Индикатор флэта. - страница 6

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Ibragim Dzhanaev:

Если, Вы хотите прорекламировать свой индикатор, то это понятно. Просто я не вижу разницы, между индикатором и машками.



Меня не волнует реклама. Все выставляют свои продукты и я от нечего делать выставил. Это не мой заработок.

Тема о флете. Зашел поговорить, но видимо зря. Пока. 

 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
ЕвроФранк постоянно во флете. Бодинджер вам в помощь.
Флет это не состояния инструмента торговли, это сам инструмент.
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Н1 период. 21 2 насторойки болинджера.
Статистику и советник могу предоставить.
[Удален]  
profit.support:
Н1 период. 21 2 насторойки болинджера.
Статистику и советник могу предоставить.

Не надо. Спасибо.

 

Уважаемые, вот здесь бесплатный индикатор MT5, он находит границы флета:

https://www.mql5.com/ru/code/15984

ZZLevels
ZZLevels
  • голосов: 12
  • 2016.07.21
  • Oleg Shenker
  • www.mql5.com
Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.
[Удален]  
Victor Ziborov:

Уважаемые, вот здесь бесплатный индикатор MT5, он находит границы флета:

https://www.mql5.com/ru/code/15984


Он ищет по ЗигЗагу. Флэт, не покажет. По нему, даже уровни нельзя строить. По ЗигЗагу уровни, не построить.

[Удален]  

Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.

Усреднитель :=))



Без ММ. Без оптимизации.  Проверил систему.


Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)

 
Ibragim Dzhanaev:

Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.

Усреднитель :=))



Без ММ. Без оптимизации.  Проверил систему.


Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)


Врядли... думаю тут как минимум используется мартин. Как правило такие системы иногда сливают

 
Ibragim Dzhanaev:

Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.

Усреднитель :=))



Без ММ. Без оптимизации.  Проверил систему.


Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)

Ага, нужен не просто усреднитель, а суперусреднитель...

 
Реter Konow:


Из личного опыта могу сказать, что алгоритм определения флета очень непростая вещь. Механизм достаточно сложный и новичкам не осилить. Если делать что то простое, получается ерунда, которая нормально не работает. Впрочем,  попробуйте))


Про индикаторы флета не слышал.


Скажим на рисунке есть два вида тенденций флет и тренд

ЗАдача как определить что началась смена тенденции и цена не пошла в разворотную модель поведения в противоположній тренд

визуально все віглядит просто и математически тожеважно только понимать что поведение цені в определенном учстке тренда всегда являтся флетовім - значит тренд может считаться точка когда происходит превішение уровня  флета - когда модель поведения советника переходит из анализа флетовой структурі на трендовую и обратно при снижениии сигнала трендовости поведения цені..

Все єто решается одним простім индикатором....Как продолжение будет..

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