Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 4

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trader781:

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.



да ладно?

а ТЗ откуда брать?


мне например понравился результат на скрине, но сглаженные линиив отчете никак не выходят. 


Какие сглаженные линии. я не понимаю, покажите на картинке (
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trader781:

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.

Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь. 

Это реальная торговля за исключением проскальзывания.

 
Ibragim Dzhanaev:

Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь. 

Это реальная торговля за исключением проскальзывания.


пост 15, присмотритесь к графику
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trader781:

пост 15, присмотритесь к графику

Это не я писал. Присмотритесь внимательно.
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Только продажи.

Только покупки.


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Покупки.

Продажи.


 
Ibragim Dzhanaev:

Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь. 

Это реальная торговля за исключением проскальзывания.


Я конечно извиняюсь, но в каком именно скриншоте тестера тут у вас "реальная" торговля? Ну демо показали бы за год, на котировках реального брокера, не МК...

 

Так-как не являюсь обладателем тестерных граалей, выложу с реал, просадка правда превысила 5%, но это не страшно. Работает мартин.

Отчёт с 4 апреля. 


Vitalie Postolache:

Я конечно извиняюсь, но в каком именно скриншоте тестера тут у вас "реальная" торговля? Ну демо показали бы за год, на котировках реального брокера, не МК...

Вообще, тут много любителей по показывать отчёты с тестера, и при этом с тестера МТ4
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Vitaly Muzichenko:

Так-как не являюсь обладателем тестерных граалей, выложу с реал, просадка правда превысила 5%, но это не страшно. Работает мартин.

Отчёт с 4 апреля. 


Вообще, тут много любителей по показывать отчёты с тестера, и при этом с тестера МТ4

Что не так ?

Не верите, что 17 лет советник торгует ?
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При чем здесь тестерный Грааль ? ТФ Н1. Все сделки совпадают с реальным графиком. Не используется никакого управления капиталом, или хитрого ММ. Он просто торгует.

За такое время, не так уж и много сделок. В реальной торговле, отсутствие одного , или нескольких ордеров, не нарушат логику.


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