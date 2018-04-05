Индикатор флэта. - страница 7

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Ibragim Dzhanaev:

Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.

Усреднитель :=))



Без ММ. Без оптимизации.  Проверил систему.


Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)


Усреднитель не решает задачи только ее откладівает на небольшой срок лаг запаздівания которій и дает усреднитель..

 

Как пример решения задачи - красноватая вход во флет синяя вход в тренд..да есть небольшие недочеті но индикатор пока автоматичекси подстрпоить под поиск уровня флета пока ненаучил подстраиватьс яно єто дело техники и наработки..а так если посмотреть то  знаем что уже 70% того что не нужно торопится следовательно ждем куда входить и когда віходить.. просто и легко без усреднения.. 

 

Чтобы что-то показать надо сначала точно определиться с терминами. Что такое флет?  тренд ? . 

Давайте для начала хотя бы определим критерии флета при этом будем считать что нам нужно сделать советника, который бы в этом флете зарабатывал путем открытия сделок вовнутрь флета или так называемого флетовгого канала.

Итак признаки флета и возможные его характеристики: 

1. движение цены за какое то количество баров находится в ценовом коридоре на определенное количество пунктов, при этом  цена должна определенное количество раз пересечь верхнюю и нижнюю границу. При этом границы канала не обязаны находиться на максимальных или минимальных значениях свечей. Расстояние между Экстремумами за это период не должно превышать какое-то количество процентов от самого канала и составлять к примеру 150 % 

2. Исходя из того, что флетовая стратегия подразумевает открываться на отбой то допустим некоторый наклон канала, например вверх. Тогда мы будем зарабатывать мало на сделках вниз и много зарабатывать на сделках вверх. Что в принципе нам тоже подходит. 

3. Флетовый Канал может расширяться, менять наклон, смещаться или заканчиваться. 

4. Флет может быть коротким, 10 баров например и может быть длинным, ну например 100 баров или 1000. 

5. Предлагаю дописать самим и обсудить 

Некоторые пункты конечно могут быть оспорены, но придерживайтесь принципа изначальной стратегии Напомню: основное правило - открываться на отбой от границы канала с целью получения прибыли. Пусть не на каждой сделке а на серии скажем из минимум 5-ти сделок. 

По сути когда мы выделим флет, то все остальное будет трендом. А в отдельные дни и даже недели трендов не будет совсем. А будут лишь флетовые участки с разными характеристками. 

Соответственно тренды чаще всего будут появляться на незначительный период времени при выходе новостей, что вполне пргнозируемо более чем в 80 % случаев.

[Удален]  
Evgeniy Gutorov:

Как пример решения задачи - красноватая вход во флет синяя вход в тренд..да есть небольшие недочеті но индикатор пока автоматичекси подстрпоить под поиск уровня флета пока ненаучил подстраиватьс яно єто дело техники и наработки..а так если посмотреть то  знаем что уже 70% того что не нужно торопится следовательно ждем куда входить и когда віходить.. просто и легко без усреднения.. 

Нашел способ лучше, чем прямое усреднение - пока тестирую. Там не нужен индикатор, сам алгоритм является индикатором.

Там локи, но в реальности их конечно не будет. Исхода из самого алгоритма и отсутствие индикатора, приводит к тому, что переход от флэта к тренду и наоборот, выявляются как бы заранее. Это происходит из-за того, что не важно куда пойдет цена. Для всех вариантов стоят отложки. Не очень хорошо умею формулировать, надеюсь понятно.

https://www.mql5.com/ru/forum/228264/page2

Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ??
Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ??
  • 2018.02.23
  • www.mql5.com
Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0...
[Удален]  
Dmitiry Ananiev:

Чтобы что-то показать надо сначала точно определиться с терминами. Что такое флет?  тренд ? . 

Давайте для начала хотя бы определим критерии флета при этом будем считать что нам нужно сделать советника, который бы в этом флете зарабатывал путем открытия сделок вовнутрь флета или так называемого флетовгого канала.

Итак признаки флета и возможные его характеристики: 

1. движение цены за какое то количество баров находится в ценовом коридоре на определенное количество пунктов, при этом  цена должна определенное количество раз пересечь верхнюю и нижнюю границу. При этом границы канала не обязаны находиться на максимальных или минимальных значениях свечей. Расстояние между Экстремумами за это период не должно превышать какое-то количество процентов от самого канала и составлять к примеру 150 % 

2. Исходя из того, что флетовая стратегия подразумевает открываться на отбой то допустим некоторый наклон канала, например вверх. Тогда мы будем зарабатывать мало на сделках вниз и много зарабатывать на сделках вверх. Что в принципе нам тоже подходит. 

