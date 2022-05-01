Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 2

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ksp1983:

Если честно, что смущает в чужих роботах так это 3 вещи - незнание алгоритма принятия решения на вход и выход и соответственно невозможность его контролировать, отсутствие статистики за 1,5 -2 года и открытие которое я для себя сделал - протестировав мт4 у 14 брокеров, так это различие в спредах, свопах, котировках, плече и марже  - что в итоге может высоко прибульную стратегию приварить в мало прибыльную или вовсе убыточную, по сему верю только тому что вижу и проверяю сам. Пару слов о брокерах. Не знаю кто у кого торгует но свой выбор остановил на форекс клубу и фиксопен, причем у последнего судя по отзывам проблемы с выплатами а также с поддержкой, так как за неделю не смогли мне счет открыть, по сему остается только форекс клуб, хотел альфу протестить - но очень сложно с регистрацией - куча документов. Вот к таким вывод я пришел - потратил уйму времени для таких простых выводов. Имею уже своих роботов для торговли с хорошими результатами теста за последние 1,5 лет, причем что еще понял - не стоит бояться стопов на золоте, мои роботы только для золота - 100-150 пунктов и просадки в 30-40%  - если робот показал прибыль в 3000-4000%.


Я специально запустил с 2000 года, чтобы показать стабильную работу. Если запустить за 1,5 года, то можно показать прибыльность о которой Вы говорите, но это будет не совсем честно.


Мне сделали оригинальный индикатор, сейчас с ним попробую запустить.

 
если сделаешь такую просадку, то рост депо уменьшится в 7 раз.
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Aleksey Vakhrushev:

Как это не уменьшится? помоему просадку по эквити показывает. А так странно заводить тему постить отчеты супер не прибыльного эксперта, и писать нет нет робот будет другой 


Поменял стандартный индикатор из терминала на самопальный.


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Maksim Levashov:
если сделаешь такую просадку, то рост депо уменьшится в 7 раз.

Как можно так говорить, если не знаете алгоритма ?
 

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.


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Sergey Zhukov:

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.



Во первых, я не программист, иначе, уже написал бы советник с просадкой в 5%.

Во вторых любой не программист видит, что это абсолютно реальная торговля. Более того, он обходит новости. ну по крайней мере входит на середине новости, если она сработала.

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Maksim Levashov:
если сделаешь такую просадку, то рост депо уменьшится в 7 раз.

Если, Вы говорите про алгоритм как он сейчас есть, то да, но я буду менять алгоритм закрытия. И много еще чего, но пока не знаю как прописать в коде. но сама суть не поменяется - это будет Локер.
 
Ibragim Dzhanaev:

Если, Вы говорите про алгоритм как он сейчас есть, то да, но я буду менять алгоритм закрытия. И много еще чего, но пока не знаю как прописать в коде. но сама суть не поменяется - это будет Локер.

Вы спрашивали, вам ответили почему нет, дальше вы начали говорить что мы не знаем алгоритм, да и индикатор уже другой, а если запустите свой советник в определенный момент то сольёт т.к. макс просадка 13 000 при депо 10000, вам конструктивно говорят, но вам больше нравятся воздушные замки. А про вопрос 100% при просадке 5%  тут подпишется на сигнал пол страны(првда есть нюанс какая кривая доходности) . А так дерзайте, успехов.
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Aleksey Vakhrushev:

Вы спрашивали, вам ответили почему нет, дальше вы начали говорить что мы не знаем алгоритм, да и индикатор уже другой, а если запустите свой советник в определенный момент то сольёт т.к. макс просадка 13 000 при депо 10000, вам конструктивно говорят, но вам больше нравятся воздушные замки. А про вопрос 100% при просадке 5%  тут подпишется на сигнал пол страны(првда есть нюанс какая кривая доходности) . А так дерзайте, успехов.

Спасибо.
 
Sergey Zhukov:

Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.


Да что вы говорите))) Это Вы сейчас про подгон результатов тестера или о чем? Программист и трейдер - это как правило разные личности, и по моему мнению написаный программистом робот больше зависит от качества стратегии, это я к тому что если бы любой программист знал ТС которую использует представленый Вами робот тогда да, любой напишет... ИМХО
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