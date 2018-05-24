Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - страница 4

Новый комментарий
 
Посли обновления перестал добавляться вебреквест


После попытки вставить  адрес все исчезает и ничего не добавляется. Возможно, тут еще свою роль играет винда10, на которую недавно перешел. Как решить данную задачу пока не понимаю.

 
Boris Prokofiev:
Посли обновления перестал добавляться вебреквест


После попытки вставить  адрес все исчезает и ничего не добавляется. Возможно, тут еще свою роль играет винда10, на которую недавно перешел. Как решить данную задачу пока не понимаю.

Добрый день. Опишите вашу проблему более подробно, написав в сервисдеск.

У себя проблему пока не воспроизвели. Спасибо.

 

Подскажите пожалуйста где можна скачать  MetaTrader 4 . спасибо

 
nirvana77:

Подскажите пожалуйста где можна скачать  MetaTrader 4 . спасибо

У брокера или ДЦ.

 

Привет, форумчане!

Вот такая проблемка: установил МТ4 (build 1090) на Win10. В результате в меню МТ4 сплошные кракозябры, так что пользоваться им не могу (кстати, с МТ5 такой проблемы нет).

Сталкивался ли кто-то с такой штукой? Как это исправить?

 
abel007:

Привет, форумчане!

Вот такая проблемка: установил МТ4 (build 1090) на Win10. В результате в меню МТ4 сплошные кракозябры, так что пользоваться им не могу (кстати, с МТ5 такой проблемы нет).

Сталкивался ли кто-то с такой штукой? Как это исправить?


В языковых настройках нужно установить язык для программ, не поддерживающих Юникод, русский.

 

здравствуйте

как отключить всплывающую подсказку на закладках графиков?

1. подсказка мешает выбирать график

2. информация о 65001 барах на графике бессмысленна

3. последняя цена цена написанная на подсказке, через долю секунды уже не является последней 

 

Уважаемые разработчики, к вам два вопроса:

1) Из каких соображений в MQL4 (да и MQL5) есть функции, устанавливающие свойства индикаторов 

IndicatorSetInteger, IndicatorSetDouble, IndicatorSetString

но нет аналогов, благодаря которым эти значения можно было бы получить

IndicatorGetInteger, IndicatorGetDouble, IndicatorGetString

?

2) Столкнулся с ситуацией, когда нужно например по клику по окну индикатора задавать границы отображения индикатора (обрезать верх и низ).

Это совершенно не проблема: 

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,  value);
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,  value);

Однако есть необходимость режим включенных границ отключать, чтобы индикатор вел себя так, как изначально, т.е. при прокрутке графика динамически менял границы, показывая и максимальные и минимальные значения.

Можно ли предусмотреть такое отключение через код MQL4? Всмысле возможно ли добавить такой функционал, если конечно хотя бы один билд МТ4 будет еще выпущен?

 
satorifx:

есть необходимость режим включенных границ отключать, чтобы индикатор вел себя так, как изначально, т.е. при прокрутке графика динамически менял границы, показывая и максимальные и минимальные значения.

Через автоматическуию правку tpl-файла решается

scale_fix_min=1
scale_fix_min_val=150.000000
scale_fix_max=1
scale_fix_max_val=200.000000

Выделенные значения надо обнулить.

 
fxsaber:

Через автоматическуию правку tpl-файла решается

Выделенные значения надо обнулить.

Тоже об этом думал, только так и не додумал, как это реализовать.

Что вы имеете ввиду под автоматической правкой? Можно пример?

123456789
Новый комментарий