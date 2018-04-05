Индикатор флэта. - страница 5
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Где ?
Есть признаки на графиках по которым можно определить возможное начало флета и его вероятное завершение.
Тут индикатор показывает начало вероятного флета.
продолжение и завершение. Красный столбик показывает, что текущая волна еще направлена вниз.
Есть признаки на графиках по которым можно определить возможное начало флета и его вероятное завершение.
Тут индикатор показывает начало вероятного флета.
продолжение и завершение. Красный столбик показывает, что текущая волна еще направлена вниз.
Я, не очень представляю, как определять флэт на М1. Для меня это слишком быстро и непонятно.
Я, не очень представляю, как определять флэт на М1. Для меня это слишком быстро и непонятно.
Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.
Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)
Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.
Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)
Покажите на Н1, когда индикатор не сможет определить переход из одного состояния в другой. Надо брать худший вариант, а не лучший.
Где ?
Не подходит. Это уже пройденный этап.
Да не важно какой ТФ. На любом ТФ есть участки с признаками флета. Наша задача определить его на раннем этапе. Это и реализовано в индикаторе.
Он определяет на любом ТФ. Пример привёл на минутном. Также работает и на других. Вот текущий пример с недельного.)
Какая разница, между вашим индикатором и машками ? Периоды взяты с "потолка".
Покажите на Н1, когда индикатор не сможет определить переход из одного состояния в другой. Надо брать худший вариант, а не лучший.
НЕ совсем понял вопрос. Вот Н1 текущий момент.
НЕ совсем понял вопрос. Вот Н1 текущий момент.
Если, Вы хотите прорекламировать свой индикатор, то это понятно. Просто я не вижу разницы, между индикатором и машками.