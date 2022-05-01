Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 7

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Andrey Kisselyov:
Добрый день.
)))
вот результаты работы одного моего советника который работает по сигналам моего индикатора. так что вы не одиноки в создании прибыльных систем.




а что касается взлетов и падений на вашем графике. все просто:
взлеты образуются когда вы закрываете сначала прибыльные ордера.
падения образуются когда вы закрываете сначала убыточные ордера.
психологически взлеты воспринимаются легче.
с уважением.


Вы правы в том, что многое зависит от индикатора, и это не очень хорошо.

 
Ibragim Dzhanaev:

Не совсем так. 

Алгоритм не трогал.


судя по количеству прибыльных сделок у вас сигналы лучше моих, скорее всего применяли фильтры. по чистоте сигналов у меня всего 1 индикатор работает и нет фильтров ни по времени работы ни каких других.
с уважением.
 
Ibragim Dzhanaev:

Вы правы в том, что многое зависит от индикатора, и это не очень хорошо.

когда у вас есть хороший индикатор и вы правильно интерпретируете его сигналы, у вас уже 80% дела сделано.
а собрать сопровождение ордеров, подобрать параметры к его работе это дело не сложное. самое главное точка входа  и выхода.
с уважением.
[Удален]  
Andrey Kisselyov:
когда у вас есть хороший индикатор и вы правильно интерпретируете его сигналы, у вас уже 80% дела сделано.
а собрать сопровождение ордеров, подобрать параметры к его работе это дело не сложное. самое главное точка входа  и выхода.
с уважением.

Согласен.

 
вот скрин текущей оптимизации по данному советнику.а все построено на одном единственном индикаторе. и лот 0.01.



с уважением.

[Удален]  
Andrey Kisselyov:
вот скрин текущей оптимизации по данному советнику.



Я хочу уйти от оптимизации(насколько это возможно).

 
Ibragim Dzhanaev:

Я хочу уйти от оптимизации(насколько это возможно).

тогда вам необходимо строить систему исходя из математических алгоритмов, типа "не важно куда пойдет, все равно в прибыли". но данные системы отличаются маленькой прибылью по сравнению с тем какими усилиями она достигается.

с уважением.
[Удален]  
Andrey Kisselyov:
тогда вам необходимо строить систему исходя из математических алгоритмов, типа "не важно куда пойдет, все равно в прибыли". но данные системы отличаются маленькой прибылью по сравнению с тем какими усилиями она достигается.

с уважением.

Да, сейчас именно так работает "не важно куда пойдет цена". Согласен, что там прибыль меньше, но пока прибыль не важно, главное сделать алгоритм непотопляемым.

 
Ibragim Dzhanaev:

Да, сейчас именно так работает "не важно куда пойдет цена". Согласен, что там прибыль меньше, но пока прибыль не важно, главное сделать алгоритм непотопляемым.

когда создавали корабль под названием "Титаник" его как раз и создавали непотопляемым, результат, я думаю, знают все.не нужно к этому стремиться, самоуверенность в своей непогрешимости как раз и приводит к краху.
с уважением.
[Удален]  
Andrey Kisselyov:
когда создавали корабль под названием "Титаник" его как раз и создавали непотопляемым, результат, я думаю, знают все.не нужно к этому стремиться, самоуверенность в своей непогрешимости как раз и приводит к краху.
с уважением.

Учту.

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