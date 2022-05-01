Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 7
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Добрый день.
)))
вот результаты работы одного моего советника который работает по сигналам моего индикатора. так что вы не одиноки в создании прибыльных систем.
а что касается взлетов и падений на вашем графике. все просто:
взлеты образуются когда вы закрываете сначала прибыльные ордера.
падения образуются когда вы закрываете сначала убыточные ордера.
психологически взлеты воспринимаются легче.
с уважением.
Вы правы в том, что многое зависит от индикатора, и это не очень хорошо.
Не совсем так.
Алгоритм не трогал.
с уважением.
Вы правы в том, что многое зависит от индикатора, и это не очень хорошо.
а собрать сопровождение ордеров, подобрать параметры к его работе это дело не сложное. самое главное точка входа и выхода.
с уважением.
когда у вас есть хороший индикатор и вы правильно интерпретируете его сигналы, у вас уже 80% дела сделано.
а собрать сопровождение ордеров, подобрать параметры к его работе это дело не сложное. самое главное точка входа и выхода.
с уважением.
Согласен.
с уважением.
вот скрин текущей оптимизации по данному советнику.
Я хочу уйти от оптимизации(насколько это возможно).
Я хочу уйти от оптимизации(насколько это возможно).
с уважением.
тогда вам необходимо строить систему исходя из математических алгоритмов, типа "не важно куда пойдет, все равно в прибыли". но данные системы отличаются маленькой прибылью по сравнению с тем какими усилиями она достигается.
с уважением.
Да, сейчас именно так работает "не важно куда пойдет цена". Согласен, что там прибыль меньше, но пока прибыль не важно, главное сделать алгоритм непотопляемым.
Да, сейчас именно так работает "не важно куда пойдет цена". Согласен, что там прибыль меньше, но пока прибыль не важно, главное сделать алгоритм непотопляемым.
с уважением.
когда создавали корабль под названием "Титаник" его как раз и создавали непотопляемым, результат, я думаю, знают все.не нужно к этому стремиться, самоуверенность в своей непогрешимости как раз и приводит к краху.
с уважением.
Учту.