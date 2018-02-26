Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ?? - страница 2

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Yuriy Asaulenko:

Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф.

Это утверждение - частный случай. В более общем виде: для работы на рынке система должна быть прибыльной. Каким именно образом - да, могут быть варианты.

Трендовые системы характерны множеством мелких убытков и редкими но большими прибылями. У них угадайка меньше 50%, да.

Но трендовухи - это обычно весьма некачественные системы. А у настоящих систем, по моему опыту, показатель наличия эджа - это процент прибыльных порядка 70..80%. Бывает и больше, но надо убедиться что нет пересиживания.

 
Yuriy Asaulenko:

 В покере вероятность выигрыша всего-лишь 1/9- 1/6. Учитесь играть в покер. Для начала хотя-бы здесь - world poker club. И вы многое поймете.) 

круто, никогда не понимал карты..

 
bas:

Это утверждение - частный случай. В более общем виде: для работы на рынке система должна быть прибыльной. Каким именно образом - да, могут быть варианты.

Трендовые системы характерны множеством мелких убытков и редкими но большими прибылями. У них угадайка меньше 50%, да.

Но трендовухи - это обычно весьма некачественные системы. А у настоящих систем, по моему опыту, показатель наличия эджа - это процент прибыльных порядка 70..80%. Бывает и больше, но надо убедиться что нет пересиживания.

торгую руками - прибыльных 70-80%, торгует робот - близко к 100%

 
Alexey Volchanskiy:

торгую руками - прибыльных 70-80%, торгует робот - близко к 100%

У меня наоборот. Руками торгую по прибыли в 2 раза лучше, но оч утомительно. Устал, и последнее время редко руками, по настроению.

[Удален]  

Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль. 


 
Yuriy Asaulenko:

У меня наоборот. Руками торгую по прибыли в 2 раза лучше, но оч утомительно. Устал, и последнее время редко руками, по настроению.

Вот, торговал 2 дня чисто руками, сделки примерно в 30% закрывал робот, иногда ставил СЛ, иногда сам закрывал. Видно процент выигрышных, 80.65%, и это много, с рынком повезло, цена все время ходила в канале


 
Ibragim Dzhanaev:

Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль. 


А чего графы замалевал? Неужели думаешь, хоть кому-то это интересно? С замалеванными это вообще имеет информационную ценность NULL. Секретчики блин...

 
Ibragim Dzhanaev:

Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль. 

Если что-то в сделке идет не так, я просто закрываюсь, без раздумий и сожалений. Куда там цена пойдет дальше меня совершенно не интересует. Вначале закрываемся, а потом думаем. Как ковбои - сначала стреляют, потом думают.)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Если что-то в сделке идет не так, я просто закрываюсь, без раздумий и сожалений. Куда там цена пойдет дальше меня совершенно не интересует. Вначале закрываемся, а потом думаем. Как ковбои - сначала стреляют, потом думают.)

И меня не интересует куда цена идет и при открытии и при закрытии, и нет цели заработать - разрулить.

Вы просто спрашивали, нужно ли прогнозирование.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

А чего графы замалевал? Неужели думаешь, хоть кому-то это интересно? С замалеванными это вообще имеет информационную ценность NULL. Секретчики блин...

Если сделать такого бота, который будет разруливать не прямым усреднением..... ))

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