Подписались бы на такой сигнал, если сделаю просадку 5% ? - страница 2
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Если честно, что смущает в чужих роботах так это 3 вещи - незнание алгоритма принятия решения на вход и выход и соответственно невозможность его контролировать, отсутствие статистики за 1,5 -2 года и открытие которое я для себя сделал - протестировав мт4 у 14 брокеров, так это различие в спредах, свопах, котировках, плече и марже - что в итоге может высоко прибульную стратегию приварить в мало прибыльную или вовсе убыточную, по сему верю только тому что вижу и проверяю сам. Пару слов о брокерах. Не знаю кто у кого торгует но свой выбор остановил на форекс клубу и фиксопен, причем у последнего судя по отзывам проблемы с выплатами а также с поддержкой, так как за неделю не смогли мне счет открыть, по сему остается только форекс клуб, хотел альфу протестить - но очень сложно с регистрацией - куча документов. Вот к таким вывод я пришел - потратил уйму времени для таких простых выводов. Имею уже своих роботов для торговли с хорошими результатами теста за последние 1,5 лет, причем что еще понял - не стоит бояться стопов на золоте, мои роботы только для золота - 100-150 пунктов и просадки в 30-40% - если робот показал прибыль в 3000-4000%.
Я специально запустил с 2000 года, чтобы показать стабильную работу. Если запустить за 1,5 года, то можно показать прибыльность о которой Вы говорите, но это будет не совсем честно.
Мне сделали оригинальный индикатор, сейчас с ним попробую запустить.
Как это не уменьшится? помоему просадку по эквити показывает. А так странно заводить тему постить отчеты супер не прибыльного эксперта, и писать нет нет робот будет другой
Поменял стандартный индикатор из терминала на самопальный.
если сделаешь такую просадку, то рост депо уменьшится в 7 раз.
Как можно так говорить, если не знаете алгоритма ?
Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.
Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.
Во первых, я не программист, иначе, уже написал бы советник с просадкой в 5%.
Во вторых любой не программист видит, что это абсолютно реальная торговля. Более того, он обходит новости. ну по крайней мере входит на середине новости, если она сработала.
если сделаешь такую просадку, то рост депо уменьшится в 7 раз.
Если, Вы говорите про алгоритм как он сейчас есть, то да, но я буду менять алгоритм закрытия. И много еще чего, но пока не знаю как прописать в коде. но сама суть не поменяется - это будет Локер.
Если, Вы говорите про алгоритм как он сейчас есть, то да, но я буду менять алгоритм закрытия. И много еще чего, но пока не знаю как прописать в коде. но сама суть не поменяется - это будет Локер.
Вы спрашивали, вам ответили почему нет, дальше вы начали говорить что мы не знаем алгоритм, да и индикатор уже другой, а если запустите свой советник в определенный момент то сольёт т.к. макс просадка 13 000 при депо 10000, вам конструктивно говорят, но вам больше нравятся воздушные замки. А про вопрос 100% при просадке 5% тут подпишется на сигнал пол страны(првда есть нюанс какая кривая доходности) . А так дерзайте, успехов.
Вы спрашивали, вам ответили почему нет, дальше вы начали говорить что мы не знаем алгоритм, да и индикатор уже другой, а если запустите свой советник в определенный момент то сольёт т.к. макс просадка 13 000 при депо 10000, вам конструктивно говорят, но вам больше нравятся воздушные замки. А про вопрос 100% при просадке 5% тут подпишется на сигнал пол страны(првда есть нюанс какая кривая доходности) . А так дерзайте, успехов.
Спасибо.
Любой программист особо не напрягаясь напишет советник, который в тестере покажет какой угодно результат.