Дональд - Натансон - страница 10

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Yousufkhodja Sultonov:

Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.


Обречены попытки внести путаницу в ВАШЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ случайного ряда.

А то определение, которое привел я - общепризнано и лежит в основе теорвера, матстатистики, МО и пр.

 

Чё творят мыслители.

Запомнить всем этот числовой ряд и будет вам счастье. 71427321893))))


Мысль - универсальный инструмент управления. 20 янв 2016 в 22:22

Вся работа с числами - мысленно,на представлении.То что мы мыслим - моментально появляется в пространстве! Мысль вполне материальна и ОЩУТИМА.Человек создан по образу и подобию божьему,а Бог мыслью творит мир каждый миг С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ КАЖДОГО.То есть и человек творит тоже мыслью.Ведь Отец - сам Бог.
От чисел вибрация идёт такая же,как от слов.Люди пользуются цифровыми технологиями,но вот пока не все понимают,что цифры и лечат и управляют.

14854232190 - универсальная система применяется ко всему везде и всегда
811511421 - не пропускает прошлые события
100110510 - против чувства страха
12746391 - обновление клеток по 21 минуте утром и вечером два месяца
1023 - насыщение системы информацией
91781 - квартира
9718318 - расформирование ранних аварийных систем
988175 - расф негативного воздействия
9738197 - когда не хватает времени
2145432 - неразрушение
7391891 - передача знаний + для всезаек - 198
915777918934198 - ускорение времени по трем сферам время ставится в центральной сфере
99198 - абсолютная точность в бизнесе
918197185 - абсолютная точность что все у вас получится
71427321893 - на финансы

938179 - ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
9188875 - УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ
4748132148 - МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА СОБЫТИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПЛАНА
917253481 - ЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ НОРМЫ
99173198147 - ВЫРАВНИВАНИЕ НЕГАТИВА В ПОЗИТИВ
1798391 - ВСЕОБЩЕЕ ВОСКРЕШЕНИЕ
47189 пауза 1 472 - ПОИСК ЧЕЛОВЕКА (ВОСКРЕШЕНИЕ)
73845978379 0 1 - СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
9178937589 1 - СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В МИРЕ НЕТ ТЕРАКТОВ В РОССИИ И В г. МОСКВЕ - БЛАГОПОЛУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

718914391 - ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА
91297189194198 - ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
71931 - ЗАЩИТА ОТ ЛЮБОГО ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
789 14 - РАСФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЛЮБОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
99817 - ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЯДОВИТАМИ ГАЗАМИ
9117118887 - ЗАЩИТА ОТ УТОПЛЕНИЯ
9198310917 - ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
3194217 - ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБЫХ БОЛЕЗНЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ РЯДОВ

1884321 - НЕИЗВЕСТНЫЕ БОЛЕЗНИ И СОСТОЯНИЯ
1489999 - НОРМА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ; ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
2145432 - ВОСКРЕШЕНИЕ; ОМОЛОЖЕНИЕ
88888588888 - ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
88888488888 - ОТ ДЕПРЕСИИ
1888948 - НОРМА СПОКОЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
718884219011/0/9 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ (ряд закрывается цифрами 0 и 9)
55514219811.....0 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (ноль пишется через интервал)
778 - СРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Число свободы: 9 1 8 9 4 8 1 Эти 2 ряда отражаются друг в друге, весь макроуровень отражается в деталях моих событий - 97183179
9738151 - все мои события отражаются на макроуровне, ряды взаимогармонизируют всё

931751891 - ряд улучшает водный ресурс. Чтобы улучшить воду вообще необходимо добавит 1 и 3, а также севернее-5, восточнее-1, южнее-3,западне-2
937184319 - частное делает всеобщим, хотя частное всё равно всегда всеобщее, всеобщее состоит из частного

Три следующих ряда опять работают вместе:
9371851791 - первый – работа по всему миру
71198891731 - второй ряд- работа по России 
917318 - этот ряд концентрирует импульс двух предыдущих рядов касается личной задачи, ряд управляет сразу по миру, России и своими задачами. Если к рядам прибавить по цифре 5 - управление улучшится (оценка в школе) 

