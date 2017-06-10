Как получить программно "Процент маржи" - страница 11

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K-2SO:


Хорошо, оставим золото, чтобы не путаться и то, что вы ушли от ответа, почему способ расчета маржи у вас получается по способу вычисления контракта, а не по способу маржи как указано в спецификации XAUUSD.

Конкретно вот вам опять скрин спецификации EURUSD : 

вот опять скрин выставленного ордера на этом символе с расчетом маржи (от терминала):


Здесь уж везде, тип расчета Forex. По какой такой формуле из приведенной вами таблицы, вы можете получить 1300?

По вот этой:

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots*Contract_Size/Leverage

Profit:   (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots


K-2SO:

универсальной формулы  для расчета залога нет.

А кто и где говорил, что она должна быть универсальная? Тебе таблицу для того и дали, чтоб ты знал, как для разных инструментов проводить вычисления. И в этой таблице есть все для того чтоб написать универсальную функцию, которая будет считать всё и вся.

K-2SO:

Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.

Только в том случае если учебник по математике был скурен раньше чем прочтен и усвоен.

 
K-2SO:

Вот и я об этом.. универсальной формулы  для расчета залога нет. Соответственно проблемы могут быть и с вычислением percentage.

Похоже что не только арифметику скурил до того как, но и ... у меня слов нет.

Ведь всё это решается простыми добавлениями\изменениями условий. В моём первом варианте было тупо вставлено "USD" когда надо было поставить

     string accountCurrency = AccountCurrency();

и соответственно исправить две строки

     double price = accountCurrency == symbolCurencyMargin ? 1 : type%2 == OP_BUY ? bid : ask;
     double orderOpenPrice = accountCurrency == symbolCurencyMargin ? 1 : OrderOpenPrice();

На этом всё... Если нужен вариант с возможностью определения маржи по фьючерсам оформляй персональную заявку тут и кидай ссылку здесь или в личку. Сделаю за минимальную цену.

 
ir0407:

По вот этой:

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots*Contract_Size/Leverage

Profit:   (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots



Ну так а вы попробуйте посчитать по ней, тут даже код писать не надо, спецификация и скрин расчета терминала прямо перед носом, считайте себе :D

Плечо 100, если что

ir0407:


А кто и где говорил, что она должна быть универсальная? Тебе таблицу для того и дали, чтоб ты знал, как для разных инструментов проводить вычисления. И в этой таблице есть все для того чтоб написать универсальную функцию, которая будет считать всё и вся.

Только в том случае если учебник по математике был скурен раньше чем прочтен и усвоен.

Тоже видимо настоящий программист - вижу последний пост (картинку), реагирую на последний пост... контекст - лесом. Имелась ввиду универсальная формула для уже определенного типа расчета. Уж если это FOREX - значит этот тип расчета должен быть одинаковым для всех брокеров.  
 
Alexey Viktorov:

Похоже что не только арифметику скурил до того как, но и ... у меня слов нет.

Ведь всё это решается простыми добавлениями\изменениями условий. В моём первом варианте было тупо вставлено "USD" когда надо было поставить

и соответственно исправить две строки

На этом всё... Если нужен вариант с возможностью определения маржи по фьючерсам оформляй персональную заявку тут и кидай ссылку здесь или в личку. Сделаю за минимальную цену.


Не знаю, что вы там курите, но причем тут вообще наименование валюты текущего счета? И не хочу я ничего у вас заказывать - даром не нужно, когда расчеты неправильны. Я разобраться хочу, если я не прав, ну ткните меня в это носом, а пока ничего кроме теории, что все возможно я не увидел в ваших последних постах. Я дал вам конкретный пример, валюта депозита совпадает с валютой маржи, все пересчеты исключительно в баксах. Ну так и получите мне эти 1300 стандартным, описанным в таблице способом расчета Forex.

Не хотите дальше дискутировать - это ваше абсолютное право, но и я не обязан вам молча в рот заглядывать и поддакивать, когда не вижу практической реализации ваших слов... либо мы вообще говорим о разных вещах.

 
K-2SO:


Не знаю, что вы там курите, но причем тут вообще наименование валюты текущего счета? И не хочу я ничего у вас заказывать - даром не нужно, когда расчеты неправильны. Я разобраться хочу, если я не прав, ну ткните меня в это носом, а пока ничего кроме теории, что все возможно я не увидел в ваших последних постах. Я дал вам конкретный пример, валюта депозита совпадает с валютой маржи, все пересчеты исключительно в баксах. Ну так и получите мне эти 1300 стандартным, описанным в таблице способом расчета Forex.

