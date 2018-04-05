Индикатор флэта. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.
Усреднитель :=))
Без ММ. Без оптимизации. Проверил систему.
Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)
Усреднитель не решает задачи только ее откладівает на небольшой срок лаг запаздівания которій и дает усреднитель..
Как пример решения задачи - красноватая вход во флет синяя вход в тренд..да есть небольшие недочеті но индикатор пока автоматичекси подстрпоить под поиск уровня флета пока ненаучил подстраиватьс яно єто дело техники и наработки..а так если посмотреть то знаем что уже 70% того что не нужно торопится следовательно ждем куда входить и когда віходить.. просто и легко без усреднения..
Чтобы что-то показать надо сначала точно определиться с терминами. Что такое флет? тренд ? .
Давайте для начала хотя бы определим критерии флета при этом будем считать что нам нужно сделать советника, который бы в этом флете зарабатывал путем открытия сделок вовнутрь флета или так называемого флетовгого канала.
Итак признаки флета и возможные его характеристики:
1. движение цены за какое то количество баров находится в ценовом коридоре на определенное количество пунктов, при этом цена должна определенное количество раз пересечь верхнюю и нижнюю границу. При этом границы канала не обязаны находиться на максимальных или минимальных значениях свечей. Расстояние между Экстремумами за это период не должно превышать какое-то количество процентов от самого канала и составлять к примеру 150 %
2. Исходя из того, что флетовая стратегия подразумевает открываться на отбой то допустим некоторый наклон канала, например вверх. Тогда мы будем зарабатывать мало на сделках вниз и много зарабатывать на сделках вверх. Что в принципе нам тоже подходит.
3. Флетовый Канал может расширяться, менять наклон, смещаться или заканчиваться.
4. Флет может быть коротким, 10 баров например и может быть длинным, ну например 100 баров или 1000.
5. Предлагаю дописать самим и обсудить
Некоторые пункты конечно могут быть оспорены, но придерживайтесь принципа изначальной стратегии Напомню: основное правило - открываться на отбой от границы канала с целью получения прибыли. Пусть не на каждой сделке а на серии скажем из минимум 5-ти сделок.
По сути когда мы выделим флет, то все остальное будет трендом. А в отдельные дни и даже недели трендов не будет совсем. А будут лишь флетовые участки с разными характеристками.
Соответственно тренды чаще всего будут появляться на незначительный период времени при выходе новостей, что вполне пргнозируемо более чем в 80 % случаев.
Как пример решения задачи - красноватая вход во флет синяя вход в тренд..да есть небольшие недочеті но индикатор пока автоматичекси подстрпоить под поиск уровня флета пока ненаучил подстраиватьс яно єто дело техники и наработки..а так если посмотреть то знаем что уже 70% того что не нужно торопится следовательно ждем куда входить и когда віходить.. просто и легко без усреднения..
Нашел способ лучше, чем прямое усреднение - пока тестирую. Там не нужен индикатор, сам алгоритм является индикатором.
Там локи, но в реальности их конечно не будет. Исхода из самого алгоритма и отсутствие индикатора, приводит к тому, что переход от флэта к тренду и наоборот, выявляются как бы заранее. Это происходит из-за того, что не важно куда пойдет цена. Для всех вариантов стоят отложки. Не очень хорошо умею формулировать, надеюсь понятно.
https://www.mql5.com/ru/forum/228264/page2
Чтобы что-то показать надо сначала точно определиться с терминами. Что такое флет? тренд ? .
Давайте для начала хотя бы определим критерии флета при этом будем считать что нам нужно сделать советника, который бы в этом флете зарабатывал путем открытия сделок вовнутрь флета или так называемого флетовгого канала.
Итак признаки флета и возможные его характеристики:
1. движение цены за какое то количество баров находится в ценовом коридоре на определенное количество пунктов, при этом цена должна определенное количество раз пересечь верхнюю и нижнюю границу. При этом границы канала не обязаны находиться на максимальных или минимальных значениях свечей. Расстояние между Экстремумами за это период не должно превышать какое-то количество процентов от самого канала и составлять к примеру 150 %
2. Исходя из того, что флетовая стратегия подразумевает открываться на отбой то допустим некоторый наклон канала, например вверх. Тогда мы будем зарабатывать мало на сделках вниз и много зарабатывать на сделках вверх. Что в принципе нам тоже подходит.
3. Флетовый Канал может расширяться, менять наклон, смещаться или заканчиваться.
4. Флет может быть коротким, 10 баров например и может быть длинным, ну например 100 баров или 1000.
5. Предлагаю дописать самим и обсудить
Некоторые пункты конечно могут быть оспорены, но придерживайтесь принципа изначальной стратегии Напомню: основное правило - открываться на отбой от границы канала с целью получения прибыли. Пусть не на каждой сделке а на серии скажем из минимум 5-ти сделок.
По сути когда мы выделим флет, то все остальное будет трендом. А в отдельные дни и даже недели трендов не будет совсем. А будут лишь флетовые участки с разными характеристками.
Соответственно тренды чаще всего будут появляться на незначительный период времени при выходе новостей, что вполне пргнозируемо более чем в 80 % случаев.
Когда машки не пересекаются.
Что такое флет?
Когда пересеклись.
Флет может быть коротким, 10 баров например
Это скорее всего консолидация в продолжающемся тренде.
Пост выше, это правильнее, быстрее и проще. Но я не собираюсь все описывать - самому надо.
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Я давно себе написал вот такую штуковину и привинчиваю её ко всем своим индюкам. Вполне себе полезная штуковина на мой взгляд.
А вот вам идея. Свежая, так что - сырая. Не обессудьте, давайте лучше вместе подумаем.
Берём очередную закрытую свечу, запоминаем её high/low. И сравниваем с машкой. Если машка не выходит за рамки свечи - флет.Или highest/lowest за не знаю за какой период.
А вот вам идея. Свежая, так что - сырая. Не обессудьте, давайте лучше вместе подумаем.
Берём очередную закрытую свечу, запоминаем её high/low. И сравниваем с машкой. Если машка не выходит за рамки свечи - флет.Или highest/lowest за не знаю за какой период.
если следующая свеча не выйдет за рамки хая и лоя, тоже флетик
воткнуть условие - какую свечку(желательно составную, из двух, от одной хай, от другой лой) взять зв основу, размах тобишь, может быть и выгорит что то полезное по теме