Дональд - Натансон - страница 9
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Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.
В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.
На форексе с определенным опытом это можно сделать, на рулетке никогда.
На рынке форекс большинство движений цены не случайные. Одного ТА недостаточно чтобы это понять и обосновать.
Я не рассматриваю движение цены в один тик.))) Тут вы будете бесспорно правы, это и есть, собственно, ваша рулетка.
По моему мнению, случайность это редкая закономерность, о чём собственно косвенно свидетельствует система Дональд-Натансон. Так на форексе можно сказать наблюдается частая, а не редкая закономерность, если смотреть с такой точки зрения.
Ну и какой же тогда делать вывод простому челу, которого Господь не наделил необычайными способностями "видеть в темноте"?.. Выключить комп и идти вкалывать?..
Вот для таких людей и существует выход в виде систем, механически качающих прибыль тупо из колебания цены.
Давайте не будем страшно пугать молодёжь
Лет шесть назад сам видел как один школьник 109 прибыльных сделок подряд сделал на конкурсном счете и депозит у него был не безразмерный и прибыль у него была, если мне не изменяет память, 17000% за сутки . В рулетке вам никогда не удастся достичь такого результата.
В прошлом году наблюдал как один китайский товарищ демонстрировал виртуозность было больше ста сделок. Отрыв от второго места был в 15 раз.
НА РЕАЛЕ СДЕЛАЛИ?
Слайды! Слайды! Слайды!
Ну и какой же тогда делать вывод простому челу, которого Господь не наделил необычайными способностями "видеть в темноте"?.. Выключить комп и идти вкалывать?..
Вот для таких людей и существует выход в виде систем, механически качающих прибыль тупо из колебания цены.
Давайте не будем страшно пугать молодёжь
Надо же людям чем-то развлекаться.)
Ну и? К чему это? Как будто здесь никто не знает, что такое Мартингейл. Здесь не только про Мартингейла знают, а даже про Дональда-Натансона знают.
ps: Если не в курсе, в математике размер числа не ограничен, ни в одну из трех сторон
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дональд - Натансон
Dmitry Fedoseev, 2017.04.28 02:30
С постоянной ставкой нельзя. А с Мартингейлом и тому подобными методами с увеличением лота можно (теоретический, а практический или денег не хватит, или ограничение ставки).
НА РЕАЛЕ СДЕЛАЛИ?
Слайды! Слайды! Слайды!
Да не кричите вы так!
На демо. На реале тоже есть.
Но даже если можно сделать на демо, то можно сделать и на реале.
Вам правда, это не грозит и не сулит. Так что не волнуйтесь, не нервничайте. Все болезни от нервов.
Да не кричите вы так!
На демо. На реале тоже есть.
Но даже если можно сделать на демо, то можно сделать и на реале.
Вам правда, это не грозит и не сулит. Так что не волнуйтесь, не нервничайте. Все болезни от нервов.
Показывайте на реале.
П.С. потом можете открыть Эксель, вбить функцию симуляции игры в орлянку и получить непрерывную серию выигрышных сделок любой длины.
Показывайте на реале.
П.С. потом можете открыть Эксель, вбить функцию симуляции игры в орлянку и получить непрерывную серию выигрышных сделок любой длины.
Вы наверно не поняли. Я не угадываю и не буду угадывать следующий тик т.е. не играю в орлянку.
А 95% только этим и занимаются на форексе. Для них уже соответствующие опционы преподнесли. Развлекайся не хочу.
Качели на ставках. Ух как крута!!! Аж дух захватывает!!! Особенно когда поднимаешься на уровень выше.)))
Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.
Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.
Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.
Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая
Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.
Случайный ряд - предсказуемый на 50%. Попытки внести путаницу в такое определение случайного ряда обречены. Ценовой ряд содержит детерминированную часть только на истории.
На 50% предсказуем только первый элемент, предсказуемость последующих 2 элементов или их цепочки значительно уменьшается. Это так к слову.