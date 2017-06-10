Как получить программно "Процент маржи" - страница 4
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Слушай, я балдею от таких заявлений.
Вот код
вот показания. 842,13 на текущий момент. и 50 для хеджированных позиций.
Вот таблица Excell с формулами и ценами из снимка в предыдущем сообщении. Изучай...
Разница в 3 копейки из-за отсутствия курса EURUSD в момент открытия позиций по золоту и этой вот херни, во второй строке... Что ещё объяснить?
ему нужна функция.
однако он и неустаревшей фунции не найдет по определению комиссии позиции
философие такое...
Не боги горшки обжигают. Кодеры от метаквотов тоже люди и тоже могут ошибаться или забывать чего-то сделать. Например внести в справку какие-то значения. Поэтому сейчас попробую зайти через "задний проход" и по резам отпишусь чуть позже.
Вот от этих неточностей я, как раз, и хочу уйти. И по возможности "меньшей кровью". :)
ему нужна функция.
однако он и неустаревшей фунции не найдет по определению комиссии позиции
философие такое...
Нет, ничего такого мне не надо, по крайней мере, если вы про определение комиссии позиций. Упрощу вопрос:
Как рассчитать залог одного(!), выставленного 1000 пунктов назад ордера (от рынка), чисто по золоту по формуле:
(Lots*ContractSize*OrderOpenPrice*Percentage)/Leverage
когда Percentage остается неизвестным?
Нет, ничего такого мне не надо, по крайней мере, если вы про определение комиссии позиций. Упрощу вопрос:
Как рассчитать залог одного(!), выставленного 1000 пунктов назад ордера (от рынка), чисто по золоту по формуле:
(Lots*ContractSize*OrderOpenPrice*Percentage)/Leverage
когда Percentage остается неизвестным?
безусловно этот параметр в формуле не нужен
а Lots поменяйте на OrderLots()
безусловно этот параметр в формуле не нужен, т.к. его мы ищем.
Это формула расчета маржи для выставленного ордера - это мы ищем... я ищу )
Из документации расчетов по CFD с плечом:
Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice*Percentage)/Leverage
Это формула расчета маржи для выставленного ордера - это мы ищем... я ищу )
Из документации расчетов по CFD с плечом:
Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice*Percentage)/Leverage
Lots поменяйте на OrderLots(),
MarketPrice поменяйте на OrderOpenPrice()
Leverage на AccountLeverage()
а Percentage поменяйте на 100, если так угодно
Lots поменяйте на OrderLots(),
MarketPrice поменяйте на MarketInfo("COLD",MODE_BID) ( или MODE_ASK)
Leverage на AccountLeverage()
Спасибо, но это как бы и так очевидно. Что делать с Percentage, почему он не нужен, когда его значение может оказаться равным от 1 до 100 и необходимость учета этого параметра указана в документации?
подправил постик...
если у Вас ордер уже открыт и Вам нужен залог по нему, забудьте про процент. Он будет равен 100
подправил постик...
если у Вас ордер уже открыт и Вам нужен залог по нему, забудьте про процент
Вот оно что, проверю. На данный момент, касательно необходимости получения значения "процента маржи" - меня интересовало только это. Спасибо!
p.s. найти бы только брокеров с разной процентовкой "процента маржи"...
Вот оно что, проверю. На данный момент, касательно необходимости получения значения "процента маржи" - меня интересовало только это. Спасибо!
p.s. найти бы только брокеров с разной процентовкой "процента маржи"...