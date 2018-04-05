Индикатор флэта. - страница 6
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Если, Вы хотите прорекламировать свой индикатор, то это понятно. Просто я не вижу разницы, между индикатором и машками.
Меня не волнует реклама. Все выставляют свои продукты и я от нечего делать выставил. Это не мой заработок.
Тема о флете. Зашел поговорить, но видимо зря. Пока.
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Подскажите, лучший на Ваш взгляд индикатор флэта. Если не жалко, можете скинуть сюда, или в личку.
Н1 период. 21 2 насторойки болинджера.
Не надо. Спасибо.
Уважаемые, вот здесь бесплатный индикатор MT5, он находит границы флета:
https://www.mql5.com/ru/code/15984
Уважаемые, вот здесь бесплатный индикатор MT5, он находит границы флета:
https://www.mql5.com/ru/code/15984
Он ищет по ЗигЗагу. Флэт, не покажет. По нему, даже уровни нельзя строить. По ЗигЗагу уровни, не построить.
Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.
Усреднитель :=))
Без ММ. Без оптимизации. Проверил систему.
Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)
Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.
Усреднитель :=))
Без ММ. Без оптимизации. Проверил систему.
Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)
Врядли... думаю тут как минимум используется мартин. Как правило такие системы иногда сливают
Решил задачу, как объяснить роботу тренд\флэт. Тема закрыта.
Усреднитель :=))
Без ММ. Без оптимизации. Проверил систему.
Если открою сигнал, не забудьте подписаться ;)
Ага, нужен не просто усреднитель, а суперусреднитель...
Из личного опыта могу сказать, что алгоритм определения флета очень непростая вещь. Механизм достаточно сложный и новичкам не осилить. Если делать что то простое, получается ерунда, которая нормально не работает. Впрочем, попробуйте))
Про индикаторы флета не слышал.
Скажим на рисунке есть два вида тенденций флет и тренд
ЗАдача как определить что началась смена тенденции и цена не пошла в разворотную модель поведения в противоположній тренд
визуально все віглядит просто и математически тожеважно только понимать что поведение цені в определенном учстке тренда всегда являтся флетовім - значит тренд может считаться точка когда происходит превішение уровня флета - когда модель поведения советника переходит из анализа флетовой структурі на трендовую и обратно при снижениии сигнала трендовости поведения цені..
Все єто решается одним простім индикатором....Как продолжение будет..