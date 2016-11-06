Советник который открывает отложенные ордера в порядке очереди в одном направлении. Где найти
igorvg74:
Здравствуйте.
Подскажите есть ли такой советник который открывает отложенные ордера по заданной очереди в одном направлении. Пример 5 отложенных ордеров по одной цене в одном направлении. Открываются не все пять а по заданной очереди при прохождении цены туда и обратно. Заранее спасибо.
Поискал по КодоБазе - не нашел. Я так понимаю должно быть, что-то вроде этого (пять SELL):