9718319575148179 - это ряд начинает мгновенно работать как только вы на него посмотрели, гармонизировать всё
9371857195 - предотвращает возможные взрывы, скандалы, учитывает устаревшие проблемы
9187758981818 - защищает даже одного конкретного человека, даже одну клетку
91753217819719 - преобразовывает мышление на вечное развитие и технологии начинают работать с ускорением 
317514217
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4.3. РАСТЯЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ,ЕГО УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРОСТРАНСТВА И ОЗНАЧАЕТ ВОСКРЕШЕНИЕ. 4.1.ВОСКРЕШЕНИЕ ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ВНЕШНИМ ПРОСТРАНСТВОМ. 4.2. ЧЕЛОВЕК - ЭТО ВЕСЬ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР ОДНОВРЕМЕННО. 4.3. РАСТЯЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ,ЕГО УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРОСТРАНСТВА И ОЗНАЧАЕТ...
 
сейчас опрос создам, ради прикола)

https://www.mql5.com/ru/forum/191213
 
Uladzimir Izerski:


Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.

В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.

На форексе с определенным опытом это можно сделать, на рулетке никогда. 

На рынке форекс большинство движений цены не случайные. Одного ТА недостаточно чтобы это понять и обосновать.

Я не рассматриваю движение цены в один тик.))) Тут вы будете бесспорно правы, это и есть, собственно, ваша рулетка.

По моему мнению, случайность это редкая закономерность, о чём собственно косвенно свидетельствует система Дональд-Натансон. Так на форексе можно сказать наблюдается частая, а не редкая закономерность, если смотреть с такой точки зрения.


хороший ты клоун...не пробовал в цирке работать...

вот такие как ты придумывают рекламы на сайтах типа " 18 летняя девушка рассказала секрет, как разбогатела за 2 дня.." или " европейцы массово уходят с работы и делают миллионы благодаря этой системе"..

или "расскажу как зарабатывать от 500% в день, сам не верил сначала, теперь от денег уже тошнит"...


ты это прибиреги свои сказочки эти говнистые для лохов у себя во дворике или для внучков своих...ок?

ты не факты не можешь привести потому что их просто нету и у самого в профиле ничего нету...

 

вот решил на скорую руку состряпать простого эксперта, чисто чтобы показать как работает система Дональд-Натансон в равных условиях, за один и тот же период с одним и тем же изначальным лотом 1.00 ...изменяя только ставку увеличения/уменьшения лота

1. пара EURUSD

2. направление всегда buy

3. sl и tp  = 200p.

4. по умолчанию : первоначальный лот 1.00

вот фотки прогона системы за один и тот же период (один год) при разных ставках изменения лотности...


вот так выглядит прогон в тестере без применения системы с фиксированной ставкой в 1 лот:


Дональд-Натансон со ставкой изменения лота 0.03


со ставкой изменения лота 0.05


со ставкой изменения лота 0.1


обратите внимание, что графики очень похожи..но если сравнить первый график с фиксированным лотом и последний с динамическим 0.1 то видно что изначально убыточный период стал прибыльным, естественно также с повышенным риском.....

Файлы:
Donald_Natanson.mq5  6 kb
 

Вот нельзя было просто объяснить суть всей системы одним предложением - если последняя сделка убыточная, то следующий лот увеличиваем на определенное значение, если последняя сделка прибыльная - уменьшаем следующий лот на определенное значение.

 
nowi:

система ставок в казино, придуманная Дональдом и модифицированная русским математиком Львом Натансоном...


кто-нибудь пробован такую систему делать?

есть соображения как предотвратить длинные серии убыточных сделок? 


во первых казино существует не для того чтобы там выигрывали

второе - серия убыточных сделок предотвращается уменьшением рабочего объема в несколько раз - и таким образом не будет столь ощутимой

вариант 2  - частичное перекрытие

 

Протестировал, преимущества не дает.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка

Stanislav Aksenov, 2017.11.13 10:03

Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень.


Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.


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