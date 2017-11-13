Дональд - Натансон - страница 6
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Хороший вопрос. :) Там же где и миллион.
...
Если у вас есть 1000 долларов и доход с них 10% годовых то сколько вам надо лет что бы заработать миллиард?
Если у тебя есть 1000 долларов и тебя устраивают 10% годовых, то нах тебе этот форекс - положи их в банк, вклад Инвестиционный, 10,5% годовых.
И вообще никакого геморроя, лазания по форумам, выдумывания и тестирования стратегий и пр.
Если у тебя есть 1000 долларов и тебя устраивают 10% годовых, то нах тебе этот форекс - положи их в банк, вклад Инвестиционный, 10,5% годовых.
И вообще никакого геморроя, лазания по форумам, выдумывания и тестирования стратегий и пр.
10% это я привел для примера минимальный без рисковый доход. Какая доходность в банке я и баз вас знаю.
Если бы ничего случайного не было, было бы полностью предсказуемо, а это как минимум 200-300 пунктов в день и без просадки, то есть можно идти смело на всё, и через пару недель миллинер, а то и через одну неделю.
А как предсказать действия крупных трейдеров, банков и маркетмейкеров? Результат их действия виден постфактум уже после того как цена развернулась.
Я к чему это все говорю. Различные методы анализа позволяют изменить вероятность угадывания. Было 50 на 50, а станет 60 на 40.
Детерминированный ряд - это ряд, предсказуемый на 100%.
Стохастический ряд - это ряд непредсказуемый на 100%.
Случайный ряд - это комбинация детерминированного и стохастического ряда.
Вся теория вероятности, математическая статистика, машинное обучение - это прогнозирование случайных рядов. Во всех методах прогнозирования случайный ряд выделяется детерминированная часть и стохастическая составляющая
полностью непредсказуемым был бы ряд где случайно все, в том числе там где случайно само распределение...
например если бы цена двигалась так: 1...55....-300....1567....35...-7...-450...25..1000...
в финансовых случайных рядах есть вещи которые можно более-менее точно прогнозировать...это стандартные отклонения и плотность вероятности...
если цена сейчас 1.20035 то можно с большой вероятностью предсказать что через минуту она не достигнет 5.08763
но что практически это дает? - ничего... так как в направленной торговле торгуют направление, а оно как раз не поддается прогнозу... и эта часть(именно та которая нам так нужна) не детерменируется никак...............
Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение цены не может просто так взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия толпы (мелких трейдеров или мясо) , крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%.
капитан очевидность) естесственно цена формируется людьми а не вспышками на солнце...
говоря о том что рынок случаен, имеется ввиду полная непредсказуемость, и не важно происходит ли это по бросанию монетки или это действия "разумных рациональных" инвесторов...
результат тот же.......
Вы не упомянули о ещё одном механизме, позволяющем спокойно прибыльно торговать СБ с переменным лотом, без ограничений ставки, не опасаясь за депозит, и практически и теоретически.
Обоснование: наличие у движения значений исходных данных "созидательного" потенциала В НЕ МЕНЬШЕЙ степени, нежели "разрушительного"
Топик стартер может со мной не соглашаться, так же как и многие другие, но по моему мнению в движении цены нет ни чего случайного. Если спрос выше предложения цена растет спрос ниже цена падает. Направление движение цены не может просто так взять и резко развернутся в противоположное направление просто по тому, что произошло какое то случайное событие. На самом деле за этим стоят действия толпы (мелких трейдеров или мясо) , крупных трейдеров, банков и прочих маркетмейкеров. Если добавить к этой системе какой то элемент анализа то можно увеличить кол-во прибыльных еще процентов на 10%.
разве что какие-то ограничения есть. покупатели не могут в один момент купить в 100 раз больше чем они обычно покупают.
есть ограничения снизу и сверху.
С постоянной ставкой нельзя. А с Мартингейлом и тому подобными методами с увеличением лота можно (теоретический, а практический или денег не хватит, или ограничение ставки).
где-то на 512 попытке у вас наступит такая ситуация, что на кон нужно будет поставить 512 долларов.
и вы тогда либо заработаете 512, либо потеряете 512.
либу удвоится, либо проиграть - как и везде.
капитан очевидность) естесственно цена формируется людьми а не вспышками на солнце...
говоря о том что рынок случаен, имеется ввиду полная непредсказуемость, и не важно происходит ли это по бросанию монетки или это действия "разумных рациональных" инвесторов...
результат тот же.......
цена вечно идет возле единицы. на сб вы видели, чтобы цена постоянно болтыхалась возле единицы?
это всё ваше теоритизирание. профита вы на этом не имеете...
...
И, типа, Вы даже можете сказать - почему
нельзя воспринимать рынок как сб. на сб заработать невозможно, это аксиома. нужно наоборот искать чем форекс отличается от сб.
цена вечно идет возле единицы. на сб вы видели, чтобы цена постоянно болтыхалась возле единицы?
нельзя? .....вот блин...жаль...ну а если все же очень хочется то может быть можно? или все равно нельзя?
"нужно наоборот искать чем форекс отличается от сб."
дак этим 99% трейдеров только и занимается)... люди проводят тех.анализ потому что именно так и думают..сравнивать форекс с рулеткой не комфортно..это расстраевает трейдунов...у них даже аппетип пропадает и спят по ночам плохо...
а вот если поставить MACD на график и совершить сделку - это называется работать на валютном рынке форекс)
тогда сделка приобретает вид глубоко обоснованного серьезного решения и можно спать спокойно....
а если сделка провалилась, то надо достать блокнотик как нас учат в книгах и прилежно записать (желательно без мата) что пошло не так. и никогда не использовать тестер стратегий, только блокнот и ручка! иначе можно слишком быстро избавится от иллюзий, а так можно годами нашептывать себе о дисциплине, недостаточной опытности и тд.
где-то на 512 попытке у вас наступит такая ситуация, что на кон нужно будет поставить 512 долларов.
и вы тогда либо заработаете 512, либо потеряете 512.
либу удвоится, либо проиграть - как и везде.
На 512-ой попытке будет число со 150-ю нулями.