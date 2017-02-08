Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031
Открыть шаблон, не открывает сохраненный шаблон с индикаторами. Только если что-нибудь сделать, типа переключить таймфреймы, только тогда отрисовываются. Лучше пока не поздно, отмените это обновление.
Это сделано специально?
Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена в билде 1031, подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo чтобы обновиться на него.
Файлы исходного кода всегда сохраняются только в Юникоде.
Что изменили в версии 1030? Какой список изменений? Неужели только крешлоги, у меня все идеально работало на 1010
Почему поломались все индикаторы в том числе и стандартные?
Если я не буду обновляться последуют ли какие то плохие вещи от брокеров. Типо фиговых котировок (знаю некоторых у которых их сразу несколько версий).
Только начал норм зарабатывать после многолетнего ада и вы тут со своим... даже не знаю как сказать. Исправили пару легких багов, которые встречались наверно в одной из миллиона машин, при этом добавили этот ад для тысяч. Вы вообще хоть как то тестируете свои терминалы перед продакшеном. Беты, альфы и прочее у вас проходят? Кроме как специально так не могло получиться. Только нервы мои убиваете. Зачем вообще лезть блин? Не нужна нам эта имитация деятельности, все идеально работало. Никаких нужных изменений в мт4 нет уже несколько лет, и не надо. Берите пример с блумберга и прочих, обновляются раз в миллион лет ни смотря ни на что, потому что понимают как много от них зависит, а вы блин как шаражкина контора, как назло все делаете
+1 по следам Майкрософта. Помню интервью представителя Аэрофлота где-то в Сибири, тогда много говорили о пользе конкуренции. Цены такие высокие потому что конкуренции нет, сейчас прейдут две новых авиакомпании в наш регион и цены снизятся. Через секунду понял что про себя сказал, аж испугался. В (цивилизованных) странах конкуренты в один ресторан не ходят чтоб не заподозрили, а зачем они на мысленном уровне общаются :) все пучком.
Может нужна лайт версия терминала.
И всё равно Спасибо! Метаквесту за всё. С наилучшими пожеланиями!
16 декабря 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. Мы исправили ряд ошибок по крешлогам.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.