3. Флетовый Канал может расширяться, менять наклон, смещаться или заканчиваться. 

4. Флет может быть коротким, 10 баров например и может быть длинным, ну например 100 баров или 1000. 

5. Предлагаю дописать самим и обсудить 

Некоторые пункты конечно могут быть оспорены, но придерживайтесь принципа изначальной стратегии Напомню: основное правило - открываться на отбой от границы канала с целью получения прибыли. Пусть не на каждой сделке а на серии скажем из минимум 5-ти сделок. 

По сути когда мы выделим флет, то все остальное будет трендом. А в отдельные дни и даже недели трендов не будет совсем. А будут лишь флетовые участки с разными характеристками. 

Соответственно тренды чаще всего будут появляться на незначительный период времени при выходе новостей, что вполне пргнозируемо более чем в 80 % случаев.

Что такое  тренд ?

Когда машки не пересекаются.

Что такое флет? 

Когда пересеклись.

 Флет может быть коротким, 10 баров например 

Это скорее всего консолидация в продолжающемся тренде.


Пост выше, это правильнее, быстрее и проще. Но я не собираюсь все описывать - самому надо.

[Удален]  
Самое главное, что никто не описал, это болтанка, когда постоянный переход из тренда во флэт и наоборот. Это учтено. Без индикатора моментально выявляется.
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Есть индикатор который работает , и точно показывает флэт . Я бы хотел бартер нужен индикатор разворота с sell на buy 
 

Я давно себе написал вот такую штуковину и привинчиваю её ко всем своим индюкам. Вполне себе полезная штуковина на мой взгляд.


double De      = 10.0; 
int    period1 = 4; 
int    period2 = 7; 
int    period3 = 10; 

.....................................
   Ma1[i]  = iMA(NULL,0,period1,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
   Ma2[i]  = iMA(NULL,0,period2,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
   Ma3[i]  = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
   Ma4[i]  = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2);

  CCI30[i]  = iCCI(NULL,0,26,PRICE_TYPICAL,i+1);

  STHm[i]  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,0,i+1);

  spread = (int)MarketInfo(NULL,MODE_SPREAD);

...............................
...............................
//Comment----------------------------------
       if(CCI30[0] < 124.00 && CCI30[0] > -124.00)
          {
       if(Ma3[0] - Ma4[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n BUY","\n SPREAD=",spread);
       if(Ma4[0] - Ma3[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n SELL","\n SPREAD=",spread); 
       if(MathAbs(Ma4[0] - Ma3[0]) <=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n NULL","\n SPREAD=",spread);
          }
       if(CCI30[0] > 124.00)
          {
        if(Ma3[0] - Ma4[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n BUY","\n CLOSE BUY","\n SPREAD=",spread);
       if(Ma4[0] - Ma3[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n SELL","\n CLOSE BUY","\n SPREAD=",spread); 
       if(STHm[i] > 70) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n CLOSE BUY","\n SPREAD=",spread);
          }
       if(CCI30[0] < -124.00)
          {
        if(Ma3[0] - Ma4[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n BUY","\n CLOSE SELL","\n SPREAD=",spread);
       if(Ma4[0] - Ma3[0]>=De*Point) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n SELL","\n CLOSE SELL","\n SPREAD=",spread); 
       if(STHm[0] < 20) 
         Comment (" NAME( " + Periods + " )","\n CLOSE SELL","\n SPREAD=",spread);
          }
//Comment==================================
 

А вот вам идея. Свежая, так что - сырая. Не обессудьте, давайте лучше вместе подумаем.

Берём очередную закрытую свечу, запоминаем её high/low. И сравниваем с машкой. Если машка не выходит за рамки свечи - флет.  

Или highest/lowest за не знаю за какой период. 
 
Artemij:

А вот вам идея. Свежая, так что - сырая. Не обессудьте, давайте лучше вместе подумаем.

Берём очередную закрытую свечу, запоминаем её high/low. И сравниваем с машкой. Если машка не выходит за рамки свечи - флет.  

Или highest/lowest за не знаю за какой период. 

если следующая свеча не выйдет за рамки хая и лоя, тоже флетик

воткнуть условие - какую свечку(желательно составную, из двух, от одной хай, от другой лой) взять зв основу, размах тобишь, может быть и выгорит что то полезное по теме

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