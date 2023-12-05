Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 4
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а где в Календаре Решение ФРС по процентным ставкам, со среды на четверг?
Вот тут есть -
Вот тут есть -
Товарищи разработчики!
Будет ли добавлены в календарь новости по Новой Зеландии?
Вот тут есть -
а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.
а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.
Напоминания кому? Вы имеете в виду, что среди нас есть тут люди, которые обслуживают календарь и у них есть время читать тут все посты?
Надо было скриншот делать.
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Например, я увидел ваш пост, открыл ссылку вверху на календарь, сделал скриншот и запостил.
а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.
Календарь полностью автоматический.
Ручных операций нет вообще.
Календарь полностью автоматический.
Ручных операций нет вообще.
Ренат, прокомментируйте пожалуйста:
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Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5
Vitaly Muzichenko, 2017.12.11 10:18
Товарищи разработчики!
Будет ли добавлены в календарь новости по Новой Зеландии?
Ренат, прокомментируйте пожалуйста:
Будут конечно.
Работа вовсю идет.
Я бы хотел, чтобы в Календаре был пункт меню "Сегодня", а не только "Текущая неделя". В других экономических календарях пункт "Сегодня" есть. Перенимайте, пожалуйста, передовой опыт!
Будут конечно.
Работа вовсю идет.
Ренат, поставьте пожалуйста ссылочные якоря, чтобы при открытии календаря сразу была прокрутка на нужную дату.
Не пользуюсь календарём по одной простой причине -- причина всего одна -- неудобно работать, т.к. нет фильтра "недавние + ближайшие" -- приходится постоянно выискивать те новости что были, те что ещё должны быть -- пользуюсь календарём другим -- вот для примера его скрин