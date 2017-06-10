Как получить программно "Процент маржи" - страница 7
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Тесты показывают, что когда процент маржи равен 1 плечо не учитывается! А вот от 100 и выше, уже учитывается. Жаль не могу найти брокера с процентом маржи от 2 до 99 включительно.
Что-то не то. Плечо используется когда считаешь этот процент из маржи на 1 стандартный лот, а там плечо учитывается.
Скомпилируй этот скрипт и если есть открытые ордера запусти его на любую пару.У меня всего 2 ордера открыто, по ним показывает правильно.
Что-то не то. Плечо используется когда считаешь этот процент из маржи на 1 стандартный лот, а там плечо учитывается.
Скомпилируй этот скрипт и если есть открытые ордера запусти его на любую пару.У меня всего 2 ордера открыто, по ним показывает правильно.
Сделал. Сейчас у меня на демках пока рынок закрыт только по золоту ордера открыты. Мои слова подтверждает инста (процент маржи:1) ваш скрипт космос какой-то показывает...
У метаквотов и у робо, там где процент маржи 100 и 200 - все корректно.
откройте демо-счет на 5 баксов с плечом 100 и посмотрите чему будет равна маржа в %-тах, к примеру по тому же золоту или еще прикольнее - по рублю...
Сделал. Сейчас у меня на демках пока рынок закрыт только по золоту ордера открыты. Мои слова подтверждает инста (процент маржи:1) ваш скрипт космос какой-то показывает... впрочем как и SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
У метаквотов и у робо, там где процент маржи 100 и 200 - все корректно.
Ну я не понимаю что не так показывает. Вот открыл ещё 2 ордера по нефти где процент маржи =1 и размер контракта всего 1000, а не 100 000 как на валютах.
Вот что печатает
Вот снимок
почему-то показывает с точностью до копейки.
Так-что кроме слов выкладывай снимки...
Так-что кроме слов выкладывай снимки...
Где то так (лот 0.05, плечо 300):
Где то так (лот 0.05, плечо 300):
Понятно. Обрати внимание на валюту маржи. В моём варианте XAU а в твоём USD и тогда надо что-то делать с этой строкой
чтобы в расчёте была учтена котировка. Может добавить путь к символу.
А для повторной проверки измени эту строку так
Но тогда на валютах будет неправильно считать.
В общем для универсальности надо учитывать все варианты пути к инструменту и варианты валюты маржи.
Понятно. Обрати внимание на валюту маржи. В моём варианте XAU а в твоём USD и тогда надо что-то делать с этой строкой
чтобы в расчёте была учтена котировка. Может добавить путь к символу.
А для повторной проверки измени эту строку так
Всё равно неправильно, ордер тот же, результат:
В общем для универсальности надо учитывать все варианты пути к инструменту и варианты валюты маржи.
С валютой маржи понятно, а о каких вариантах пути к инструменту речь?
p.s. По формуле без учета плеча считается все точно:
Всё равно неправильно, ордер тот же, результат:
С валютой маржи понятно, а о каких вариантах пути к инструменту речь?
p.s. По формуле без учета плеча считается все точно:
Ага, накосячил я чуток... Размер лота совсем не учитывается. У меня правильно показывает потому, что ордера по 1 стандартному лоту... Надо дополнить эту строку
Путь к символу определяется так
но увы, нет однозначности в названиях, поэтому не так просто поставить условие.
У робо, на демке ecn такой путь,
а на центовом
У других может быть похоже, но не однозначно. Конечно можно сравнивать с подстрокой, но для уверенности в универсальности надо проверить много ДЦ как у них указан путь.
Хотя... можно попробовать проверить на способ расчёта залоговых средств.
Сейчас проверю.
Ага, накосячил я чуток... Размер лота совсем не учитывается. У меня правильно показывает потому, что ордера по 1 стандартному лоту... Надо дополнить эту строку
Дополнил и все равно результат неправильный )
Путь к символу определяется так
Ну и гемор... Проверь как у тебя считает.Этот я сделал чтобы считал и отложенные ордера, но в общую сумму маржи не включает.