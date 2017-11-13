Дональд - Натансон - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.
Обречены попытки внести путаницу в ВАШЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ случайного ряда.
А то определение, которое привел я - общепризнано и лежит в основе теорвера, матстатистики, МО и пр.
Чё творят мыслители.
Запомнить всем этот числовой ряд и будет вам счастье. 71427321893))))
Мысль - универсальный инструмент управления. 20 янв 2016 в 22:22
От чисел вибрация идёт такая же,как от слов.Люди пользуются цифровыми технологиями,но вот пока не все понимают,что цифры и лечат и управляют.
14854232190 - универсальная система применяется ко всему везде и всегда
811511421 - не пропускает прошлые события
100110510 - против чувства страха
12746391 - обновление клеток по 21 минуте утром и вечером два месяца
1023 - насыщение системы информацией
91781 - квартира
9718318 - расформирование ранних аварийных систем
988175 - расф негативного воздействия
9738197 - когда не хватает времени
2145432 - неразрушение
7391891 - передача знаний + для всезаек - 198
915777918934198 - ускорение времени по трем сферам время ставится в центральной сфере
99198 - абсолютная точность в бизнесе
918197185 - абсолютная точность что все у вас получится
71427321893 - на финансы
938179 - ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
9188875 - УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ
4748132148 - МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА СОБЫТИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПЛАНА
917253481 - ЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ НОРМЫ
99173198147 - ВЫРАВНИВАНИЕ НЕГАТИВА В ПОЗИТИВ
1798391 - ВСЕОБЩЕЕ ВОСКРЕШЕНИЕ
47189 пауза 1 472 - ПОИСК ЧЕЛОВЕКА (ВОСКРЕШЕНИЕ)
73845978379 0 1 - СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
9178937589 1 - СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В МИРЕ НЕТ ТЕРАКТОВ В РОССИИ И В г. МОСКВЕ - БЛАГОПОЛУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ
718914391 - ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА
91297189194198 - ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
71931 - ЗАЩИТА ОТ ЛЮБОГО ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
789 14 - РАСФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЛЮБОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
99817 - ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЯДОВИТАМИ ГАЗАМИ
9117118887 - ЗАЩИТА ОТ УТОПЛЕНИЯ
9198310917 - ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
3194217 - ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБЫХ БОЛЕЗНЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ РЯДОВ
1884321 - НЕИЗВЕСТНЫЕ БОЛЕЗНИ И СОСТОЯНИЯ
1489999 - НОРМА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ; ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
2145432 - ВОСКРЕШЕНИЕ; ОМОЛОЖЕНИЕ
88888588888 - ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
88888488888 - ОТ ДЕПРЕСИИ
1888948 - НОРМА СПОКОЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
718884219011/0/9 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ (ряд закрывается цифрами 0 и 9)
55514219811.....0 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (ноль пишется через интервал)
778 - СРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Число свободы: 9 1 8 9 4 8 1 Эти 2 ряда отражаются друг в друге, весь макроуровень отражается в деталях моих событий - 97183179
9738151 - все мои события отражаются на макроуровне, ряды взаимогармонизируют всё
931751891 - ряд улучшает водный ресурс. Чтобы улучшить воду вообще необходимо добавит 1 и 3, а также севернее-5, восточнее-1, южнее-3,западне-2
937184319 - частное делает всеобщим, хотя частное всё равно всегда всеобщее, всеобщее состоит из частного
Три следующих ряда опять работают вместе:
9371851791 - первый – работа по всему миру
71198891731 - второй ряд- работа по России
917318 - этот ряд концентрирует импульс двух предыдущих рядов касается личной задачи, ряд управляет сразу по миру, России и своими задачами. Если к рядам прибавить по цифре 5 - управление улучшится (оценка в школе)
9718319575148179 - это ряд начинает мгновенно работать как только вы на него посмотрели, гармонизировать всё
9371857195 - предотвращает возможные взрывы, скандалы, учитывает устаревшие проблемы
9187758981818 - защищает даже одного конкретного человека, даже одну клетку
91753217819719 - преобразовывает мышление на вечное развитие и технологии начинают работать с ускорением
317514217
https://www.mql5.com/ru/forum/191213
Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.
В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.
На форексе с определенным опытом это можно сделать, на рулетке никогда.
На рынке форекс большинство движений цены не случайные. Одного ТА недостаточно чтобы это понять и обосновать.
Я не рассматриваю движение цены в один тик.))) Тут вы будете бесспорно правы, это и есть, собственно, ваша рулетка.
По моему мнению, случайность это редкая закономерность, о чём собственно косвенно свидетельствует система Дональд-Натансон. Так на форексе можно сказать наблюдается частая, а не редкая закономерность, если смотреть с такой точки зрения.
хороший ты клоун...не пробовал в цирке работать...
вот такие как ты придумывают рекламы на сайтах типа " 18 летняя девушка рассказала секрет, как разбогатела за 2 дня.." или " европейцы массово уходят с работы и делают миллионы благодаря этой системе"..
или "расскажу как зарабатывать от 500% в день, сам не верил сначала, теперь от денег уже тошнит"...
ты это прибиреги свои сказочки эти говнистые для лохов у себя во дворике или для внучков своих...ок?
ты не факты не можешь привести потому что их просто нету и у самого в профиле ничего нету...
вот решил на скорую руку состряпать простого эксперта, чисто чтобы показать как работает система Дональд-Натансон в равных условиях, за один и тот же период с одним и тем же изначальным лотом 1.00 ...изменяя только ставку увеличения/уменьшения лота
1. пара EURUSD
2. направление всегда buy
3. sl и tp = 200p.
4. по умолчанию : первоначальный лот 1.00
вот фотки прогона системы за один и тот же период (один год) при разных ставках изменения лотности...
вот так выглядит прогон в тестере без применения системы с фиксированной ставкой в 1 лот:
Дональд-Натансон со ставкой изменения лота 0.03
со ставкой изменения лота 0.05
со ставкой изменения лота 0.1
обратите внимание, что графики очень похожи..но если сравнить первый график с фиксированным лотом и последний с динамическим 0.1 то видно что изначально убыточный период стал прибыльным, естественно также с повышенным риском.....
Вот нельзя было просто объяснить суть всей системы одним предложением - если последняя сделка убыточная, то следующий лот увеличиваем на определенное значение, если последняя сделка прибыльная - уменьшаем следующий лот на определенное значение.
система ставок в казино, придуманная Дональдом и модифицированная русским математиком Львом Натансоном...
кто-нибудь пробован такую систему делать?
есть соображения как предотвратить длинные серии убыточных сделок?
во первых казино существует не для того чтобы там выигрывали
второе - серия убыточных сделок предотвращается уменьшением рабочего объема в несколько раз - и таким образом не будет столь ощутимой
вариант 2 - частичное перекрытие
Протестировал, преимущества не дает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка
Stanislav Aksenov, 2017.11.13 10:03
Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень.
Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.