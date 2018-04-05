Индикатор флэта. - страница 5

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Yuriy Zaytsev:

Посмотрите мой 


Где ?

 

Есть признаки на графиках по которым можно определить возможное начало флета и его вероятное завершение.

Тут индикатор показывает начало вероятного флета.

продолжение и завершение. Красный столбик показывает, что текущая волна еще направлена вниз. 


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Uladzimir Izerski:

Есть признаки на графиках по которым можно определить возможное начало флета и его вероятное завершение.

Тут индикатор показывает начало вероятного флета.

продолжение и завершение. Красный столбик показывает, что текущая волна еще направлена вниз. 



Я, не очень представляю, как определять флэт на М1. Для меня это слишком быстро и непонятно.

 
Ibragim Dzhanaev:

Я, не очень представляю, как определять флэт на М1. Для меня это слишком быстро и непонятно.


Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.

Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)


[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.

Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)



Покажите на Н1, когда индикатор не сможет определить переход из одного состояния в другой. Надо брать худший вариант, а не лучший.

 
Ibragim Dzhanaev:

Где ?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Не подходит. Это уже пройденный этап.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.

Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)



Какая разница, между вашим индикатором и машками ? Периоды взяты с "потолка".


 
Ibragim Dzhanaev:

Покажите на Н1, когда индикатор не сможет определить переход из одного состояния в другой. Надо брать худший вариант, а не лучший.


НЕ совсем понял вопрос. Вот Н1 текущий момент.


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Uladzimir Izerski:

НЕ совсем понял вопрос. Вот Н1 текущий момент.



Если, Вы хотите прорекламировать свой индикатор, то это понятно. Просто я не вижу разницы, между индикатором и машками.


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