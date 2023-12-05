Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 6
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Это же прогнозные значения, они не могут быть едиными для всех.
Просто остальные не собирают самостоятельно данные, а пользуются одним источником.
Но будем разбираться.
Это же прогнозные значения, они не могут быть едиными для всех.
Просто остальные не собирают самостоятельно данные, а пользуются одним источником.
Но будем разбираться.
Понятно. Я думал какие-то признанные национальные институты выдают прогнозы. Решил, что ошибки на сайте, хотел просигнализировать. Больше спамить ветку не буду.
Хорошо бы вернуть в список - Запасы нефти по прогнозу от API. Были, потом почему-то пропали.
Для ВД - торговли имеет существенное влияние.
Тот самый момент, когда ждёшь важные новости по фунту в 11-30
Получите новость от новостного советника. Написать его - полдня времени.
Мне такой подход неинтересен - зачем мне советник новостей на графике?
в календаре МТ5 новость в 12:30 прописана, уже 12:35, а её всё нет... решил на других сайтах посмотреть. Оказывается она там ещё в 12:00 была. и цифры другие...
другой сайт:
проверил ещё пару, менее известных - у всех в 12:00 и 86,1
давно встроенным пользуюсь, как-то доверие подорвалось, теперь не знаю, где достоверно... самое странное, что цифра эта 87,7 есть и в других календарях, только это не текущее значение.
вчерашние новости по безработице в США имели средний приоритет:
появился загадочный знак вопроса:
это сбой или что-то значит? в календаре на этом сайте его нет.