Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 5
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Согласен с проблематикой в предыдущем посте , по поводу фильтра , иногда нужна статистика по одной паре с глубиной в две недели ( Эта неделя- Следующая ) и время для удобства -функция выставления своего часового пояса (GMT +-) дабы исключить лишние математические расчеты )))).
Только обратил внимание что что бы перейти к актуальной новости надо листать календарь в низ...
Это так было задумано ???
А когда на сайт вставляешь то что бы увидеть последнюю новость пришлось делать аж 5 скролов...
При открытии календаря , календарь должен показывать текущий день...
Почему такие расхождения в ожидаемых прогнозах с Инвест? Не первый раз замечаю.
MQL
ИНВЕСТ
Все верно показывает: https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/gross-domestic-product-qq
Investing: https://ru.investing.com/economic-calendar/gdp-375
Хотя есть расхождение в прогнозе. Разберемся.
Снова расхождения в прогнозах.
Индекс экономических настроений от ZEW: на MQL - 21,3, на Инвесте - 7,3
Invest
Странно, куда ВВП Британии делся в 11:30? Часа два назад было.
Странно, куда ВВП Британии делся в 11:30? Часа два назад было.
Вижу, появился обратно.
А почему-то американский ВВП тут прогноз - 2,3%. На Invest и FF - 2,0%.
Опять в прогнозах приличное расхождение(MQL vs Invest)