Советник который открывает отложенные ордера в порядке очереди в одном направлении. Где найти

Здравствуйте.

Подскажите есть ли такой советник который открывает отложенные ордера по заданной очереди в одном направлении. Пример 5 отложенных ордеров по одной цене в одном направлении. Открываются не все пять а по заданной очереди при прохождении цены туда и обратно. Заранее спасибо.

 
Поискал по КодоБазе - не нашел. Я так понимаю должно быть, что-то вроде этого (пять SELL):

Набросок 

