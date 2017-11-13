Дональд - Натансон - страница 2
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только дебил будет тратить время на систему игры в рулетку
самокритично
...
есть соображения как предотвратить длинные серии убыточных сделок?
Нафига?.. Что, подумать, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ эти длинные серии - западло, что ли?..
Нафига?.. Что, подумать, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ эти длинные серии - западло, что ли?..
не надо вопросов порожняковых....
нафига?...так как того требует конкретно эта стратегия...использования этих серий каким бы то ни было образом выходят за рамки обсуждения этой методы..
речь о системе Дональда -Натансана если ты еще не допер...
самокритично
))) На самом деле, я против казино ничего не имею. Если это не лохотрон конечно, а все происходит цивилизованно и честно.
Азартные игры основанные на случае, это одно из понятных развлечений. Игрок покупает дисперсию, в цивилизованных казино возврат 98% (не потому что они щедрые, а так выгодней, чтобы игрок вернулся).
Но вот системы, гарантирующие плюсовое ожидание, это ерунда конечно все, все игры составлены так что заведение на длительной дистанции невозможно обыграть. Как можно не понимать столь очевидных вещей.
только дебил будет тратить время на систему игры в рулетку
внатуре самокритично))...вот за это уважаю... что не постеснялся признатся....
но я думаю по другому конечно...
ибо сходство с рулеткой для меня очевидно...
не надо вопросов порожняковых....
речь о системе Дональда -Натансана если ты еще не допер...
То что вы описали в первом сообщении, там вообще ничего не понятно.
Возьмите да объясните что там по Дональду-Натансону
То что вы описали в первом сообщении, там вообще ничего не понятно.
Возьмите да объясните что там по Дональду-Натансону
т.е. вы постили своё негативное мнение (как вывод) в топике, совершенно не понимания о чём идёт речь
p.s. наберите в поисковике -- там туча пояснений что к чему и как
т.е. вы постили своё негативное мнение (как вывод) в топике, совершенно не понимания о чём идёт речь
нет, неверно.
Там было написано что что-то (непонятно что) доказано математически, я поинтересовался что именно?
не надо вопросов порожняковых....
нафига?...так как того требует конкретно эта стратегия...использования этих серий каким бы то ни было образом выходят за рамки обсуждения этой методы..
речь о системе Дональда -Натансана если ты еще не допер...
А... ну да,.. Эта ж стратегия не для того, чтобы зарабатывать ... Тут же ОБСУЖДЕНИЕ - самое важное...
То что вы описали в первом сообщении, там вообще ничего не понятно.
Возьмите да объясните что там по Дональду-Натансону
ok.. все очень просто:
1. всегда ставим на красное. (на buy к примеру)
2. при выиграше опускаем ставку на единицу, при проиграше на 1 поднимаем и так постоянно.
3. если ставка дохолит до ноля, переходим на черное либо оставляем ее на минимальном уровне.
4. по закону мат.распределения чем дольше делать ставки тем больше результаты будут принимать вид нормальной кривой гаусса, т.е приблезительно 50/50 (выиграш/проиграш)
5. делая ставки по такому принципу при том что стопы и количество выиграш/проигрыш одинаковы, прибыль составляет ровно 50% от всех ставок в в объеме единицы на ставку..
т.е если у нас sl 50p и tp 50p, начальная ставка 1, всего сделок 1000, из них мы 500 выиграли и 500 проиграли мы получаем прибыль в размере 500*1 т.е 50% от всех ставок в перерасчете на единичную ставку.
и это при нулевом мат.ожидании и нормальном распределении случайного блуждания выиграшей/проиграшей.
это математически доказанно...
при этом если бы мы не приминяли такую систему ставок при том же нулевом мат.ожидании прибыль бы составляла ровно = 0 как и положенно при нормальном распределении..