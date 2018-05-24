Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 6

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STARIJ:
Установил Win-10-64.  Запустил терминал, ранее установленный на Win-7-32.   Диспетчер задач: Terminal (32 бит).  Чтоб было 64 надо переустановить?

MT4 не бывает 64 бит.

 
Добрый день. Установил Windows 10 32 bit -  после этого при установки МТ4 запрашивает прокси сервер, хотя прокся не используется. Помогите решить вопрос.
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ualexzt:
Добрый день. Установил Windows 10 32 bit -  после этого при установки МТ4 запрашивает прокси сервер, хотя прокся не используется. Помогите решить вопрос.

https://www.mql5.com/ru/forum/219487/unread#unread

Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
  • 2017.11.11
  • www.mql5.com
Ситуация такая: устанавливаю на ноутбук МТ5. Win7, 32 бит, делал это уже на этом ноуте 100 раз - все было без проблем...
 
Кто подскажет, у меня проблемка с платой 1090 не видит маркет и не грузит с него ничего?
 
vlas83:
Кто подскажет, у меня проблемка с платой 1090 не видит маркет и не грузит с него ничего?
Нужен Internet Explorer 8.0 или более старшая версия, так как аппстор построен на HTML5.
 
Renat Fatkhullin:
Нужен Internet Explorer 8.0 или более старшая версия, так как аппстор построен на HTML5.
Спасибо за подсказку но всё равно не работает у меня эксплорер 11
 
Форумчане есть ещё варианты поделитесь?
 
vlas83:
Форумчане есть ещё варианты поделитесь?

Вы же ничего не сказали про свою систему. Как при нулевом объеме информации вы хотите получить техническую помощь?

Wine (эмулятор)? Под ним тоже нет маркета, так как есть (были как минимум) явные проблемы с отображением MSHTML контролов, на котором построен маркет.

 

По какой причине два ордера могли быть не помечены красным? На приведённом скрине все ордера закрыты по sl.


 
Yurij Kozhevnikov:

По какой причине два ордера могли быть не помечены красным? На приведённом скрине все ордера закрыты по sl.

Положительное проскальзывание.

Точно так же при отрицательном проскальзывании TP не будет помечен зеленым.

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