Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 6
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Установил Win-10-64. Запустил терминал, ранее установленный на Win-7-32. Диспетчер задач: Terminal (32 бит). Чтоб было 64 надо переустановить?
MT4 не бывает 64 бит.
Добрый день. Установил Windows 10 32 bit - после этого при установки МТ4 запрашивает прокси сервер, хотя прокся не используется. Помогите решить вопрос.
https://www.mql5.com/ru/forum/219487/unread#unread
Кто подскажет, у меня проблемка с платой 1090 не видит маркет и не грузит с него ничего?
Нужен Internet Explorer 8.0 или более старшая версия, так как аппстор построен на HTML5.
Форумчане есть ещё варианты поделитесь?
Вы же ничего не сказали про свою систему. Как при нулевом объеме информации вы хотите получить техническую помощь?
Wine (эмулятор)? Под ним тоже нет маркета, так как есть (были как минимум) явные проблемы с отображением MSHTML контролов, на котором построен маркет.
По какой причине два ордера могли быть не помечены красным? На приведённом скрине все ордера закрыты по sl.
По какой причине два ордера могли быть не помечены красным? На приведённом скрине все ордера закрыты по sl.
Положительное проскальзывание.
Точно так же при отрицательном проскальзывании TP не будет помечен зеленым.