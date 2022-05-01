Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 4
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Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.
да ладно?
а ТЗ откуда брать?
мне например понравился результат на скрине, но сглаженные линиив отчете никак не выходят.
Какие сглаженные линии. я не понимаю, покажите на картинке (
Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.
Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь.
Это реальная торговля за исключением проскальзывания.
Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь.
Это реальная торговля за исключением проскальзывания.
пост 15, присмотритесь к графику
пост 15, присмотритесь к графику
Это не я писал. Присмотритесь внимательно.
Только продажи.
Только покупки.
Покупки.
Продажи.
Если намекаете. что я аферист, то ошибаетесь.
Это реальная торговля за исключением проскальзывания.
Я конечно извиняюсь, но в каком именно скриншоте тестера тут у вас "реальная" торговля? Ну демо показали бы за год, на котировках реального брокера, не МК...
Так-как не являюсь обладателем тестерных граалей, выложу с реал, просадка правда превысила 5%, но это не страшно. Работает мартин.
Отчёт с 4 апреля.
Я конечно извиняюсь, но в каком именно скриншоте тестера тут у вас "реальная" торговля? Ну демо показали бы за год, на котировках реального брокера, не МК...
Так-как не являюсь обладателем тестерных граалей, выложу с реал, просадка правда превысила 5%, но это не страшно. Работает мартин.
Отчёт с 4 апреля.
Вообще, тут много любителей по показывать отчёты с тестера, и при этом с тестера МТ4
Что не так ?Не верите, что 17 лет советник торгует ?
При чем здесь тестерный Грааль ? ТФ Н1. Все сделки совпадают с реальным графиком. Не используется никакого управления капиталом, или хитрого ММ. Он просто торгует.
За такое время, не так уж и много сделок. В реальной торговле, отсутствие одного , или нескольких ордеров, не нарушат логику.