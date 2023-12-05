Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 5

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  Согласен с проблематикой в предыдущем посте , по поводу фильтра , иногда нужна статистика по одной паре с глубиной в две недели ( Эта неделя- Следующая ) и время для удобства  -функция выставления своего часового пояса (GMT +-) дабы исключить лишние математические расчеты )))).

 

Только обратил внимание что что бы перейти к актуальной новости надо листать календарь в низ...

Это так было задумано ??? 

А когда на сайт вставляешь то что бы увидеть последнюю новость пришлось делать аж 5 скролов...

При открытии календаря , календарь должен показывать текущий день...

 
Тоже не пользуюсь этим календарем, на инвестинг фильтры есть и удобнее в разы - описание подробности открываются внутри календаря, а не на новой странице.
 

Почему такие расхождения в ожидаемых прогнозах с Инвест? Не первый раз замечаю.

MQL


ИНВЕСТ


 

Все верно показывает: https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/gross-domestic-product-qq


Investing: https://ru.investing.com/economic-calendar/gdp-375


Хотя есть расхождение в прогнозе. Разберемся.

ВВП кв/кв - экономические новости США
ВВП кв/кв - экономические новости США
  • www.mql5.com
Валовой внутренний продукт кв/кв (GDP q/q), или ВВП — денежная оценка стоимости всех товаров и услуг, произведенных в США в отчетном квартале по сравнению с предыдущим, за вычетом стоимости товаров и услуг, использованных в производстве. В формулу расчета ВВП включены: потребительские расходы, государственные расходы, сумма всех инвестиций...
 

Снова расхождения в прогнозах.
Индекс экономических настроений от ZEW:  на MQL - 21,3, на Инвесте - 7,3

Invest


 
 

Странно, куда ВВП Британии делся в 11:30? Часа два назад было.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Странно, куда ВВП Британии делся в 11:30? Часа два назад было.

Вижу, появился обратно.

А почему-то американский ВВП тут прогноз - 2,3%. На Invest и FF - 2,0%.

 

Опять в прогнозах приличное расхождение(MQL vs Invest)


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