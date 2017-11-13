Дональд - Натансон - страница 5

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prikolnyjkent:


Вы не упомянули о ещё одном механизме, позволяющем спокойно прибыльно торговать СБ с переменным лотом, без ограничений ставки, не опасаясь за депозит, и практически и теоретически.

Обоснование: наличие у движения значений исходных данных "созидательного" потенциала В НЕ МЕНЬШЕЙ степени, нежели "разрушительного"

Поподробней пожалуйста.

Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.

 
Dmitry Fedoseev:

Поподробней пожалуйста.

Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.


У случайных есть.

У стохастических нет.

 
Dmitry Fedoseev:

Поподробней пожалуйста.

Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.


Случайный ряд = Детерминированный ряд + Стохастическая составляющая
 
Дмитрий:

Случайный ряд = Детерминированный ряд + Стохастическая составляющая

Это определение знаю, но не нравится оно мне, кривое оно какое-то.

Значит подкидывание монетки это не случайный ряд, а стохастический. Такое слово -  "стохастический" и значит ни кто не знает в народе, а тут такой финт, значит случайный это на самом деле не случайны, а для называния  случайного вообще какое-то слово никому неизвестное. Это их той области где у данных первую разницу считают, перед расчетом корреляции)).

 
Dmitry Fedoseev:

...

Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.


Ну, если так, то тогда вообще не понятно, какой-такой длинной убыточной серии боятся выступающие здесь докладчики 

Спросите, пожалуй, у них...

 
Dmitry Fedoseev:

Это определение знаю, но не нравится оно мне, кривое оно какое-то.

Значит подкидывание монетки это не случайный ряд, а стохастический. Такое слово -  "стохастический" и значит ни кто не знает в народе, а тут такой финт, значит случайный это на самом деле не случайны, а для называния  случайного вообще какое-то слово никому неизвестное. Это их той области где у данных первую разницу считают, перед расчетом корреляции)).

Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.

Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.

Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.

Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая

 
Дмитрий:

Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.

Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.

Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.

Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая


Монетка, рулетка, кубик им т.п. - не предсказуемы.

Статистика - это да, работает за счет наличия детерминированной составляющей. А вот для теории вероятности детерменированность не обязательна, теория вероятности работает с вероятностями. 

 

Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение  цены не может просто так  взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия толпы (мелких трейдеров или мясо) , крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%. 

 
Vitalii Ananev:

Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение  цены не может просто так  взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%. 


Если в цене нет ничего случайного, то где твой миллиард?
 
Дмитрий:

Если в цене нет ничего случайного, то где твой миллиард?


Хороший вопрос. :) Там же где и миллион.

...

Если у вас есть 1000 долларов и доход с них 10% годовых то сколько вам надо лет что бы заработать миллиард?

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