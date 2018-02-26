Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ?? - страница 2
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Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф.
Это утверждение - частный случай. В более общем виде: для работы на рынке система должна быть прибыльной. Каким именно образом - да, могут быть варианты.
Трендовые системы характерны множеством мелких убытков и редкими но большими прибылями. У них угадайка меньше 50%, да.
Но трендовухи - это обычно весьма некачественные системы. А у настоящих систем, по моему опыту, показатель наличия эджа - это процент прибыльных порядка 70..80%. Бывает и больше, но надо убедиться что нет пересиживания.
В покере вероятность выигрыша всего-лишь 1/9- 1/6. Учитесь играть в покер. Для начала хотя-бы здесь - world poker club. И вы многое поймете.)
круто, никогда не понимал карты..
Это утверждение - частный случай. В более общем виде: для работы на рынке система должна быть прибыльной. Каким именно образом - да, могут быть варианты.
Трендовые системы характерны множеством мелких убытков и редкими но большими прибылями. У них угадайка меньше 50%, да.
Но трендовухи - это обычно весьма некачественные системы. А у настоящих систем, по моему опыту, показатель наличия эджа - это процент прибыльных порядка 70..80%. Бывает и больше, но надо убедиться что нет пересиживания.
торгую руками - прибыльных 70-80%, торгует робот - близко к 100%
торгую руками - прибыльных 70-80%, торгует робот - близко к 100%
У меня наоборот. Руками торгую по прибыли в 2 раза лучше, но оч утомительно. Устал, и последнее время редко руками, по настроению.
Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль.
У меня наоборот. Руками торгую по прибыли в 2 раза лучше, но оч утомительно. Устал, и последнее время редко руками, по настроению.
Вот, торговал 2 дня чисто руками, сделки примерно в 30% закрывал робот, иногда ставил СЛ, иногда сам закрывал. Видно процент выигрышных, 80.65%, и это много, с рынком повезло, цена все время ходила в канале
Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль.
А чего графы замалевал? Неужели думаешь, хоть кому-то это интересно? С замалеванными это вообще имеет информационную ценность NULL. Секретчики блин...
Может здесь ответ на вопрос о прогнозировании. Хочу сделать робота, который будет разруливать зависший ордер(виртуальные локи). Открываю ордер(просто так), уходит в минус, выставляю отложки, разруливаю в ноль.
Если что-то в сделке идет не так, я просто закрываюсь, без раздумий и сожалений. Куда там цена пойдет дальше меня совершенно не интересует. Вначале закрываемся, а потом думаем. Как ковбои - сначала стреляют, потом думают.)
Если что-то в сделке идет не так, я просто закрываюсь, без раздумий и сожалений. Куда там цена пойдет дальше меня совершенно не интересует. Вначале закрываемся, а потом думаем. Как ковбои - сначала стреляют, потом думают.)
И меня не интересует куда цена идет и при открытии и при закрытии, и нет цели заработать - разрулить.Вы просто спрашивали, нужно ли прогнозирование.
А чего графы замалевал? Неужели думаешь, хоть кому-то это интересно? С замалеванными это вообще имеет информационную ценность NULL. Секретчики блин...
Если сделать такого бота, который будет разруливать не прямым усреднением..... ))