Дональд - Натансон - страница 3
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А... ну да,.. Эта ж стратегия не для того, чтобы зарабатывать ... Тут же ОБСУЖДЕНИЕ - самое важное...
ты че хочешь то от меня? навязать свою систему? ну дык создай тему и обсуждай свои стратегии... мне пофиг...
еще раз повторюсь тема эта не о том какие есть стратегии вообще и хорошие они или плохие...для этого есть более обобщенные ветки..их миллионы..
здесь обсуждение именно этой стратегии...
если по существу конктетно этой темы тебе нечего сказать то иди чирикай в другом месте..и зарабатывай себе
... иди чирикай в другом месте..и зарабатывай себе
Ну, спасибо...
Я пошёл
А вот здесь не понял ...
"3. если ставка дохолит до ноля,......."
А вот здесь не понял ...
"3. если ставка дохолит до ноля,......."
ну смотри, если единичная ставка 0.01 и мы начали с 0.1 то при выиграше ставим 0.09 потом 0.08 и т.д.
при большом смещении в выиграшную сторону ставка дойдет до 0 точнее до мин.ставки 0.01 в итоге..
а в excel не игрались с цифрами?
я делал в mql раньше.. жаль не сохранился эксперт...он был чисто рандомный... но графики вырисовывались очень даже любопытные, со своеобразной уникальной окраской, свойственной этой системе ставок... чем то напоминает мартингейл т.е. так же только медленнее вытягивает любой счет в плюс..
но из за большого смещения негативных ставок не выдерживает давление на депозит...и закрывается по коле..
вот и был вопрос как не допустить этого смещения... хотя бы 40 % и то хватило бы... заметь! при одинаковых стопах 1:1
я делал в mql раньше.. жаль не сохранился эксперт...он был чисто рандомный... но графики вырисовывались очень даже любопытные, со своеобразной уникальной окраской, свойственной этой системе ставок... чем то напоминает мартингейл т.е. так же только медленнее вытягивает любой счет в плюс..
но из за большого смещения негативных ставок не выдерживает давление на депозит...и закрывается по коле..
вот и был вопрос как не допустить этого смещения... хотя бы 40 % и то хватило бы... заметь! при одинаковых стопах 1:1
40% чего? негативных исходов? при одинаковых стопах?
40% чего? негативных исходов? при одинаковых стопах?
хахаха) смешно очень.... совсем меня за дурака держишь...то что стратегия будет прибыльна при 60% позитивных сделок при одинаковых стопах это и так очевидно..
я имел ввиду 40% позитивных исходов и стопы 1:1.. вот это уже не так очевидно...а тем не менее факт..
и вообще, если бы почитал ветку вопросов таких глупых бы не задавал..так нет сразу с вопросами нужно лезть...читать лень
Всё же напишу, делал советник подобным образом, только с часовыми барами, если свеча в 12 дня(для каждого часа в сутках свой массив) бычья то добавляем ставку если медвежья то убавляем если знач положительное соответственно бай если отриц то селл с лотом по модулю, с 2000 по 2008 или 2012 очень очень приятная кривая вверх потом болтанка вокруг ноля(возможно связана с переходом времени, этот параметр не учитывался), но есть одно жирное НО получить м.о. больше спреда не смог