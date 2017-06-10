Как получить программно "Процент маржи" - страница 10
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Это вы откуда это такие выводы сделали? ^ ^
Способ вычисления маржи для XAUUSD, также Forex... там прибыль фьючерс, а не ее мы пытаемся считать.
1. Будь повнимательней. Чтобы не утруждать тебя переходом на нужную страницу я вытащу часть таблицы сюда.
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
Способ вычисления стоимости контракта
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100
Profit: (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD
Margin: Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
2. Не подменяй скрины
Там где SYMBOL_CALC_MODE Forex или CFD всё считается правильно.
3. Переписывать скрипт я уже не буду. Всё что мне было интересно понять из этой темы я уже понял. Спасибо автору темы.
Alexey Viktorov:
.................Всё что мне было интересно понять из этой темы я уже понял. Спасибо автору темы.
Алексей, я поражаюсь Вашему упорству. Тема действительно раскрыта на 100%. С удовольствием читал и следил за веткой.
Вы молодец!
Напишите статью про маржу, если не затруднит.
Успехов Вам!
1. Будь повнимательней. Чтобы не утруждать тебя переходом на нужную страницу я вытащу часть таблицы сюда.
2. Не подменяй скрины
Там где SYMBOL_CALC_MODE Forex или CFD всё считается правильно.
А я вот лишь сильнее снова запутался. Причем здесь вычисление стоимости контракта, когда мы маржу считаем??? И где это я подменял скрины, если я только добавлял новые? Причем про XAUUSD также упомянул, просто скринить поленился.
Алексей, я поражаюсь Вашему упорству. Тема действительно раскрыта на 100%. С удовольствием читал и следил за веткой.
Вы молодец!
Напишите статью про маржу, если не затруднит.
Успехов Вам!
Спасибо на добром слове, но писательство не моё ремесло. Да к тому-же статьи о mql4 разработчиков уже не очень интересуют, так мне кажется. А на mql5 всё или почти всё есть в стандартных функциях.
Если есть желание и способности, берись и пиши, я не возражаю. Будут ссылки на меня, спасибо, не будет, ну и не очень надо...
Спасибо на добром слове, но писательство не моё ремесло. Да к тому-же статьи о mql4 разработчиков уже не очень интересуют, так мне кажется. А на mql5 всё или почти всё есть в стандартных функциях.
Если есть желание и способности, берись и пиши, я не возражаю. Будут ссылки на меня, спасибо, не будет, ну и не очень надо...
А я вот лишь сильнее снова запутался. Причем здесь вычисление стоимости контракта, когда мы маржу считаем??? И где это я подменял скрины, если я только добавлял новые? Причем про XAUUSD также упомянул, просто скринить поленился.
Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.
Если поленился, то и упоминать не надо. Очень часто программисты воспринимают информацию абсолютно как компьютер, что видит то и обрабатывает. Как можно понимать если говоришь о золоте, а скрин цепляешь EURUSD...
Как то да, лучше по простому - вопрос/ответ.
Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.
Если поленился, то и упоминать не надо. Очень часто программисты воспринимают информацию абсолютно как компьютер, что видит то и обрабатывает. Как можно понимать если говоришь о золоте, а скрин цепляешь EURUSD...
Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.
Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD :
вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):
Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?
Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.
Я даже не пытался куда-то уходить. Вот ответ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как получить программно "Процент маржи"
Alexey Viktorov, 2017.06.08 18:45
Да при том, что формулы изначально взяты из таблицы в зависимости от способа расчёта стоимости контракта.
Можно только добавить, что так заложено разработчиками терминала.
Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD :
вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):
Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?
Для такого специфичного ДЦ надо отдельно править формулы. Всё очень просто, если у всех нормальных валюта маржи есть базовая валюта инструмента, а у этого чуда валютой маржи взято строго USD или валюта депозита, то и считать надо с учётом этого.
1.Получаем маржу в валюте депозита
умножаем полученное на лот и ВСЁ!!! Достаточно запустит в отладчике и посмотреть какие данные получаются. Здесь уже все засунули куда надо.
Может это и правильно, но не мне судить.
Для такого специфичного ДЦ надо отдельно править формулы.
Вот и я об этом.. универсальной формулы для расчета залога нет. Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.