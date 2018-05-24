Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 5

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satorifx:

Что вы имеете ввиду под автоматической правкой? Можно пример?

Готовый пример есть только под MT5

https://www.mql5.com/ru/code/19003


ЗЫ Имеется (опять же под MT5) более простой пример, но выглядящий несколько нагляднее.

Expert
Expert
  • голосов: 13
  • 2017.08.28
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Библиотека чтения/записи параметров произвольных советников.
 

почему билд 1080 не обновляется на 1090 автоматически через систему лиф-апдейт? в логе пишет "доступно обновленние 1090".

 

На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.

 
Андрей:

На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.


Задайте спред руками сами, любой.

[Удален]  
Андрей:

На выходные спред сильно увеличивается, нельзя тестировать советники. Есть правильный способ решения?. Если нет, то нужно.


Это хорошо, у вас уже есть тест что советник правильно контролирует спред. Задайте средний спред в тестере и вперёд.

 

Ааа, вот зачем окошко спред :) Туплю:) Все уже продумано.

 

Что-то при перенесении индикаторов на другой терминал - автоматически не перекомпилируется. А в ручную только со второго раза. То есть нужно дважды нажать на кнопку компиляции.

Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 8 x Intel Core i7-4770  @ 3.40GHz

 
Здравствуйте. Кто может помочь в следующей проблеме. При оптимизации советника в МТ4 формируется файл оптимизации в папке платформа-тестер-caches. При вставлении этого файла в другую МТ4 она его не видит, как сделать, что бы другая МТ4 его увидела? Во вложении пример этого файла.
 

когда терминал  работает неделю не выключаясь ,заметил появление не большого сбоя в индикаторах

при вставке индикатора по пути    >>вставка >>индикаторы>>трендовые>>при выборе индикатора Moving Average выскакивает индикатор Money Flow Index.


если терминал перезапустить то все работает в нормальном режиме,это не проблема ,но это есть.

 
Установил Win-10-64.  Запустил терминал, ранее установленный на Win-7-32.   Диспетчер задач: Terminal (32 бит).  Чтоб было 64 надо переустановить?
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