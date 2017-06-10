Как получить программно "Процент маржи" - страница 10

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K-2SO:

Это вы откуда это такие выводы сделали?  ^ ^ 


Способ вычисления маржи для XAUUSD, также Forex... там прибыль фьючерс, а не ее мы пытаемся считать.

1. Будь повнимательней. Чтобы не утруждать тебя переходом на нужную страницу я вытащу часть таблицы сюда.

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Способ вычисления стоимости контракта

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE


ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots*Contract_Size/Leverage

Profit:   (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов

Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100

Profit:  (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD

Margin: Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100

Profit:  (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots


2. Не подменяй скрины


Там где SYMBOL_CALC_MODE Forex или CFD всё считается правильно.

3. Переписывать скрипт я уже не буду. Всё что мне было интересно понять из этой темы я уже понял. Спасибо автору темы.

 

Alexey Viktorov:

.................Всё что мне было интересно понять из этой темы я уже понял. Спасибо автору темы.

Алексей, я поражаюсь Вашему упорству. Тема действительно раскрыта на 100%. С удовольствием читал и следил за веткой.

Вы молодец!

Напишите статью про маржу, если не затруднит.

Успехов Вам!

 
Alexey Viktorov:

1. Будь повнимательней. Чтобы не утруждать тебя переходом на нужную страницу я вытащу часть таблицы сюда.

2. Не подменяй скрины

Там где SYMBOL_CALC_MODE Forex или CFD всё считается правильно.



А я вот лишь сильнее снова запутался. Причем здесь вычисление стоимости контракта, когда мы маржу считаем??? И где это я подменял скрины, если я только добавлял новые? Причем про XAUUSD также упомянул, просто скринить поленился.
 
Renat Akhtyamov:

Алексей, я поражаюсь Вашему упорству. Тема действительно раскрыта на 100%. С удовольствием читал и следил за веткой.

Вы молодец!

Напишите статью про маржу, если не затруднит.

Успехов Вам!

Спасибо на добром слове, но писательство не моё ремесло. Да к тому-же статьи о mql4 разработчиков уже не очень интересуют, так мне кажется. А на mql5 всё или почти всё есть в стандартных функциях.

Если есть желание и способности, берись и пиши, я не возражаю. Будут ссылки на меня, спасибо, не будет, ну и не очень надо...

 
Alexey Viktorov:

Спасибо на добром слове, но писательство не моё ремесло. Да к тому-же статьи о mql4 разработчиков уже не очень интересуют, так мне кажется. А на mql5 всё или почти всё есть в стандартных функциях.

Если есть желание и способности, берись и пиши, я не возражаю. Будут ссылки на меня, спасибо, не будет, ну и не очень надо...

Как  то да, лучше по простому - вопрос/ответ.
 
K-2SO:

А я вот лишь сильнее снова запутался. Причем здесь вычисление стоимости контракта, когда мы маржу считаем??? И где это я подменял скрины, если я только добавлял новые? Причем про XAUUSD также упомянул, просто скринить поленился.

Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.

Если поленился, то и упоминать не надо. Очень часто программисты воспринимают информацию абсолютно как компьютер, что видит то и обрабатывает. Как можно понимать если говоришь о золоте, а скрин цепляешь EURUSD...

 
Renat Akhtyamov:
Как  то да, лучше по простому - вопрос/ответ.
Я так и начал, но потом меня затянуло как в болото. Когда-то, очень давно, я писал для себя и ради тренировки информационный индикатор. В него хотел вставить маржу по каждому ордеру, потом по сумме ордеров каждого символа, но тогда ничего не получилось. А когда понял смысл этого процента маржи меня и затянуло всё-же сделать то что не получилось тогда... Теперь тот индикатор не актуален, но знаний у меня прибавилось... Ещё раз спасибо автору темы...
 
Alexey Viktorov:

Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.

Если поленился, то и упоминать не надо. Очень часто программисты воспринимают информацию абсолютно как компьютер, что видит то и обрабатывает. Как можно понимать если говоришь о золоте, а скрин цепляешь EURUSD...


Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.

Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD : 

вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):


Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?

 
K-2SO:


Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.

Я даже не пытался куда-то уходить. Вот ответ

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как получить программно "Процент маржи"

Alexey Viktorov, 2017.06.08 18:45

Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.

Можно только добавить, что так заложено разработчиками терминала.

K-2SO:


Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD : 

вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):


Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?

Для такого специфичного ДЦ надо отдельно править формулы. Всё очень просто, если у всех нормальных валюта маржи есть базовая валюта инструмента, а у этого чуда валютой маржи взято строго USD или валюта депозита, то и считать надо с учётом этого.

1.Получаем маржу в валюте депозита

double margin = MarketInfo(symbol, MODE_MARGINREQUIRED);

умножаем полученное на лот и ВСЁ!!! Достаточно запустит в отладчике и посмотреть какие данные получаются. Здесь уже все засунули куда надо.

Может это и правильно, но не мне судить.

 
Alexey Viktorov:


Для такого специфичного ДЦ надо отдельно править формулы. 

Вот и я об этом.. универсальной формулы  для расчета залога нет. Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.

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