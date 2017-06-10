Как получить программно "Процент маржи" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
равен 100, т.к. учтено плечо
На скрине вначале темы "процент маржи" равен 1. У метаквотов тоже (1 на золоте). У всех всегда одинаково?
На скрине вначале темы "процент маржи" равен 1. У метаквотов тоже (1 на золоте). У всех всегда одинаково?
Вы же хотите посчитать залог открытого ордера?
А на скрине высчитанный залог от депозита для минимального ордера.
Вы же хотите посчитать залог открытого ордера?
А на скрине высчитанный залог от депозита для минимального ордера.
Если мы про скрин в первом сообщении данной темы (окно спецификации по инструменту), то я похоже вообще неправильно понимал какой смысл кроется за понятием "процент маржи" (
Процент маржи - это залог от суммы в валюте депозита для минимального ордера?
Если мы про скрин в первом сообщении данной темы (окно спецификации по инструменту), то я похоже вообще неправильно понимал какой смысл кроется за понятием "процент маржи" (
Процент маржи - это залог от суммы в валюте депозита для минимального ордера?
На скрине вначале темы "процент маржи" равен 1. У метаквотов тоже (1 на золоте). У всех всегда одинаково?
Нет. Не всегда и не у всех.
такой ответ у меня напрашивается. Не факт конечно.
Вобщем через "задний проход" тоже не получилось. Что я сделал... Я прогнал через SymbolInfoDouble все константы, которые входят в числовой ряд ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE(от 0 до 69), но отсутствуют(могли бы отсутствовать) в ее описании. Получил следующий результат.
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_0); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_10); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_11); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_12); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_13); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_14); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_15); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_17); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_18); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_19); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_20); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_21); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_22); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_23); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_24); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_25); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_29); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_30); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_31); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_32); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_33); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_37); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_40); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_41); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_49); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_50); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_51); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_52); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_56); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_60); Неверный идентификатор свойства символа
ERROR[4051]: функция SymbolInfoDouble(SYMBOL_UNCNOWN_62); Неверный идентификатор свойства символа
Следовательно скрытых(или недокументированных) констант эта функция не знает.
Нет. Не всегда и не у всех.
Брокера подскажите пожалуйста. Мне для тестов...
Не в валюте депозита, а в валюте маржи. Она указана на том же скрине.
Процент маржи - это высчитанный залог от депозита для минимального ордера (в валюте маржи)? )
Процент маржи - это высчитанный залог от депозита для минимального ордера (в валюте маржи)? )