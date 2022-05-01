Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 3

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Maksim Neimerik:
Да что вы говорите))) Это Вы сейчас про подгон результатов тестера или о чем? Программист и трейдер - это как правило разные личности, и по моему мнению написаный программистом робот больше зависит от качества стратегии, это я к тому что если бы любой программист знал ТС которую использует представленый Вами робот тогда да, любой напишет... ИМХО

Не очень уловил смысл. Я к тому, что между тестером и реальной торговлей есть большая разница, и приводить результаты теста даже в МТ5 (про МТ4 вообще молчу) не очень убедительно.

Есть, например, сигнал - вот его результаты и есть основание к покупке эксперта или подписке на сигнал.
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Sergey Zhukov:

Не очень уловил смысл. Я к тому, что между тестером и реальной торговлей есть большая разница, и приводить результаты теста даже в МТ5 (про МТ4 вообще молчу) не очень убедительно.

Есть, например, сигнал - вот его результаты и есть основание к покупке эксперта или подписке на сигнал.


Если алгоритм в закодированном виде приносит прибыль, то какой смысл его продавать ? 

Сигнал - да.

Эксперта - нет.

[Удален]  
Ibragim Dzhanaev:


Если алгоритм в закодированном виде приносит прибыль, то какой смысл его продавать ? 

Сигнал - да.

Эксперта - нет.


Одно другому не мешает, бывают разные ситуации.
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Разница между стандартным индикатором из терминала и нормальным(самопальным).


 
Ibragim Dzhanaev:


А как максимум ?

Значит если локи убрать, то 17 лет будет работать и не сольет ?

Нет, это был намек, что стратегия, содержащая локи - глупость, а без локов это, скорее всего, окажется другая стратегия. Таким образом, обсуждение не имеет особого смысла.
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Mesaoria:
Нет, это был намек, что стратегия, содержащая локи - глупость, а без локов это, скорее всего, окажется другая стратегия. Таким образом, обсуждение не имеет особого смысла.

Если чистый лок(1 Бай, 1 Селл) на одном инструменте, то да, не имеет смысла, но здесь не так.
 
Ibragim Dzhanaev:

Если чистый лок(1 Бай, 1 Селл) на одном инструменте, то да, не имеет смысла, но здесь не так.

уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?
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Mesaoria:

уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?

Написал в личку.
[Удален]  
Mesaoria:

уж больно график ровный :) а можно стейт посмотреть?

Нет, просто так, стейт посмотреть нельзя ;)
 

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.



да ладно?

а ТЗ откуда брать?


мне например понравился результат на скрине, но сглаженные линиив отчете никак не выходят. 

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