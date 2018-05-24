Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 5
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Что вы имеете ввиду под автоматической правкой? Можно пример?
Готовый пример есть только под MT5
https://www.mql5.com/ru/code/19003
ЗЫ Имеется (опять же под MT5) более простой пример, но выглядящий несколько нагляднее.
почему билд 1080 не обновляется на 1090 автоматически через систему лиф-апдейт? в логе пишет "доступно обновленние 1090".
На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.
На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.
Задайте спред руками сами, любой.
На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.
Это хорошо, у вас уже есть тест что советник правильно контролирует спред. Задайте средний спред в тестере и вперёд.
Ааа, вот зачем окошко спред :) Туплю:) Все уже продумано.
Что-то при перенесении индикаторов на другой терминал - автоматически не перекомпилируется. А в ручную только со второго раза. То есть нужно дважды нажать на кнопку компиляции.
Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 8 x Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
когда терминал работает неделю не выключаясь ,заметил появление не большого сбоя в индикаторах
при вставке индикатора по пути >>вставка >>индикаторы>>трендовые>>при выборе индикатора Moving Average выскакивает индикатор Money Flow Index.
если терминал перезапустить то все работает в нормальном режиме,это не проблема ,но это есть.