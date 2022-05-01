Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 3
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Да что вы говорите))) Это Вы сейчас про подгон результатов тестера или о чем? Программист и трейдер - это как правило разные личности, и по моему мнению написаный программистом робот больше зависит от качества стратегии, это я к тому что если бы любой программист знал ТС которую использует представленый Вами робот тогда да, любой напишет... ИМХО
Не очень уловил смысл. Я к тому, что между тестером и реальной торговлей есть большая разница, и приводить результаты теста даже в МТ5 (про МТ4 вообще молчу) не очень убедительно.Есть, например, сигнал - вот его результаты и есть основание к покупке эксперта или подписке на сигнал.
Не очень уловил смысл. Я к тому, что между тестером и реальной торговлей есть большая разница, и приводить результаты теста даже в МТ5 (про МТ4 вообще молчу) не очень убедительно.Есть, например, сигнал - вот его результаты и есть основание к покупке эксперта или подписке на сигнал.
Если алгоритм в закодированном виде приносит прибыль, то какой смысл его продавать ?
Сигнал - да.
Эксперта - нет.
Если алгоритм в закодированном виде приносит прибыль, то какой смысл его продавать ?
Сигнал - да.
Эксперта - нет.
Одно другому не мешает, бывают разные ситуации.
Разница между стандартным индикатором из терминала и нормальным(самопальным).
А как максимум ?
Значит если локи убрать, то 17 лет будет работать и не сольет ?
Нет, это был намек, что стратегия, содержащая локи - глупость, а без локов это, скорее всего, окажется другая стратегия. Таким образом, обсуждение не имеет особого смысла.
Если чистый лок(1 Бай, 1 Селл) на одном инструменте, то да, не имеет смысла, но здесь не так.
Если чистый лок(1 Бай, 1 Селл) на одном инструменте, то да, не имеет смысла, но здесь не так.
уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?
уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?
Написал в личку.
уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?
Нет, просто так, стейт посмотреть нельзя ;)
Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.
да ладно?
а ТЗ откуда брать?
мне например понравился результат на скрине, но сглаженные линиив отчете никак не выходят.