Индикатор флэта. - страница 3
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Низким по отношению к чему?
Для объема, как мне кажется, будет тяжеловато написать критерий... в любом случае фильтр объема пока не первостепенная задача.
Низким по отношению к среднему обьему за выбранный период. Например за месяц. Этот показатель можно перерасчитывать на каждом баре, но быстро он менятся не будет. Врядли можно точно определить флет без фильтра обьема. Имхо.
Хороший индикатор флета (именно так это слово правильно пишется) - это свечи D1. Если последующая свеча обеими своими свечами выше (или ниже) предыдущей свечи D1, то это тренд вверх. В тот момент, когда эта закономерность нарушается, то это - флет.
Вы сами читаете, что написали?
Я это всё тщательно формулировал и перечитывал несколько раз. Сформулировано очень чётко. А если Вы не поняли, значит Вам и не надо.
Прототип:
Может надо тралить по зонам консолидации ? Первый красный квадрат - начало флэта.
Из личного опыта могу сказать, что алгоритм определения флета очень непростая вещь. Механизм достаточно сложный и новичкам не осилить. Если делать что то простое, получается ерунда, которая нормально не работает. Впрочем, попробуйте))
Про индикаторы флета не слышал.
Надо делать то, что делается легко и просто. Если нельзя сделать просто, то и делать не надо.
Индикаторов флэта много, но они показывают сам флэт, а не переход от тренда к флэту, и наоборот.
Низким по отношению к среднему обьему за выбранный период. Например за месяц. Этот показатель можно перерасчитывать на каждом баре, но быстро он менятся не будет. Врядли можно точно определить флет без фильтра обьема. Имхо.
А если взять отношение не к среднему, а отношение к периоду? Получится среднее минутного ТФ независимо от периода графика.
Может надо тралить по зонам консолидации ? Первый красный квадрат - начало флэта.
Хороший индикатор флета (именно так это слово правильно пишется) - это свечи D1. Если последующая свеча обеими своими свечами выше (или ниже) предыдущей свечи D1, то это тренд вверх. В тот момент, когда эта закономерность нарушается, то это - флет.
Это чисто формальный подход. Для ТФ Н1 и ниже, он практически не применим, особенно для автоматической торговли.
В моем понимании, Зона Консолидации (ЗК) и флет - одно и то же (выше я не припомню четких формулировок ни ЗК, ни флета). Не смотря на это - идея с тралом (а точнее, с расстоянием между консолидациями) мне кажется интересной. Но это шаг в сторону некоторой "глобализации", т.е. сравнения соседних флетов, определения общей картины. Я же ставил перед собой задачу нахождения отдельного флета и его анализа.
ЗК, это остановка, передышка в текущем третде(возможно безоткатном), а флэт, это флэт - это разные вещи.