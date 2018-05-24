Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 4
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После попытки вставить адрес все исчезает и ничего не добавляется. Возможно, тут еще свою роль играет винда10, на которую недавно перешел. Как решить данную задачу пока не понимаю.
Посли обновления перестал добавляться вебреквест
После попытки вставить адрес все исчезает и ничего не добавляется. Возможно, тут еще свою роль играет винда10, на которую недавно перешел. Как решить данную задачу пока не понимаю.
Добрый день. Опишите вашу проблему более подробно, написав в сервисдеск.
У себя проблему пока не воспроизвели. Спасибо.
Подскажите пожалуйста где можна скачать MetaTrader 4 . спасибо
Подскажите пожалуйста где можна скачать MetaTrader 4 . спасибо
У брокера или ДЦ.
Привет, форумчане!
Вот такая проблемка: установил МТ4 (build 1090) на Win10. В результате в меню МТ4 сплошные кракозябры, так что пользоваться им не могу (кстати, с МТ5 такой проблемы нет).
Сталкивался ли кто-то с такой штукой? Как это исправить?
Привет, форумчане!
Вот такая проблемка: установил МТ4 (build 1090) на Win10. В результате в меню МТ4 сплошные кракозябры, так что пользоваться им не могу (кстати, с МТ5 такой проблемы нет).
Сталкивался ли кто-то с такой штукой? Как это исправить?
В языковых настройках нужно установить язык для программ, не поддерживающих Юникод, русский.
здравствуйте
как отключить всплывающую подсказку на закладках графиков?
1. подсказка мешает выбирать график
2. информация о 65001 барах на графике бессмысленна
3. последняя цена цена написанная на подсказке, через долю секунды уже не является последней
Уважаемые разработчики, к вам два вопроса:
1) Из каких соображений в MQL4 (да и MQL5) есть функции, устанавливающие свойства индикаторов
но нет аналогов, благодаря которым эти значения можно было бы получить
?
2) Столкнулся с ситуацией, когда нужно например по клику по окну индикатора задавать границы отображения индикатора (обрезать верх и низ).
Это совершенно не проблема:
Однако есть необходимость режим включенных границ отключать, чтобы индикатор вел себя так, как изначально, т.е. при прокрутке графика динамически менял границы, показывая и максимальные и минимальные значения.
Можно ли предусмотреть такое отключение через код MQL4? Всмысле возможно ли добавить такой функционал, если конечно хотя бы один билд МТ4 будет еще выпущен?
есть необходимость режим включенных границ отключать, чтобы индикатор вел себя так, как изначально, т.е. при прокрутке графика динамически менял границы, показывая и максимальные и минимальные значения.
Через автоматическуию правку tpl-файла решается
Выделенные значения надо обнулить.
Через автоматическуию правку tpl-файла решается
Выделенные значения надо обнулить.
Тоже об этом думал, только так и не додумал, как это реализовать.
Что вы имеете ввиду под автоматической правкой? Можно пример?