Не хотите дальше дискутировать - это ваше абсолютное право, но и я не обязан вам молча в рот заглядывать и поддакивать, когда не вижу практической реализации ваших слов... либо мы вообще говорим о разных вещах.

Тяжёлый ты человек. Ну ведь всё было сказано и не один раз. Ну как ещё объяснять? Вот что печатает скрипт с теми исправлениями которые я дал в последнем посте

2017.06.09 14:05:09.875 Script test EURUSD,H4: removed
2017.06.09 14:05:09.874 test EURUSD,H4: uninit reason 0
2017.06.09 14:05:09.874 test EURUSD,H4: ******** AccountMargin = 1300.00 USD
2017.06.09 14:05:09.874 test EURUSD,H4: ******** Процент маржи 130 Маржа ордера EURUSD 1.0 = 1300.0
2017.06.09 14:05:09.874 test EURUSD,H4: initialized
2017.06.09 14:05:09.857 Script Test\test EURUSD,H4: loaded successfully

И этот-же скрипт на счёте Робо

2017.06.09 14:11:51.192 Script test USDJPY.e,M15: removed
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: uninit reason 0
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: ******** AccountMargin = 2166.67 USD
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: ******** Процент маржи 200 Маржа ордера XAUUSD.e 1.0 = 840.4333333333334
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: ******** Процент маржи 1 Маржа ордера WTI 1.0 = 484.9
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: ******** Процент маржи 100 Маржа ордера USDJPY.e 1.0 = 333.3333333333333
2017.06.09 14:11:51.191 test USDJPY.e,M15: ******** Процент маржи 1 Маржа ордера BRENT 1.0 = 508.0
2017.06.09 14:11:51.190 test USDJPY.e,M15: initialized
2017.06.09 14:11:51.179 Script Test\test USDJPY.e,M15: loaded successfully


 
K-2SO:

Ну так а вы попробуйте посчитать по ней, тут даже код писать не надо, спецификация и скрин расчета терминала прямо перед носом, считайте себе :D

Мой подсчет на калькуляторе занял 30 сек и совпал с числом на твоем скрине.:)
K-2SO:

Плечо 100, если что

Это и без твоего дополнения видно невооруженным глазом.


Формула Lots*Contract_Size/Leverage является базовой и по ней считается залог в валюте залога для всех инструментов типа Forex.

А вот дальше идут плюшки каждой конкретной кухни(тобишь ДЦ).

1. Валюта маржи может отличаться от валюты депозита. Следовательно результат, полученный по базовой формуле нужно конвертировать в валюту депозита.

2. Кухня может применять скидки/наценки, которые отражены на твоем скрине в графе "Процент маржи". Если число в данной графе отличается от 100% ты должен учесть это в своем расчете.


По первому пункту у тебя валюта депозита USD - значит пересчета делать не нужно. А вот по второму пункту у тебя там "Процент маржи" = 130%... Ни на какие мысли не наводит? Маржа 1300 баксов и "Процент маржи" 130%. Ну неужели ты на столько слеп, что этого не видишь?

 
ir0407:

Кухня может применять скидки/наценки, которые отражены на твоем скрине в графе "Процент маржи". Если число в данной графе отличается от 100% ты должен учесть это в своем расчете.

По первому пункту у тебя валюта депозита USD - значит пересчета делать не нужно. А вот по второму пункту у тебя там "Процент маржи" = 130%... Ни на какие мысли не наводит? Маржа 1300 баксов и "Процент маржи" 130%. Ну неужели ты на столько слеп, что этого не видишь?


Вот именно учет процента маржи (при методе расчета Forex) и вводил меня в замешательство, потому что у меня тоже только так получалось добиться искомого результата. И действительно у других (обычных) брокеров, там где основная формула может не учитывать процент маржи, он равен 100 - это я тоже проверил уже несколько дней назад. Хотелось просто независимого подтверждения своим выводам... и мне также уже ясно, как применить это в общей формуле расчета залога по данному типу. Осталось доразобраться с универсализацией (если это действительно возможно) вычисления процента маржи - посты Алексея мне в помощь. 
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