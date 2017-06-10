Как получить программно "Процент маржи" - страница 11
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Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.
Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD :
вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):
Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?
По вот этой:
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
универсальной формулы для расчета залога нет.
А кто и где говорил, что она должна быть универсальная? Тебе таблицу для того и дали, чтоб ты знал, как для разных инструментов проводить вычисления. И в этой таблице есть все для того чтоб написать универсальную функцию, которая будет считать всё и вся.
Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.
Только в том случае если учебник по математике был скурен раньше чем прочтен и усвоен.
Вот и я об этом.. универсальной формулы для расчета залога нет. Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.
Похоже что не только арифметику скурил до того как, но и ... у меня слов нет.
Ведь всё это решается простыми добавлениями\изменениями условий. В моём первом варианте было тупо вставлено "USD" когда надо было поставить
и соответственно исправить две строки
На этом всё... Если нужен вариант с возможностью определения маржи по фьючерсам оформляй персональную заявку тут и кидай ссылку здесь или в личку. Сделаю за минимальную цену.
По вот этой:
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
Ну так а вы попробуйте посчитать по ней, тут даже код писать не надо, спецификация и скрин расчета терминала прямо перед носом, считайте себе :D
Плечо 100, если что
А кто и где говорил, что она должна быть универсальная? Тебе таблицу для того и дали, чтоб ты знал, как для разных инструментов проводить вычисления. И в этой таблице есть все для того чтоб написать универсальную функцию, которая будет считать всё и вся.
Только в том случае если учебник по математике был скурен раньше чем прочтен и усвоен.
Похоже что не только арифметику скурил до того как, но и ... у меня слов нет.
Ведь всё это решается простыми добавлениями\изменениями условий. В моём первом варианте было тупо вставлено "USD" когда надо было поставить
и соответственно исправить две строки
На этом всё... Если нужен вариант с возможностью определения маржи по фьючерсам оформляй персональную заявку тут и кидай ссылку здесь или в личку. Сделаю за минимальную цену.
Не знаю, что вы там курите, но причем тут вообще наименование валюты текущего счета? И не хочу я ничего у вас заказывать - даром не нужно, когда расчеты неправильны. Я разобраться хочу, если я не прав, ну ткните меня в это носом, а пока ничего кроме теории, что все возможно я не увидел в ваших последних постах. Я дал вам конкретный пример, валюта депозита совпадает с валютой маржи, все пересчеты исключительно в баксах. Ну так и получите мне эти 1300 стандартным, описанным в таблице способом расчета Forex.
Не хотите дальше дискутировать - это ваше абсолютное право, но и я не обязан вам молча в рот заглядывать и поддакивать, когда не вижу практической реализации ваших слов... либо мы вообще говорим о разных вещах.
Не знаю, что вы там курите, но причем тут вообще наименование валюты текущего счета? И не хочу я ничего у вас заказывать - даром не нужно, когда расчеты неправильны. Я разобраться хочу, если я не прав, ну ткните меня в это носом, а пока ничего кроме теории, что все возможно я не увидел в ваших последних постах. Я дал вам конкретный пример, валюта депозита совпадает с валютой маржи, все пересчеты исключительно в баксах. Ну так и получите мне эти 1300 стандартным, описанным в таблице способом расчета Forex.
Не хотите дальше дискутировать - это ваше абсолютное право, но и я не обязан вам молча в рот заглядывать и поддакивать, когда не вижу практической реализации ваших слов... либо мы вообще говорим о разных вещах.
Тяжёлый ты человек. Ну ведь всё было сказано и не один раз. Ну как ещё объяснять? Вот что печатает скрипт с теми исправлениями которые я дал в последнем посте
И этот-же скрипт на счёте Робо
Ну так а вы попробуйте посчитать по ней, тут даже код писать не надо, спецификация и скрин расчета терминала прямо перед носом, считайте себе :D
Плечо 100, если что
Это и без твоего дополнения видно невооруженным глазом.
Формула Lots*Contract_Size/Leverage является базовой и по ней считается залог в валюте залога для всех инструментов типа Forex.
А вот дальше идут плюшки каждой конкретной кухни(тобишь ДЦ).
1. Валюта маржи может отличаться от валюты депозита. Следовательно результат, полученный по базовой формуле нужно конвертировать в валюту депозита.
2. Кухня может применять скидки/наценки, которые отражены на твоем скрине в графе "Процент маржи". Если число в данной графе отличается от 100% ты должен учесть это в своем расчете.
По первому пункту у тебя валюта депозита USD - значит пересчета делать не нужно. А вот по второму пункту у тебя там "Процент маржи" = 130%... Ни на какие мысли не наводит? Маржа 1300 баксов и "Процент маржи" 130%. Ну неужели ты на столько слеп, что этого не видишь?
Кухня может применять скидки/наценки, которые отражены на твоем скрине в графе "Процент маржи". Если число в данной графе отличается от 100% ты должен учесть это в своем расчете.
По первому пункту у тебя валюта депозита USD - значит пересчета делать не нужно. А вот по второму пункту у тебя там "Процент маржи" = 130%... Ни на какие мысли не наводит? Маржа 1300 баксов и "Процент маржи" 130%. Ну неужели ты на столько слеп, что этого не видишь?
Вот именно учет процента маржи (при методе расчета Forex) и вводил меня в замешательство, потому что у меня тоже только так получалось добиться искомого результата. И действительно у других (обычных) брокеров, там где основная формула может не учитывать процент маржи, он равен 100 - это я тоже проверил уже несколько дней назад. Хотелось просто независимого подтверждения своим выводам... и мне также уже ясно, как применить это в общей формуле расчета залога по данному типу. Осталось доразобраться с универсализацией (если это действительно возможно) вычисления процента маржи - посты Алексея мне в помощь.