Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031

16 декабря 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. Мы исправили ряд ошибок по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 

Открыть шаблон, не открывает сохраненный шаблон с индикаторами. Только если что-нибудь сделать, типа переключить таймфреймы, только тогда отрисовываются. Лучше пока не поздно, отмените это обновление.

 
Действительно, нужно переключить тайм, иначе пустой
 
Файлы исходного кода всегда сохраняются только в Юникоде.
Это сделано специально?
 
Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена в билде 1031, подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo чтобы обновиться на него.
 
Спасибо за сообщение. Есть просьба и пожелание. Добавьте пожалуйста в #properties для индикаторов, чтобы если выставлена эта команда, то в индикаторе не выводилось бы окно настроек и индикатор сразу выбрасывался бы  с default настройками. 
 
Файлы исходного кода всегда сохраняются только в Юникоде.
Раньше было, что UNICODE включался, только если в файле встречались символы вне ANSI. Проверьте, может быть у вас такие есть.
 

Мне понравилось обновление. Нагрузка в простое уменьшилась вдвое, а это ~ 3 кВт⋅ч в месяц 36 в год (в срубленных деревьях не знаю :) ). Пригодилась бы возможность сохранять расположения окон в шаблон.


Что изменили в версии 1030? Какой список изменений? Неужели только крешлоги, у меня все идеально работало на 1010

Почему поломались все индикаторы в том числе и стандартные?

Если я не буду обновляться последуют ли какие то плохие вещи от брокеров. Типо фиговых котировок (знаю некоторых у которых их сразу несколько версий).

Только начал норм зарабатывать после многолетнего ада и вы тут со своим... даже не знаю как сказать. Исправили пару легких багов, которые встречались наверно в одной из миллиона машин, при этом добавили этот ад для тысяч. Вы вообще хоть как то тестируете свои терминалы перед продакшеном. Беты, альфы и прочее у вас проходят? Кроме как специально так не могло получиться. Только нервы мои убиваете. Зачем вообще лезть блин? Не нужна нам эта имитация деятельности, все идеально работало. Никаких нужных изменений в мт4 нет уже несколько лет, и не надо. Берите пример с блумберга и прочих, обновляются раз в миллион лет ни смотря ни на что, потому что понимают как много от них зависит, а вы блин как шаражкина контора, как назло все делаете

 
+1   по следам Майкрософта. Помню интервью представителя Аэрофлота где-то в Сибири, тогда много говорили о пользе конкуренции. Цены такие высокие потому что конкуренции нет, сейчас прейдут две новых авиакомпании в наш регион и цены снизятся. Через секунду понял что про себя сказал, аж испугался. В (цивилизованных) странах конкуренты в один ресторан не ходят чтоб не заподозрили, а зачем они на мысленном уровне общаются :) все пучком.

Может нужна лайт версия терминала.

И всё равно Спасибо! Метаквесту за всё. С наилучшими пожеланиями!

 
 Пишите - Мы исправили ряд ошибок по крешлогам. Исправили одну ошибку, наделали кучу новых (это еще не начали большинство пользователей). И это не первый раз. Вчера, в субботу (17.12), включил терминал посмотреть чем закончилась неделя - обновление терминала. Ладно. Сегодня включаю вечером терминал, так как начинаю работать с началом сессии, опять обновление. Хорошо случайно посмотрел на графики, а у меня на части графиков пар по-слетали советники. При чем на одних они остались, на других слетели. Вы что издеваетесь. Вам уже много кратно писали, при чем профессиональные и уважаемые программисты, - не трогайте МТ4, тем более если нормально делать не умеете.
