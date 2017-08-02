Ищу скрипт запрещающий ручное открытие сделок
Добрый день!
Нужен скрипт, который бы защищал ручную торговлю от самого себя.
Нужно чтоб я выставил в скрипте количество ордеров и суммарный объем в лотах, чтоб скрипт запрещал открывать объем более установленного и количество ордеров больше установленного, или хотя бы суммарный объем.
Чтоб именно запрещал, т.е. я не мог открыть позицию больше объема, чем установлено в скрипте. Скрипт при этом будет находится на выделенном сервере.
Может есть у кого-то?
И подскажите, такое вообще возможно?
- Скрипт - это вообще неправильно, так как скрипт - это однаразовая программа - один запуск и прекращение работы. Логичнее использовать советника.
- Самый эффективный запрет на торговлю (этим можно ограничить и выставление ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ и открытие ПОЗИЦИЙ) - это нажатие на кнопку "Автоторговля":
- Вот только нажать на кнопку можно если использовать сплав MQL5 и вызовы WinAPI.
Добрый день!
Нужен скрипт, который бы защищал ручную торговлю от самого себя.
Нужно чтоб я выставил в скрипте количество ордеров и суммарный объем в лотах, чтоб скрипт запрещал открывать объем более установленного и количество ордеров больше установленного, или хотя бы суммарный объем.
Чтоб именно запрещал, т.е. я не мог открыть позицию больше объема, чем установлено в скрипте. Скрипт при этом будет находится на выделенном сервере.
Может есть у кого-то?
И подскажите, такое вообще возможно?
Так зудит что сами остановиться не в состоянии? нет таких скриптов, только риск манагер или специализированные решения как в проп конторах, ограничение на стороне сервера а не клиента
Хотя я придумал... можно написать скрипт который ломает виндоус при увеличении допустимого лота, и пока вы будете его переустанавливать то немного поостынете
Или лучше скрипт, который звонит хахалю вашей бывшей от вашего имени, и он в ярости ломится к вам в дверь и вам как бы некогда торговать теперь.. но тут может с опозданием работать
В общем если нужны здравые идеи - обращайтесь.
- Скрипт - это вообще неправильно, так как скрипт - это однаразовая программа - один запуск и прекращение работы. Логичнее использовать советника.
- Самый эффективный запрет на торговлю (этим можно ограничить и выставление ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ и открытие ПОЗИЦИЙ) - это нажатие на кнопку "Автоторговля":
- Вот только нажать на кнопку можно если использовать сплав MQL5 и вызовы WinAPI.
Если это советник. То такое возможно вообще реализовать? Чтоб советник запрещал открытие ордеров, которые открываются в ручную, в том числе и отложенные, по заданному алгоритму не превышения суммарного объема по направлению, даже количество ордеров в принципе не имеет значения?
Если это советник. То такое возможно вообще реализовать? ***
MQL5 + WinAPI
*** Чтоб советник запрещал открытие ордеров, которые открываются в ручную, в том числе и отложенные, по заданному алгоритму не превышения суммарного объема по направлению, даже количество ордеров в принципе не имеет значения?
MQL5 + WinAPI -> реализация нажатия на кнопку "Авто-торговля" введёт запрет на отсылку торговых приказов из советников, но ручками Вы сможете с данного терминала по-прежнему торговать.
Добрый день!
Нужен скрипт, который бы защищал ручную торговлю от самого себя.
Нужно чтоб я выставил в скрипте количество ордеров и суммарный объем в лотах, чтоб скрипт запрещал открывать объем более установленного и количество ордеров больше установленного, или хотя бы суммарный объем.
Чтоб именно запрещал, т.е. я не мог открыть позицию больше объема, чем установлено в скрипте. Скрипт при этом будет находится на выделенном сервере.
Может есть у кого-то?
И подскажите, такое вообще возможно?
Не оно, не?
