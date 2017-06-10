Как получить программно "Процент маржи" - страница 9
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Снимаю шляпу, у вас почти получилось! У всех трех ранее рассматриваемых брокеров с разным процентом маржи, расчет для золота (для ордеров в одном направлении) верен.
Но вот с экзотикой скрипт все еще не справляется. Остановился вот на брокере fxcm. Процент маржи для золота 70000, для обычных валютных пар 130, валюта маржи походу везде USD. И нигде ничто не считается корректно! (. Я сам к нему уже два дня ключ ищу и собственно в результате этого и ищу теперь ответ на вопрос, как так получается что в результате расчетов по базовым валютам и их курсов с валютами котировок, мы получаем валюту маржи... может дело в этом, а может и в том, что у этого брокера процент маржи учитывается даже для обычных валютных пар.
Здесь можно скачать терминал ru.files.fm/u/xfezz883#_ , распаковать, запустить по экзешнику, завести демку...
Открыл я демку, даже две, в одной золота нет, в другой XAUUSD с процентом маржи 70000 и стандартный лот 1. И причина не правильного расчёта в
поэкспериментируй сам с этими строками
Если я заскучаю, может тоже поэкспериментирую.
Кроссы посчитать не проблема. Просто надо брать котировку по которой переводится валюта маржи в валюту депозита.
Например EURJPY price
если депозит в USD, надо считать по EURUSD. А CADJPY считать по USDCAD. Тут надо посмотреть как складывать валюту депозита с валютой маржи, не вбивать-же тупо списком.
Да и встречные не особо затруднительно имея MarketInfo(symbol, MODE_MARGINHEDGED). Единственная проблема, это сначала надо найти встречные, а дальше разложить часть встречными, а остаток по полной...
В общем, от всего написанного я вижу пользу только в том, что при рискованной стратегии можно заранее узнать маржу которая будет взята когда активируется отложка и чтобы не нарваться на ошибку вовремя удалить отложку если средств не хватит. Когда-то я боролся с этим при размещении советника в маркет.
плечо 100
Открыл я демку, даже две, в одной золота нет, в другой XAUUSD с процентом маржи 70000 и стандартный лот 1. И причина не правильного расчёта в
И потом разве в обычных валютных парах при методе расчета Forex, нужно учитывать percentage?
Ну так об этом вся эта тема и есть... и мне кажется универсального расчета все таки нет )
Почему нет? На первой странице ссылка где есть формулы. Можно разложить на несколько алгоритмов в зависимости от способа расчёта. То что я предложил поэкспериментировать, в корне не верно, не трать время. Надо идти другим путём.
Я пробовал эти формулы по методу расчета FOREX, на последнем брокере вообще ничего не работает правильно даже для EURUSD.
Как-же не работает? В моём скрипте формулы оттуда и вроде-бы на forex и cfd работают. А фьючерсы и индексы считаются по другим формулам и их я не использовал.
Я вам скрины выше привел, как они работают...
Правильно. В моём скрипте считается маржа по CFD и форексу, а твои скрины с фьючерсом, формулы для которых на той-же странице.
Это вы откуда это такие выводы сделали? ^ ^
Способ вычисления маржи для XAUUSD, также Forex... там прибыль фьючерс, а не ее мы пытаемся считать.