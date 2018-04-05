Индикатор флэта. - страница 4

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Писал такого индюка как то.

Ох и тормозит.... В маркет не приняли.

Чем краснее, тем круче флет.


К сожалению, исходника не нашел.

Но идея на рисунке, думаю что проблем с написанием не будет.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Писал такого индюка как то.

Ох и тормозит.... В маркет не приняли.

Чем краснее, тем круче флет.


К сожалению, исходника не нашел.

Но идея на рисунке, думаю что проблем с написанием не будет.


Покажите пожалуйста такой же рисунок на М15.

 
Ibragim Dzhanaev:

Покажите пожалуйста такой же рисунок на М15.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Спасибо.

 

По большому счёту, на основании любого индюка можно определить флэт. Проблема в другом: флэт имеет обыкновение кончаться. Т.ч. любое ухищрение вам скажет, что ДО ЭТОЙ МИНУТЫ флэт был. Что будет дальше - ......?????))))))))) Не думаю, что станет легче.

 
Artemij:

По большому счёту, на основании любого индюка можно определить флэт. Проблема в другом: флэт имеет обыкновение кончаться. Т.ч. любое ухищрение вам скажет, что ДО ЭТОЙ МИНУТЫ флэт был. Что будет дальше - ......?????))))))))) Не думаю, что станет легче.

И тренд был) Продлиться ли он дальше, или это уже его окончание и разворот. Поэтому выражение "торгуй по тренду" немного не корректно

 

Просто поделиться:

Я не считаю, что сиюминутное (!) наличие тренда что-то определяет вообще (см.выше). Мне вполне достаточно для ориентировки вот такой лёгкой приблуды в любом индикаторе:

 

int  extern De  = 8;

int  extern period3 = 10;

 

Ma3[i]  = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);

Ma4[i]  = iMA(NULL,0,period3,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2);

 

//Trend------------------------------------

       if(Ma3[0] - Ma4[0]>=De*Point)

         Comment ("Trend BUY");

       if(Ma4[0] - Ma3[0]>=De*Point)

         Comment ("Trend SELL");

       if(MathAbs(Ma4[0] - Ma3[0]) <=De*Point)

         Comment ("Trend NULL");

//Trend====================================

 

Старый индикатор, не знаю компилируется ли сейчас, но поправив мелкие ошибки кое-как должен работать.

Файлы:
Correlation.zip  8 kb
[Удален]  
Andy Sanders:

Старый индикатор, не знаю компилируется ли сейчас, но поправив мелкие ошибки кое-как должен работать.


Ваш индикатор никаких ошибок не выдает. но не отражается в окне индикаторов - почему и что сделать ?

 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.

Посмотрите мой 

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