Применение: Как только наступает обострение кариеса мозга - бьете себя по голове и начинаете контролировать эмоции
Видел я как-то 1 заказ на Фрилансе, где заказчик хотел получить подобное. Можно сделать в виде робота, который будет ПРИНУДИТЕЛЬНО закрывать окошко силами WinApi, вызванное ручками по F9 или по кнопке "Новый ордер".
Ещё вариант - повесить робота-контролёра, который просто закрывает терминал, когда ММ нарушен. Повторное открытие терминала приведёт снова к закрытию, если правила ММ не выполнены.Смех смехом, но утилита может быть полезной для неокрепшей психики начинающего трейдера...
MQL5 + WinAPI
MQL5 + WinAPI -> реализация нажатия на кнопку "Авто-торговля" введёт запрет на отсылку торговых приказов из советников, но ручками Вы сможете с данного терминала по-прежнему торговать.
Видел я как-то 1 заказ на Фрилансе, где заказчик хотел получить подобное. Можно сделать в виде робота, который будет ПРИНУДИТЕЛЬНО закрывать окошко силами WinApi, вызванное ручками по F9 или по кнопке "Новый ордер".
Ещё вариант - повесить робота-контролёра, который просто закрывает терминал, когда ММ нарушен. Повторное открытие терминала приведёт снова к закрытию, если правила ММ не выполнены.Смех смехом, но утилита может быть полезной для неокрепшей психики начинающего трейдера...
Да все рано или поздно нарушают собственные правила. Вопрос лишь в том, содержать риск менеджера и платить ему за это деньги или лучше один раз сделать программу и работать самому не оплачивая ни чьих услуг.
Насчет автоматизации самого торгового процесса, это просто вверх сложность из-за сложного управляющего алгоритма, который контролирует и ведет исторические данные по закрытым ордерам.
Поэтому нужен вот такой ограничитель.
*** т.е. со своего терминала я не смогу скажем нарушить установленные правила?
Со своего и с любого другого сможете и ещё как сможете. Повторяю: кнопка "Авто-торговля" влияет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на данный терминал, в котором эта кнопка нажата/отжата.
В Вашем (тяжёлом) случае нужно:
- Дисциплинировать себя в плане торговли.
- Встраивать в каждый советник, в обязательном порядке, контроль количества отложенных ордеров и количества открытых позиций.
- Встраивать в каждый советник, в обязательном порядке, контроль убытков и просадок.
Или всё-таки ранее предложенные варианты:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу скрипт запрещающий ручное открытие сделок
Alexey Viktorov, 2017.03.10 07:27Есть ещё один способ. Когда выставлено достаточное количество ордеров, просто отрубить себе обе руки. Ну, или хотя-бы пальцы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу скрипт запрещающий ручное открытие сделок
Maxim Dmitrievsky, 2017.03.10 07:30
Так зудит что сами остановиться не в состоянии? нет таких скриптов, только риск манагер или специализированные решения как в проп конторах, ограничение на стороне сервера а не клиента
Хотя я придумал... можно написать скрипт который ломает виндоус при увеличении допустимого лота, и пока вы будете его переустанавливать то немного поостынете
Или лучше скрипт, который звонит хахалю вашей бывшей от вашего имени, и он в ярости ломится к вам в дверь и вам как бы некогда торговать теперь.. но тут может с опозданием работать
В общем если нужны здравые идеи - обращайтесь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу скрипт запрещающий ручное открытие сделок
Vitaly Muzichenko, 2017.03.10 08:44
Не оно, не?
Применение: Как только наступает обострение кариеса мозга - бьете себя по голове и начинаете контролировать эмоции
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Добрый день!
Нужен скрипт, который бы защищал ручную торговлю от самого себя.
Нужно чтоб я выставил в скрипте количество ордеров и суммарный объем в лотах, чтоб скрипт запрещал открывать объем более установленного и количество ордеров больше установленного, или хотя бы суммарный объем.
Чтоб именно запрещал, т.е. я не мог открыть позицию больше объема, чем установлено в скрипте. Скрипт при этом будет находится на выделенном сервере.
Может есть у кого-то?
И подскажите, такое вообще возможно?