Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 6
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будут подписываться скорее всего, но вот выкладки картинок из тестера никого не убедят...кроме самых глупых....для того чтобы поверили нужно 3 вещи:
1. мониторинг
2. мониторинг.
3. мониторинг.
Лично я не под какой сигнал бы не подписался. Хотя я вижу пункте меню Сигналы некоторые очень хорошие сигналы. Есть сигналы с хорошим, стабильным и большим ростом баланса, с маленькой до 30% просадкой, с временем жизни депо > 1.5 года, с хорошим коэф Шарпа. И очень важно, есть такие, которые ставят стоп лоссы. Но я хочу сам в конце концов получить такие навыки трейдинга, чтобы самому выйти на этот уровень. Так что подписаться под сигнал даже с просадкой 5% мне залатустра не позволяет. Хочу сам.
Лично я не под какой сигнал бы не подписался. Хотя я вижу пункте меню Сигналы некоторые очень хорошие сигналы. Есть сигналы с хорошим, стабильным и большим ростом баланса, с маленькой до 30% просадкой, с временем жизни депо > 1.5 года, с хорошим коэф Шарпа. И очень важно, есть такие, которые ставят стоп лоссы. Но я хочу сам в конце концов получить такие навыки трейдинга, чтобы самому выйти на этот уровень. Так что подписаться под сигнал даже с просадкой 5% мне залатустра не позволяет. Хочу сам.
Сейчас советник показал прибыль, но такой цели не ставилось, просто надо как-то закрывать ордера. Самый болшой лот, который открылся 0,11 - это много. Здесь не видно, но реально он заработал примерно $12000 и эта прибыль никак не повлияет на просадку. Но сейчас, это не важно, главное добиться минимальной просадки, а зарабатывать можно в полуавтоматическом режиме. В рынке всегда будут плюсовые сделки и можно вручную их разруливать(вариант беспроигрышный).
Написал тем, кто думает, что прибыль небольшая. Я не собираюсь зарабатывать на стратегии, так как ее здесь нет. Заработок будет от самого алгоритма, по ходу дела.
Кто знает, подскажите, как сделать из ценового графика индикатор типа RSI ? Должны быть уровни, в пределах которых ходит цена.
1. строишь медленную МА 100
2. строишь быструю МА 30
3. вычитаешь МА100 - МА30, получаешь рисунок как на картинке
4. можно нормировать по -1 до +1 используя одну из формул https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_(statistics)
1. строишь медленную МА 100
2. строишь быструю МА 30
3. вычитаешь МА100 - МА30, получаешь рисунок как на картинке
4. можно нормировать по -1 до +1 используя одну из формул https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_(statistics)
чертовски толково
Единственное "НО!".
Будете выходить по той же цене, по которой вошли.
1. строишь медленную МА 100
2. строишь быструю МА 30
3. вычитаешь МА100 - МА30, получаешь рисунок как на картинке
4. можно нормировать по -1 до +1 используя одну из формул https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_(statistics)
Спасибо.
Будете выходить по той же цене, по которой вошли.
Не будет. Сделаю уровни как в этом индикаторе. Это тоже две машки.
;)
)))
вот результаты работы одного моего советника который работает по сигналам моего индикатора. так что вы не одиноки в создании прибыльных систем.
а что касается взлетов и падений на вашем графике. все просто:
взлеты образуются когда вы закрываете сначала прибыльные ордера.
падения образуются когда вы закрываете сначала убыточные ордера.
психологически взлеты воспринимаются легче.
с уважением.
Добрый день.
)))
вот результаты работы одного моего советника который работает по сигналам моего индикатора. так что вы не одиноки в создании прибыльных систем.
а что касается взлетов и падений на вашем графике. все просто:
взлеты образуются когда вы закрываете сначала прибыльные ордера.
падения образуются когда вы закрываете сначала убыточные ордера.
психологически взлеты воспринимаются легче.
с уважением.
Не совсем так.
Алгоритм не трогал.