для показухи лучше так (на линии баланса бугорки получатся).

Если для себя - потянет как у Вас (ямки).


 Я можно сказать, не умею программировать, я даже не знаю как это делать )) Собираю из тех советников, которые заказывал и из готовых функций.

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Постоянный лот.

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Ibragim Dzhanaev:

 Я можно сказать, не умею программировать, я даже не знаю как это делать )) Собираю из тех советников, которые заказывал и из готовых функций.


Чем-то напоминает сборку Франкенштейна, круто!

 
Какой разговор может быть, если используется мартингейл
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Ivan Butko:
Какой разговор может быть, если используется мартингейл

Мартина нет. Существенные, но непринципиальные изменения, почти не влияют на алгоритм.

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Ibragim Dzhanaev:

Мартина нет. Существенные, но непринципиальные изменения, почти не влияют на алгоритм.


Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если ставится стоп % от баланса, то тогда норм. 

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Ivan Butko:

Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если есть ставится стоп % от баланса, то тогда норм. 


Это локи, зачем СЛ ? Наверно в реальном боте, он будет стоять. где-то далеко, но по ходу дела он не нужен.

[Удален]  
Ivan Butko:

Впадина равна последующему росту, шип равен последующему падению = увеличение объёма открытых сделок — главные признаки агрессии в торговле. Другой случай, если ставится стоп % от баланса, то тогда норм. 


Без увеличения объема.

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Всего месяцев торговли  (17 * 12) + 5 = 209

Количество сделок за весь период  2868

Среднее количество сделок в месяц  2868 / 209 = 13,7

Мат. ожидание выигрыша  4,99

Средний выигрыш в месяц 13,7 * 4,99 = 68,36$

Средний выигрыш в год  820$

Начальный депозит 10 000$

Средняя номинальная доходность, % годовых  8,2%

Стоимость аренды VPS в год  20$ * 12 = 240$

Фактическая доходность, % годовых (до уплаты комиссий за вывод средств и налогов) ((820 - 240) / 10 000) * 100% = 5.8%

В принципе доходность превышает доходность по валютным вкладам и депозитам, просто тут момент есть с рисками. Доходность по истории котировок не может обещать будущей прибыли - везде у брокеров на сайтах это пишут.

Формально проект принимается, но пользователи сигналов с минимальными рисками ждут как минимум 30% годовых, что сопоставимо со средней доходностью по инвестициям клиента, находящимися в доверительном управлении. А иначе как риск оправдать.

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