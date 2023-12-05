Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Vladimir Karputov, 2017.05.04 10:01
Предложение по календарю. Можно ли на сайте, в графе важность, использовать обозначение, как в терминале:
?
Просьба добавить Британский фунт.
это не столь важно как будет выглядеть важность, а главное, что бы события не исчезали из календаря как это бывает... чем насыщеннее и полнее календарь, тем лучше!
мое имхо!
Текущий Календарь( по трем странам) не адекватен. Не все данные учитываете, это хорошо видно на тонком рынке, например в пятницу, цена стоит, стоит, потом бамс, вышли "незначительные" (по представлениями Метаквотс) данные и она пошла, ход небольшой, но он есть.
Вот тут и сопрос, кто решает и на основании чего, какие новости включать в Календарь?
Можете технически обосновать свое мнение?
Иначе это похоже на заявление "у вас индикатор неадекватен, так как после 80% тренд должен измениться, но не изменился".
Можете технически обосновать свое мнение?
Иначе это похоже на заявление "у вас индикатор неадекватен, так как после 80% тренд должен измениться, но не изменился".
отличный ответ и отличный вопрос, в ближайшее же время! Я давно заметил, но скриншотов не делал, теперь сделаю
Вот нашел, 18.05.2017 20:00(00:00 Красноярск), выступление главы ЕЦБ Драги, источник ФХСтрит, рынок тряхануло
Евро, 20:00
Английский фунт, 20:00
К сожалению, не видно ни постановки вопроса, ни указания на ошибку, ни объяснения, в чем она.
Обратите внимание, на три строчки выше. Это все, что вы выставили в качестве обоснования.
К сожалению, не видно ни постановки вопроса, ни указания на ошибку, ни объяснения, в чем она.
Обратите внимание, на три строчки выше. Это все, что вы выставили в качестве обоснования.
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На MQL5.com появился новый сервис — экономический календарь, в котором вы найдете полезную информацию о макроэкономических событиях. Это собственная разработка MetaQuotes Software для фундаментального анализа рынков, данные для которой собираются из публичных источников в режиме реального времени.
Сейчас в календаре доступны экономические новости по США, Японии и Евросоюзу. Трейдеры вне зависимости от используемого брокера могут без задержек получать актуальную информацию и оперативно реагировать на события рынка. Вскоре новый календарь придет на смену текущему и в МetaTrader 5 — пользователи мультирыночной платформы получат моментальное обновление показателей сразу после их выхода, а также доступ к календарю из MQL5-роботов и тестера стратегий.
Календарь MQL5.com — это онлайн-хронология, новости в которой ранжируются по уровню значимости: наиболее важные обозначены красным. Здесь можно следить за всеми событиями, которые приводят к ценовым движениям на финансовых рынках. Информация о выходе экономических индикаторов поможет трейдерам принять торговые решения и сделать прогноз, куда качнется рынок. К примеру, знание времени выхода отчетов о ВВП или уровне безработицы позволит подготовиться к скачкам волатильности, тем самым обеспечив себе хорошие торговые возможности.
С экономическим календарем MQL5.com вы круглосуточно в курсе новостей и готовы к любым поворотам рынка. Здесь можно не только фильтровать события по степени важности, но и выбирать нужные страны или интересующий вас временной интервал. Вся информация обновляется автоматически по мере выхода новостей в режиме реального времени. Запустите календарь прямо сейчас и начните мониторить важнейшие макроэкономические события для принятия обоснованных решений.
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