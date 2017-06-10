Как получить программно "Процент маржи" - страница 8
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Ну и гемор... Проверь как у тебя считает.
GOLD у метаквотов (процент маржи - 1, плечо -300), CFD
На кроссах и при локированных позициях расчеты также неверны, но лично мне это не важно, и я вижу что в вашем скрипте это просто не обрабатывается... Не думаю что стоит тратить на это усилия, если все сложности пока в любом случае связаны c расчетом процента маржи и залога хотя бы одного ордера по CFD.
p.s. а еще мне начинает казаться, что совсем неслучайно разработчики не дали прямого доступа к проценту маржи :D
Может поделишься опытом как на MetaQuote-Demo открыть демку с плечом 300? У меня максимум 100...
GOLD на MetaQuote-Demo
Распечатка
Снимки
Может поделишься опытом как на MetaQuote-Demo открыть демку с плечом 300? У меня максимум 100...
уупс... запутался в терминалах с этими тестами. Эта была инста, в остальном все правильно, GOLD, процент маржи - 1, плечо 300, скрины выше...
сори!
Процент маржи - это не высчитанный залог. Это всего лишь один из компонентов для расчета залога. А результат этого расчета(по формулам из таблицы) возвращается в валюте маржи, которую потом(если она отличается от валюты депо) нужно конвертировать в валюту депо.
И вот это у меня тоже в голове всё никак не укладывается. Например берем формулу:
Где, Lots - это у нас лот в базовой валюте инструмента и контракт - также в базовой, а затем если нужно еще и на курс умножаем базовой валюты к валюте котировки. И при все при этом результат получаем в валюте маржи. Как так?
И вот это у меня тоже в голове всё никак не укладывается. Например берем формулу:
Где, Lots - это у нас лот в базовой валюте инструмента и контракт - также в базовой, а затем если нужно еще и на курс умножаем базовой валюты к валюте котировки. И при все при этом результат получаем в валюте маржи. Как так?
Эта формула
годится для расчётов маржи валют USD***
Для начала определяется какая нужна цена для перевода в валюту депозита.
Если название инструмента начинается с валюты депозита, в частном случае USD, то цена не учитывается
Если ордер OP_BUY то нужна цена Bid
Если ордер OP_SELL то Ask
Надеюсь что всё понятно объяснил...
Надеюсь что всё понятно объяснил...
эмм... мне кажется мы о разных вещах опять. Я просто попутно решил попробовать уточнить не сам метод подсчета маржи (не сами вычисления), а как так получается, что на выходе формулы расчета маржи, где мы практически не работаем с валютой маржи, мы получаем результат именно в валюте маржи. Во всяком случае так я это понял из сообщения ir0407. И поэтому и привел саму простую формулу расчета, где еще нет учета котировок...
Касательно остального (расчетов методом научного тыка), то я как бы тоже уже все это перепробовал, но замечу, что единого решения до сих не найдено. Я перепутал брокеров, но результаты-нет, то есть на инсте ваш последний вариант при указанных выше параметрах, все также выдает космические цифры: https://www.mql5.com/ru/forum/193833/page8#comment_5243991
p.s. но за комменты спасибо! Во всяком случае понятен ход мышления, описанных вами расчетов)
эмм... мне кажется мы о разных вещах опять. Я прост попутно решил попробовать уточнить не сам метод подсчета маржи (не сами вычисления), а как так получается, что на выходе формулы расчета маржи, где мы практически не арботаем с валютой маржи, мы получаем результат именно в валюте маржи. Во всяком случае так я это понял из сообщения ir0407. И поэтому и привел саму простую формулу расчета, где еще нет учета котировок...
Касательно остального (расчетов методом научного тыка), то я как бы тоже уже все это перепробовал, но замечу, что единого решения до сих не найдено. Я перепутал брокеров, но результаты-нет, то есть на инсте ваш последний вариант при указанных выше параметрах, все также выдает космические цифры: https://www.mql5.com/ru/forum/193833/page8#comment_5243991
p.s. но за комменты спасибо! Во всяком случае понятен ход мышления, описанных вами расчетов)
На инсте я даже демку не хочу открывать. Если не затруднит, в дебагере можешь показать какие промежуточные значения получаются. Как на моём скрине
На инсте я даже демку не хочу открывать. Если не затруднит, в дебагере можешь показать какие промежуточные значения получаются. Как на моём скрине
И опять мой косяк! Видимо когда разбирал как работает ваш код, кое что изменял в нем (забыл вернуть), поэтому и выдало такую ошибку. Сейчас (на всякий случай) заново скопировал оригинал - верно и на инсте считает. Потестирую тогда еще у других брокеров.
Снимаю шляпу, у вас почти получилось! У всех трех ранее рассматриваемых брокеров с разным процентом маржи, расчет для золота (для ордеров в одном направлении) верен.
Но вот с экзотикой скрипт все еще не справляется. Остановился вот на брокере fxcm. Процент маржи для золота 70000, для обычных валютных пар 130, валюта маржи походу везде USD. И нигде ничто не считается корректно! (. Я сам к нему уже два дня ключ ищу и собственно в результате этого и ищу теперь ответ на вопрос, как так получается что в результате расчетов по базовым валютам и их курсов с валютами котировок, мы получаем валюту маржи... может дело в этом, а может и в том, что у этого брокера процент маржи учитывается даже для обычных валютных пар.
Здесь можно скачать терминал ru.files.fm/u/xfezz883#_ , распаковать, запустить по экзешнику, завести демку...
Снимаю шляпу, у вас почти получилось! У всех трех ранее рассматриваемых брокеров с разным процентом маржи, расчет для золота (для ордеров в одном направлении) верен.
Но вот с экзотикой скрипт все еще не справляется. Остановился вот на брокере fxcm. Процент маржи для золота 70000, для обычных валютных пар 130, валюта маржи походу везде USD. И нигде ничто не считается корректно! (. Я сам к нему уже два дня ключ ищу и собственно в результате этого и ищу теперь ответ на вопрос, как так получается что в результате расчетов по базовым валютам и их курсов с валютами котировок, мы получаем валюту маржи... может дело в этом, а может и в том, что у этого брокера процент маржи учитывается даже для обычных валютных пар.
Здесь можно скачать терминал ru.files.fm/u/xfezz883#_ , распаковать, запустить по экзешнику, завести демку...
Кроссы посчитать не проблема. Просто надо брать котировку по которой переводится валюта маржи в валюту депозита.
Например EURJPY price
если депозит в USD, надо считать по EURUSD. А CADJPY считать по USDCAD. Тут надо посмотреть как складывать валюту депозита с валютой маржи, не вбивать-же тупо списком.
Да и встречные не особо затруднительно имея MarketInfo(symbol, MODE_MARGINHEDGED). Единственная проблема, это сначала надо найти встречные, а дальше разложить часть встречными, а остаток по полной...
В общем, от всего написанного я вижу пользу только в том, что при рискованной стратегии можно заранее узнать маржу которая будет взята когда активируется отложка и чтобы не нарваться на ошибку вовремя удалить отложку если средств не хватит. Когда-то я боролся с этим при размещении советника в маркет.