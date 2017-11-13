Дональд - Натансон - страница 9

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Uladzimir Izerski:


Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.

В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.

На форексе с определенным опытом это можно сделать, на рулетке никогда. 

На рынке форекс большинство движений цены не случайные. Одного ТА недостаточно чтобы это понять и обосновать.

Я не рассматриваю движение цены в один тик.))) Тут вы будете бесспорно правы, это и есть, собственно, ваша рулетка.

По моему мнению, случайность это редкая закономерность, о чём собственно косвенно свидетельствует система Дональд-Натансон. Так на форексе можно сказать наблюдается частая, а не редкая закономерность, если смотреть с такой точки зрения.


Ну и какой же тогда делать вывод простому челу, которого Господь не наделил необычайными способностями "видеть в темноте"?.. Выключить комп и идти вкалывать?..

Вот для таких людей и существует выход в виде систем, механически качающих прибыль тупо из колебания цены.

Давайте не будем страшно пугать молодёжь 


 
Uladzimir Izerski:


Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.

В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.



НА РЕАЛЕ СДЕЛАЛИ?

Слайды! Слайды! Слайды!

 
prikolnyjkent:


Ну и какой же тогда делать вывод простому челу, которого Господь не наделил необычайными способностями "видеть в темноте"?.. Выключить комп и идти вкалывать?..

Вот для таких людей и существует выход в виде систем, механически качающих прибыль тупо из колебания цены.

Давайте не будем страшно пугать молодёжь 



Надо же людям чем-то развлекаться.)

 
Dmitry Fedoseev:


Ну и? К чему это? Как будто здесь никто не знает, что такое Мартингейл. Здесь не только про Мартингейла знают, а даже про Дональда-Натансона знают. 

ps: Если не в курсе, в математике размер числа не ограничен, ни в одну из трех сторон

это я к тому вашему сообщению

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Дональд - Натансон

Dmitry Fedoseev, 2017.04.28 02:30


С постоянной ставкой нельзя. А с Мартингейлом и тому подобными методами с увеличением лота можно (теоретический, а практический или денег не хватит, или ограничение ставки).

 
Дмитрий:


НА РЕАЛЕ СДЕЛАЛИ?

Слайды! Слайды! Слайды!


Да не кричите вы так!

На демо. На реале тоже есть.

Но даже если можно сделать на демо, то можно сделать и на реале.

Вам правда, это не грозит и не сулит. Так что не волнуйтесь, не нервничайте. Все болезни от нервов.

 
Uladzimir Izerski:


Да не кричите вы так!

На демо. На реале тоже есть.

Но даже если можно сделать на демо, то можно сделать и на реале.

Вам правда, это не грозит и не сулит. Так что не волнуйтесь, не нервничайте. Все болезни от нервов.


Показывайте на реале.

П.С. потом можете открыть Эксель, вбить функцию симуляции игры в орлянку и получить непрерывную серию выигрышных сделок любой длины.

 
Дмитрий:


Показывайте на реале.

П.С. потом можете открыть Эксель, вбить функцию симуляции игры в орлянку и получить непрерывную серию выигрышных сделок любой длины.


Вы наверно не поняли. Я не угадываю и не буду угадывать следующий тик т.е. не играю в орлянку.

А 95% только этим и занимаются на форексе. Для них уже соответствующие опционы преподнесли. Развлекайся не хочу.

Качели на ставках. Ух как крута!!! Аж дух захватывает!!! Особенно когда поднимаешься на уровень выше.)))

 
Дмитрий:

Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.

Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.

Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.

Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая


Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.
 
Был в нашем городе случай. Паренек вечером выиграл 10000 дохлых президентов на ставках на рулетке, говорили играл по системе, а к утру у него уже не было ни цента.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.

На 50% предсказуем только первый элемент, предсказуемость последующих 2 элементов или их цепочки значительно уменьшается. Это так к слову.
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