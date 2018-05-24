Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 3
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Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...
Терминал получился, спасибо. Откуда начинка? Без интернета ... то же самое. Значит, все содержится в файле Terminal.exe
Разрешите пожалуйста отключать столбец СВОП в торговле,
иногда он просто не нужен ... тратит место ! (в мт5 он вырубается)
так же столбец ОРДЕР .. - можно порядок позиций отфильтровать по времени открытия сделки ..
тоже самое выйдет ... номера ордеров лишь занимают место ...
не несут особо важной информации визуально ...
где ордера можно сделать одну полезную штуку -
ордер (21) - "21" - например - число открытых позиций отображается в скобочках, если их много
это удобно будет что бы понимать что к чему ... на текущий момент число позиций\ордеров можно посчитать либо имея какой-то
индикатор либо вручную ...
добавить если возможно - "прибыль позиции в %ентах от депозита" те скажем имеем 100,000$ зафиксированной прибыли,
не плавающей - открыта поза по евробаку и принесла она на тек. момент +5000$ - отображать как +5% (можно даже зелёным
светить убыточные красным ...)
в самом низу суммарный прирост в %ентах от всех открытых позиций ... или убыток ..
довольно удобная фишка будет для ММ ...
===
Добавить столбики - потенциальная прибыль и убыток .. -
там будет отображаться сколько получиться если все позиции или позиция закроется по ТП и что будет
если по стопу ....
опять же отличная фишка для ММ !
___
Спасибо за Вашу работу над терминалами !
Подскажите, пожалуйста, как загрузить процессор на 100%, а то оптимизация как-то не очень быстро проходит. Тем более по ценам открытия (мне кажется, должна махом пролететь)
Corei7 3770k
Один терминал - одно ядро.
Для использования всех ядер при оптимизации переходите на MT5, или дробите оптимизацию на терминалы и запускайте их в количестве ядер процессора.
Один терминал - одно ядро.
Для использования всех ядер при оптимизации переходите на MT5, или дробите оптимизацию на терминалы и запускайте их в количестве ядер процессора.
Спасибо!
А не подскажите, почему прогонов всегда 10000? Я добавляю ещё параметр к оптимизации, а как было 10000, так и осталось. Там же миллионы должны быть (только в скобках число растёт)
Спасибо!
А не подскажите, почему прогонов всегда 10000? Я добавляю ещё параметр к оптимизации, а как было 10000, так и осталось. Там же миллионы должны быть (только в скобках число растёт)
Вроде как MQ писали, что при большом объеме включается гинетика, но 10к вроде не очень много - может у Вас уже генетика включена?
Спасибо!
А не подскажите, почему прогонов всегда 10000? Я добавляю ещё параметр к оптимизации, а как было 10000, так и осталось. Там же миллионы должны быть (только в скобках число растёт)
Вы про генетический алгоритм слышали-читали-пробовали?
Вроде как MQ писали, что при большом объеме включается гинетика, но 10к вроде не очень много - может у Вас уже генетика включена?
Генетика не включается сама по себе, когда захочет, и да, у Ivan Butko генетика включена.
Генетика не включается сама по себе, когда захочет, и да, у Ivan Butko генетика включена.
Раньше включалась - отстал я видимо от жизни
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Stanislav Korotky, 2011.07.22 13:12Напомните плиз, в справке, на странице "Типы оптимизации" не нашел нужной инфы: при каком минимальном количестве прогонов включается генетическая оптимизация? Про то, что она автоматом включается при 10000000 и более вариантов, там написано, а вот про то, что если ниже какого-то количества, то она не включается - нет ни слова. Может быть серить пункт в выпадающем списке типов оптимизаций, когда генетическая недоступна, и соответсвенно медленную, когда только генетическая доступна?
Раньше включалась - отстал я видимо от жизни
Там про МТ5. В МТ4 такого не наблюдал никогда. Я давно уже пользуюсь генетикой в основном. Бывает, нужно один-два параметра посмотреть на графике оптимизации, чтобы проверить закономерности-зависимости, тогда отключаю её.
Надо будет проверить для верности и в МТ4 и в МТ5, даже интересно стало.
Там про МТ5. В МТ4 такого не наблюдал никогда. Я давно уже пользуюсь генетикой в основном. Бывает, нужно один-два параметра посмотреть на графике оптимизации, чтобы проверить закономерности-зависимости, тогда отключаю её.
Надо будет проверить для верности и в МТ4 и в МТ5, даже интересно стало.
Генетикой не пользуюсь - многие опыты не дали положительных результатов в моем случае.
Может я заблуждался, относительно автовключения генетики - опирался на знания с этого ресурса по данному вопросу.
Спасибо, ребят, пояснили вопрос.