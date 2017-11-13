Дональд - Натансон - страница 5
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Вы не упомянули о ещё одном механизме, позволяющем спокойно прибыльно торговать СБ с переменным лотом, без ограничений ставки, не опасаясь за депозит, и практически и теоретически.
Обоснование: наличие у движения значений исходных данных "созидательного" потенциала В НЕ МЕНЬШЕЙ степени, нежели "разрушительного"
Поподробней пожалуйста.
Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.
Поподробней пожалуйста.
Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.
У случайных есть.
У стохастических нет.
Поподробней пожалуйста.
Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.
Случайный ряд = Детерминированный ряд + Стохастическая составляющая
Случайный ряд = Детерминированный ряд + Стохастическая составляющая
Это определение знаю, но не нравится оно мне, кривое оно какое-то.
Значит подкидывание монетки это не случайный ряд, а стохастический. Такое слово - "стохастический" и значит ни кто не знает в народе, а тут такой финт, значит случайный это на самом деле не случайны, а для называния случайного вообще какое-то слово никому неизвестное. Это их той области где у данных первую разницу считают, перед расчетом корреляции)).
...
Мне кажется у случайных данных (по настоящему случайных) нет никакого потенциала, в них вообще нет ничего, просто хаос.
Ну, если так, то тогда вообще не понятно, какой-такой длинной убыточной серии боятся выступающие здесь докладчики
Спросите, пожалуй, у них...
Это определение знаю, но не нравится оно мне, кривое оно какое-то.
Значит подкидывание монетки это не случайный ряд, а стохастический. Такое слово - "стохастический" и значит ни кто не знает в народе, а тут такой финт, значит случайный это на самом деле не случайны, а для называния случайного вообще какое-то слово никому неизвестное. Это их той области где у данных первую разницу считают, перед расчетом корреляции)).
Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.
Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.
Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.
Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая
Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.
Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.
Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.
Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая
Монетка, рулетка, кубик им т.п. - не предсказуемы.
Статистика - это да, работает за счет наличия детерминированной составляющей. А вот для теории вероятности детерменированность не обязательна, теория вероятности работает с вероятностями.
Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение цены не может просто так взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия толпы (мелких трейдеров или мясо) , крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%.
Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение цены не может просто так взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%.
Если в цене нет ничего случайного, то где твой миллиард?
Если в цене нет ничего случайного, то где твой миллиард?
Хороший вопрос. :) Там же где и миллион.
...
Если у вас есть 1000 долларов и доход с них 10% годовых то сколько вам надо лет что бы заработать миллиард?