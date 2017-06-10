Как получить программно "Процент маржи" - страница 4

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Alexey Viktorov:

Слушай, я балдею от таких заявлений.

Вот код

вот показания. 842,13 на текущий момент. и 50 для хеджированных позиций.


Вот таблица Excell с  формулами и ценами из снимка в предыдущем сообщении. Изучай...


Разница в 3 копейки из-за отсутствия курса EURUSD в момент открытия позиций по золоту и этой вот херни, во второй строке... Что ещё объяснить?

ему нужна функция.

однако он и неустаревшей фунции не найдет по определению комиссии позиции

философие такое...


 
ir0407:

Не боги горшки обжигают. Кодеры от метаквотов тоже люди и тоже могут ошибаться или забывать чего-то сделать. Например внести в справку какие-то значения. Поэтому сейчас попробую зайти через "задний проход" и по резам отпишусь чуть позже.

Вот от этих неточностей я, как раз, и хочу уйти. И по возможности "меньшей кровью". :)

Боюсь что даже большой кровью не уйти от этих неточностей. Нет возможности получить котировку в определённое время в прошлом средствами mql4.
 
Renat Akhtyamov:

ему нужна функция.

однако он и неустаревшей фунции не найдет по определению комиссии позиции

философие такое... 

Нет, ничего такого мне не надо, по крайней мере, если вы про определение комиссии позиций. Упрощу вопрос: 

Как рассчитать залог одного(!), выставленного 1000 пунктов назад ордера (от рынка), чисто по золоту по формуле:

(Lots*ContractSize*OrderOpenPrice*Percentage)/Leverage

когда Percentage остается неизвестным?

 
K-2SO:

Нет, ничего такого мне не надо, по крайней мере, если вы про определение комиссии позиций. Упрощу вопрос: 

Как рассчитать залог одного(!), выставленного 1000 пунктов назад ордера (от рынка), чисто по золоту по формуле:

(Lots*ContractSize*OrderOpenPrice*Percentage)/Leverage

когда Percentage остается неизвестным?

безусловно этот параметр в формуле не нужен

а Lots поменяйте на OrderLots()

 
Renat Akhtyamov:
безусловно этот параметр в формуле не нужен, т.к. его мы ищем.


Это формула расчета маржи для выставленного ордера - это мы ищем... я ищу )

Из документации расчетов по CFD с плечом:

Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice*Percentage)/Leverage

 
K-2SO:


Это формула расчета маржи для выставленного ордера - это мы ищем... я ищу )

Из документации расчетов по CFD с плечом:

Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice*Percentage)/Leverage

Lots поменяйте на OrderLots(),
MarketPrice поменяйте на OrderOpenPrice()

Leverage на AccountLeverage()

а Percentage поменяйте на 100, если так угодно

 
Renat Akhtyamov:

Lots поменяйте на OrderLots(),
MarketPrice поменяйте на MarketInfo("COLD",MODE_BID)   ( или MODE_ASK)

Leverage на AccountLeverage()

Спасибо, но это как бы и так очевидно. Что делать с Percentage, почему он не нужен, когда его значение может оказаться равным от 1 до 100 и необходимость учета этого параметра указана в документации?
 
K-2SO:
Спасибо, но это как бы и так очевидно. Что делать с Percentage, почему он не нужен, когда его значение может оказаться равным от 1 до 100 и необходимость учета этого параметра указана в документации?

подправил постик...

если у Вас ордер уже открыт и Вам нужен залог по нему, забудьте про процент. Он будет равен 100

 
Renat Akhtyamov:

подправил постик...

если у Вас ордер уже открыт и Вам нужен залог по нему, забудьте про процент

Вот оно что, проверю. На данный момент, касательно необходимости получения значения "процента маржи" - меня интересовало только это. Спасибо!

p.s. найти бы только брокеров с разной процентовкой "процента маржи"...

 
K-2SO:

Вот оно что, проверю. На данный момент, касательно необходимости получения значения "процента маржи" - меня интересовало только это. Спасибо!

p.s. найти бы только брокеров с разной процентовкой "процента маржи"...

равен 100, т.к. учтено плечо
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