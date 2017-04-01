Прогнозирование - страница 3

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dimozg:

Разработанные мною алгоритмы прогнозирования строятся анализе как вещественных так и комплексных временных процессов, кватернионов, вейвлетах и масштабно-временных его представлениях.

В качестве среды разработки был использован пакет MathCad15!
 
Uladzimir Izerski:
Что бы с чего то начать, расскажите о своём методе анализа. На чем строите прогноз?


Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).

И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать? 


 
dimozg:

В качестве среды разработки был использован пакет MathCad15!

Серьёзный пакет. А что не устраивает?

 
prikolnyjkent:


Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).

И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать? 



За основу прогнозирующей процедуры взят алгоритм разработанный Бёргом, в котором и рассчитываются коэффициенты, показывающие свою зависимость, подставляя которых мы получаем сам прогноз. Этот вариант не нов и давно используется. 
 
dimozg:

... коэффициенты, показывающие свою зависимость,.. 

Простите, зависимость НАПРАВЛЕНИЯ будущего движения цены ОТ ЧЕГО ?
 
prikolnyjkent:


Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).

И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать? 



Зависимостей бесконечное множество. Но путем отсечения ненужных(фильтрации и иные манипуляции), можно значительно сузить направление поиска. 
 
dimozg:

За основу прогнозирующей процедуры взят алгоритм разработанный Бёргом, в котором и рассчитываются коэффициенты, показывающие свою зависимость, подставляя которых мы получаем сам прогноз. Этот вариант не нов и давно используется. 

Маткад мощный, гибкий, интуитивно понятный продукт, программировать в нем очень удобно, легко, визуально понятно что есть что. Но в данном продукте есть минус, а именно то что все программы не компилируются как у любых других языков программирования, а сохраняются в виде файла, это приводит к повторному перенабору алгоритмов обработки уже тех языках где данные алгоритмы требуются, например язык mql! 
 
Uladzimir Izerski:

Зависимостей бесконечное множество. Но путем отсечения ненужных(фильтрации и иные манипуляции), можно значительно сузить направление поиска. 


Не согласен...

Если бы зависимостей было столько, сколько Вы говорите, то Вы бы плюнуть не могли, чтобы не попасть на трейдера-миллиардера.

А так - увы... 


 
dimozg:

Маткад мощный, гибкий, интуитивно понятный продукт, программировать в нем очень удобно, легко, визуально понятно что есть что. Но в данном продукте есть минус, а именно то что все программы не компилируются как у любых других языков программирования, а сохраняются в виде файла, это приводит к повторному перенабору алгоритмов обработки уже тех языках где данные алгоритмы требуются, например язык mql! 


Фильтрация тут не поможет. Вы путаетесь с помощью фильтрации убрать низкочастотные либо высокочастотные составляющие спектра сигнала которым является сам шум. После фильтрации вы получается в чистом виде набор гармоник которые приведут в любом случае к неправильно прогнозу, за исключением того - если сам процесс и есть именно те самые гармоники

 
prikolnyjkent:


Не согласен...

Если бы зависимостей было столько, сколько Вы говорите, то Вы бы плюнуть не могли, чтобы не попасть на трейдера-миллиардера.

А так - увы... 



А насчет зависимостей, в их поиске нет необходимости, главное связать все показатели цен друг с другом, чем сильнее связи тем лучше прогноз. 
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