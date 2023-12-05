Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 4

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Sergey Lazarenko:

а где в Календаре Решение ФРС по процентным ставкам, со среды на четверг?


Вот тут есть - 


 
Sergey Golubev:

Вот тут есть - 

Товарищи разработчики!

Будет ли добавлены в календарь новости по Новой Зеландии?

 
Sergey Golubev:

Вот тут есть - 



а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.

 
Sergey Lazarenko:

а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.


Напоминания кому? Вы имеете в виду, что среди нас есть тут люди, которые обслуживают календарь и у них есть время читать тут все посты?
Надо было скриншот делать.
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Например, я увидел ваш пост, открыл ссылку вверху на календарь, сделал скриншот и запостил.

 
Sergey Lazarenko:

а почему они появляются только после напоминания? Когда я пост писал, этого не было.

Календарь полностью автоматический.

Ручных операций нет вообще.

 
Renat Fatkhullin:

Календарь полностью автоматический.

Ручных операций нет вообще.

Ренат, прокомментируйте пожалуйста:

 
Vitaly Muzichenko:

Ренат, прокомментируйте пожалуйста:

Будут конечно.

Работа вовсю идет.

 

Я бы хотел, чтобы в Календаре был пункт меню "Сегодня", а не только "Текущая неделя". В других экономических календарях пункт "Сегодня" есть. Перенимайте, пожалуйста, передовой опыт!

 
Renat Fatkhullin:

Будут конечно.

Работа вовсю идет.

Ренат, поставьте пожалуйста ссылочные якоря, чтобы при открытии календаря сразу была прокрутка на нужную дату.

 

Не пользуюсь календарём по одной простой причине -- причина всего одна -- неудобно работать, т.к. нет фильтра "недавние + ближайшие" -- приходится постоянно выискивать те новости что были, те что ещё должны быть -- пользуюсь календарём другим -- вот для примера его скрин


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