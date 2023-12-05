Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 6

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Это же прогнозные значения, они не могут быть едиными для всех.

Просто остальные не собирают самостоятельно данные, а пользуются одним источником.

Но будем разбираться.

 
Renat Fatkhullin:

Это же прогнозные значения, они не могут быть едиными для всех.

Просто остальные не собирают самостоятельно данные, а пользуются одним источником.

Но будем разбираться.

Понятно. Я думал какие-то признанные национальные институты выдают прогнозы. Решил, что ошибки на сайте, хотел просигнализировать. Больше спамить ветку не буду.

 

Хорошо бы вернуть в список - Запасы нефти по прогнозу от API. Были, потом почему-то пропали.

Для ВД - торговли имеет существенное влияние.


 
Какое общее количество событий содержит в себе календарь на данный момент?
 

Тот самый момент, когда ждёшь важные новости по фунту в 11-30 


 
Получите новость от новостного советника. Написать его - полдня времени. 
 
Dmitiry Ananiev:
Получите новость от новостного советника. Написать его - полдня времени. 

Мне такой подход неинтересен  - зачем мне советник новостей на графике? 

 

в календаре МТ5 новость в 12:30 прописана, уже 12:35, а её всё нет... решил на других сайтах посмотреть. Оказывается она там ещё в 12:00 была. и цифры другие...

другой сайт:


проверил ещё пару, менее известных - у всех в 12:00 и 86,1

давно встроенным пользуюсь, как-то доверие подорвалось, теперь не знаю, где достоверно... самое странное, что цифра эта 87,7 есть и в других календарях, только это не текущее значение.

 

вчерашние новости по безработице в США имели средний приоритет:

 

появился загадочный знак вопроса:

это сбой или что-то значит? в календаре на этом сайте его нет.

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