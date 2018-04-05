Индикатор флэта. - страница 4
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Писал такого индюка как то.
Ох и тормозит.... В маркет не приняли.
Чем краснее, тем круче флет.
К сожалению, исходника не нашел.
Но идея на рисунке, думаю что проблем с написанием не будет.
Писал такого индюка как то.
Ох и тормозит.... В маркет не приняли.
Чем краснее, тем круче флет.
К сожалению, исходника не нашел.
Но идея на рисунке, думаю что проблем с написанием не будет.
Покажите пожалуйста такой же рисунок на М15.
Покажите пожалуйста такой же рисунок на М15.
Спасибо.
По большому счёту, на основании любого индюка можно определить флэт. Проблема в другом: флэт имеет обыкновение кончаться. Т.ч. любое ухищрение вам скажет, что ДО ЭТОЙ МИНУТЫ флэт был. Что будет дальше - ......?????))))))))) Не думаю, что станет легче.
По большому счёту, на основании любого индюка можно определить флэт. Проблема в другом: флэт имеет обыкновение кончаться. Т.ч. любое ухищрение вам скажет, что ДО ЭТОЙ МИНУТЫ флэт был. Что будет дальше - ......?????))))))))) Не думаю, что станет легче.
И тренд был) Продлиться ли он дальше, или это уже его окончание и разворот. Поэтому выражение "торгуй по тренду" немного не корректно
Просто поделиться:
Я не считаю, что сиюминутное (!) наличие тренда что-то определяет вообще (см.выше). Мне вполне достаточно для ориентировки вот такой лёгкой приблуды в любом индикаторе:
int extern De = 8;
int extern period3 = 10;
Ma3[i] = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
Ma4[i] = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2);
//Trend------------------------------------
if(Ma3[0] - Ma4[0]>=De*Point)
Comment ("Trend BUY");
if(Ma4[0] - Ma3[0]>=De*Point)
Comment ("Trend SELL");
if(MathAbs(Ma4[0] - Ma3[0]) <=De*Point)
Comment ("Trend NULL");
//Trend====================================
Старый индикатор, не знаю компилируется ли сейчас, но поправив мелкие ошибки кое-как должен работать.
Старый индикатор, не знаю компилируется ли сейчас, но поправив мелкие ошибки кое-как должен работать.
Ваш индикатор никаких ошибок не выдает. но не отражается в окне индикаторов - почему и что сделать ?
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Посмотрите мой