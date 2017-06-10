Как получить программно "Процент маржи" - страница 3
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Мдя... Вроде простой вопрос, а развели полемику... :) Я понимаю, что тут все умные люди и каждый, по своему, гений. Но...
А я разве привел скрин из МТ5 или создал тему в разделе не для МТ4Я сюда не удивлять вас зашел, а получить простой ответ на простой вопрос.Вот я как раз и не просил никого ни о чем фантазировать. Вы сами тут в дебри полезли.Как из формулы вывести нужное значение, я как бы и сам в курсе. С математикой дружим. Вопрос-то был не в том, как расчитать, а в том, как получить от терминала .
Опять MQL5...
Попробую перефразировать вопрос... Мне не нужно расчитать это значение, мне не нужно вывести формулу для расчета этого значения. Мне нужно имя константы(или ее числовое значение), подставив которое в запрос SymbolInfoDouble() я смог бы получить нужное мне значение от терминала. Фсе! :)
да ладно, ладно )))
Вопрос Ваш понятен был изначально.
Но маржа - тема интересная и как видите вопрос спорный.
Я не могу понять почему у вас не получается. Вот открыты 3 ордера и размер маржи соответствует подсчётам на все 100
Каким подсчетам? Я может плохо смотрю, но не вижу на вашем скрине никаких сравнений.
И потом, вопрос был еще и в том, как без значения "процент маржи" подсчитать маржу чисто по золоту с учетом всех открытых на нем ордеров...
И да... с учетом хеджированных позиций конечно.
В таком случае ответ однозначный. НИКАК!!!
Alexey Viktorov:
И никто не будет этого делать. Странный, однако, подход. Мне надо, а вы разработчики мне сделайте. Просто потому что я так хочу.
Ну терминал же это значение знает... Знает и выводит в "Спецификацию контракта"... И неужели вы действительно думаете, что терминал там внутри себя извращается в расчетах, чтоб только получить и показать нам это значение в табличке? Это базовое значение! И оно используется терминалом для дальнейшего правильного расчета залога по конкретным типам символов.
И почему для вас этот подход странный? Все остальные значения из "Спецификации контракта" вы тоже "расчетным путем" получаете? По косвенным или экспериментальным данным? :)
Спасибо, конечно, но вы увели мою тему в ненужное мне русло.
Каким подсчетам? Я может плохо смотрю, но не вижу на вашем скрине никаких сравнений.
И потом, вопрос был еще и в том, как без значения "процент маржи" подсчитать маржу чисто по золоту с учетом всех открытых на нем ордеров...
И да... с учетом хеджированных позиций конечно.
Как посчитать "процент маржи" уже сказано, разжёвано, в рот положено. Осталось проглотить... Это уже сами.
С учётом хеджированных позиций пользуйтесьвозвращается сумма, а не %% залоговых средств. Посчитать %% совсем не сложно.
Как посчитать "процент маржи" уже сказано, разжёвано, в рот положено. Осталось проглотить... Это уже сами.
С учётом хеджированных позиций пользуйтесьвозвращается сумма, а не %% залоговых средств. Посчитать %% совсем не сложно.
Уходите от ответа. Я вам показал и постарался доказать, что при расчете залога по всем открытым позициям для золота MARGINREQUIRED бесполезен. Я может и не могу чего-то проглотить, но вы похоже даже жевать не хотите.
Ну, тогда я отвечу цитатой от Станиславского: "НЕ ВЕРЮ!"
Ну терминал же это значение знает... Знает и выводит в "Спецификацию контракта"... И неужели вы действительно думаете, что терминал там внутри себя извращается в расчетах, чтоб только получить и показать нам это значение в табличке? Это базовое значение! И оно используется терминалом для дальнейшего правильного расчета залога по конкретным типам символов.
И почему для вас этот подход странный? Все остальные значения из "Спецификации контракта" вы тоже "расчетным путем" получаете? По косвенным или экспериментальным данным? :)
Спасибо, конечно, но вы увели мою тему в ненужное мне русло.
Да терминал-то много чего знает и никому об этом не говорит. Например когда-то я пытался определить какой ордер каким встречным был закрыт. В комментарий-то это вписывается, а получить можно только оттуда... где логика? Ну нету того что нам надо и не будет.
Не боги горшки обжигают. Кодеры от метаквотов тоже люди и тоже могут ошибаться или забывать чего-то сделать. Например внести в справку какие-то значения. Поэтому сейчас попробую зайти через "задний проход" и по резам отпишусь чуть позже.
Отсюда вывод: Независимо от того как получишь процент маржи, останется ещё одно неизвестное и по-любому будет неточность в расчётах.
Вот от этих неточностей я, как раз, и хочу уйти. И по возможности "меньшей кровью". :)
Уходите от ответа. Я вам показал и постарался доказать, что при расчете залога по всем открытым позициям для золота MARGINREQUIRED бесполезен. Я может и не могу чего-то проглотить, но вы похоже даже жевать не хотите.
Уходите от ответа. Я вам показал и постарался доказать, что при расчете залога по всем открытым позициям для золота MARGINREQUIRED бесполезен. Я может и не могу чего-то проглотить, но вы похоже даже жевать не хотите.
Слушай, я балдею от таких заявлений.
Вот код
вот показания. 842,13 на текущий момент. и 50 для хеджированных позиций.
Вот таблица Excell с формулами и ценами из снимка в предыдущем сообщении. Изучай...
Разница в 3 копейки из-за отсутствия курса EURUSD в момент открытия позиций по золоту и этой вот херни, во второй строке... Что ещё объяснить?
Уважаемый, попробуйте проштудировать вот это знание. Я думаю оно вам поможет. :)
Штудировал, не помогло, нужно еще конкретнее!
Сначала вычислять процент маржи из MARGINREQUIRED, а потом применять его при расчете залога уже выставленного ордера?
Пока вижу только так... со всеми неточностями конечно.