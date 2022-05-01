Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 10
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2 в десятой степени = 1024. Другими словами, десятикратное удвоение увеличивает депозит в 1000 раз
А если так ? Тест прекратился на десятый год - открылось 500 ордеров. Лот постоянный 0,01