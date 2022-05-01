Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ?
А посчитать годовой процент? и понять что в здравом уме никто не подпишется, в банк отдать гораздо профитней
Можно увеличить прибыль, но просадка возрастет. Пока с этим ничего не сделать - нечего оптимизировать.
Хотя и потом оптимизировать будет особо нечего, но просадку сделаю 5%. Прибыль 100% в год с гарантией от слива, почти)
А посчитать годовой процент? и понять что в здравом уме никто не подпишется, в банк отдать гораздо профитней
не только профитней, но и надежней, там просадка ноль.
И если бы не бы, то......
Нужно убрать локи из стратегии, как минимум :)
А как максимум ?
Значит если локи убрать, то 17 лет будет работать и не сольет ?
Можно увеличить прибыль, но просадка возрастет. Пока с этим ничего не сделать - нечего оптимизировать.
Хотя и потом оптимизировать будет особо нечего, но просадку сделаю 5%. Прибыль 100% в год с гарантией от слива, почти)
Это уже другой робот будет, чтобы просадка пять была прибыль в 10 раз уменьшится, т.е. при ваших данных 35% за 17 лет, это неутешительо это печально, да еще макс просадка 25000 при 10000 стартовом, это вообще грустно
Это уже другой робот будет, чтобы просадка пять была прибыль в 10 раз уменьшится, т.е. при ваших данных 35% за 17 лет, это неутешительо это печально, да еще макс просадка 25000 при 10000 стартовом, это вообще грустно
Нет, не уменьшится. Алгоритм будет тот же (локирующий), но просадка будет 5% за счет много чего. Сейчас не буду вдаваться в алгоритм.
Нет, не уменьшится. Алгоритм будет тот же (локирующий), но росадка будет 5% за счет много чего. Сейчас не буду вдаваться в алгритм.
Как это не уменьшится? помоему просадку по эквити показывает. А так странно заводить тему постить отчеты супер не прибыльного эксперта, и писать нет нет робот будет другой
Как это не уменьшится? помоему просадку по эквити показывает. А так странно заводить тему постить отчеты супер не прибыльного эксперта, и писать нет нет робот будет другой
Выше написал, что алгоритм не изменится. Я не собираюсь обсуждать советник. Я просто хочу знать, будут люди подписываться на сигнал, который делает 100% в год, с просадкой 5% ?
Если честно, что смущает в чужих роботах так это 3 вещи - незнание алгоритма принятия решения на вход и выход и соответственно невозможность его контролировать, отсутствие статистики за 1,5 -2 года и открытие которое я для себя сделал - протестировав мт4 у 14 брокеров, так это различие в спредах, свопах, котировках, плече и марже - что в итоге может высоко прибульную стратегию приварить в мало прибыльную или вовсе убыточную, по сему верю только тому что вижу и проверяю сам. Пару слов о брокерах. Не знаю кто у кого торгует но свой выбор остановил на форекс клубу и фиксопен, причем у последнего судя по отзывам проблемы с выплатами а также с поддержкой, так как за неделю не смогли мне счет открыть, по сему остается только форекс клуб, хотел альфу протестить - но очень сложно с регистрацией - куча документов. Вот к таким вывод я пришел - потратил уйму времени для таких простых выводов. Имею уже своих роботов для торговли с хорошими результатами теста за последние 1,5 лет, причем что еще понял - не стоит бояться стопов на золоте, мои роботы только для золота - 100-150 пунктов и просадки в 30-40% - если робот показал прибыль в 3000-4000%.
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