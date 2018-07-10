выбор железа ( компьютера ) для работы - страница 11
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http://www.ixbt.com/cpu/amd-r7-1800x.shtml
Завтра напишу, сегодня процесс в работе. Матлаб дают на месяц триал, а студентам вообще какие-то льготы, врать не буду, я не студент, надо смотреть.
Картинки с Матлаба не будет, я правильно понимаю?
Иш какой А.Дик злопямятный, придется запустить матлаб ))
Иш какой А.Дик злопямятный, придется запустить матлаб ))
А ты хотел сделать мне зло запустив в меня Матлабом но потом передумал?))
Тыж сказал, что оптимизация нафиг не нужна, есть чудо программа - Матлаб, которая может ответить на вопросы, вот и напомнил тебе, очень мне интересно потому что.
А ты хотел сделать мне зло запустив в меня Матлабом но потом передумал?))
Тыж сказал, что оптимизация нафиг не нужна, есть чудо программа - Матлаб, которая может ответить на вопросы, вот и напомнил тебе, очень мне интересно потому что.
Андрей, я крайне злобный человек, от моего дыхания осыпается штукатурка, дохнут вороны на лету и отклеиваются обои )) Я поломал часть программы, которая выводила данные под курсором, вот часть, которая рисует графики. Внизу привел функцию, которая выводит данные под курсором, сейчас что-то не пашет, но смысл понятен. Вообще, матлаб не панацея, просто можно быстро визуализировать то, что происходит в кишках проги. Я сейчас редко пользуюсь, как ввели тесты на тиковых данных, почти все делаю сразу на MQL5.
Это лог имитатора сделок, прогнал за сутки с небольшим, прибыль в натуральной величине котировки:
ticket= 487 cmd= 0 oProfit= 0.000180 mProfit= 0.029050 openCount= 42 closeCount=42 openTime= 01-21:02:26 closeTime= 01-21:07:45
ticket= 488 cmd= 1 oProfit= -0.000780 mProfit= 0.028270 openCount= 42 closeCount=49 openTime= 01-21:13:01 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 489 cmd= 0 oProfit= 0.000150 mProfit= 0.028420 openCount= 43 closeCount=43 openTime= 01-21:19:00 closeTime= 01-21:22:07
ticket= 490 cmd= 1 oProfit= 0.000160 mProfit= 0.028580 openCount= 43 closeCount=44 openTime= 01-21:31:32 closeTime= 01-21:35:55
ticket= 491 cmd= 1 oProfit= 0.000170 mProfit= 0.028750 openCount= 44 closeCount=44 openTime= 01-21:31:33 closeTime= 01-21:35:55
ticket= 492 cmd= 1 oProfit= 0.000170 mProfit= 0.028920 openCount= 45 closeCount=46 openTime= 01-21:31:34 closeTime= 01-21:34:02
ticket= 493 cmd= 1 oProfit= 0.000160 mProfit= 0.029080 openCount= 46 closeCount=43 openTime= 01-21:33:40 closeTime= 01-21:36:39
ticket= 494 cmd= 0 oProfit= 0.000260 mProfit= 0.029340 openCount= 43 closeCount=48 openTime= 01-21:57:28 closeTime= 01-22:40:44
ticket= 495 cmd= 1 oProfit= 0.000300 mProfit= 0.029640 openCount= 44 closeCount=45 openTime= 01-22:00:01 closeTime= 01-23:01:54
ticket= 496 cmd= 1 oProfit= 0.000350 mProfit= 0.029990 openCount= 45 closeCount=45 openTime= 01-22:21:58 closeTime= 01-23:01:54
ticket= 497 cmd= 1 oProfit= 0.000290 mProfit= 0.030280 openCount= 46 closeCount=45 openTime= 01-22:25:23 closeTime= 01-23:01:54
ticket= 498 cmd= 1 oProfit= 0.000290 mProfit= 0.030570 openCount= 47 closeCount=45 openTime= 01-22:25:24 closeTime= 01-23:01:54
ticket= 499 cmd= 1 oProfit= 0.000290 mProfit= 0.030860 openCount= 48 closeCount=45 openTime= 01-22:25:25 closeTime= 01-23:01:54
ticket= 500 cmd= 0 oProfit= -0.001070 mProfit= 0.029790 openCount= 48 closeCount=49 openTime= 01-22:41:32 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 501 cmd= 0 oProfit= -0.001190 mProfit= 0.028600 openCount= 49 closeCount=49 openTime= 01-22:41:34 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 502 cmd= 0 oProfit= -0.000820 mProfit= 0.027780 openCount= 45 closeCount=49 openTime= 01-23:07:38 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 503 cmd= 1 oProfit= -0.000400 mProfit= 0.027380 openCount= 46 closeCount=49 openTime= 01-23:28:21 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 504 cmd= 0 oProfit= -0.000540 mProfit= 0.026840 openCount= 47 closeCount=49 openTime= 01-23:32:23 closeTime= 02-22:00:00
ticket= 505 cmd= 1 oProfit= -0.000620 mProfit= 0.026220 openCount= 48 closeCount=49 openTime= 01-23:59:05 closeTime= 02-22:00:00
Всего ордеров= 505 Buy= 179 Sell= 326 stopCount= 0 profit= 0.026220
% Display the position of the data cursor
% obj Currently not used (empty)
% event_obj Handle to event object
% output_txt_dMA Data cursor text string (string or cell array of strings).
global normData
global yMaBid
global yMaDiff
global yMaAngle
global yMaDiffAngle
global maLenSize
global profitData
pos = get(event_obj,'Position');
idx = 1;
time = pos(1);
for idx = 1:length(normData(1, :))
t = normData(1, idx);
if t >= time
break;
end
end
output_txt_dMA2 = { ['X: ',datestr(pos(1), 'dd-HH:MM:SS')], ...
['spr : ', num2str(normData(3,idx) - normData(2,idx), '%10.3e')], ...
['d8 : ', num2str(yMaDiff(1,idx), '%10.3e')], ...
['d15 : ', num2str(yMaDiff(2,idx), '%10.3e')], ...
['d30 : ', num2str(yMaDiff(3,idx), '%10.3e')], ...
['d60 : ', num2str(yMaDiff(4,idx), '%10.3e')], ...
['d120: ', num2str(yMaDiff(5,idx), '%10.3e')], ...
['d240: ', num2str(yMaDiff(6,idx), '%10.3e')], ...
['d480: ', num2str(yMaDiff(7,idx), '%10.3e')], ...
['d960: ', num2str(yMaDiff(7,idx), '%10.3e')]};
***
Сорри за возможно глупый вопорс, но почему здесь не обсуждают наиболее дешевую стоимость Ггц ?! при прочих равных элементах?
ЗЫ: из своего опыта остановился на стареньком 2600к - и гноиться на легкую до 5,5Ггц но также перегоняет 3770к и я купил себе 4790к (его безопасно гнать просто невозможно проц не успевает охлаждаться) и он по тестам проиграл разогнанному 2600к, чем более поздняя версия тем хуже получаеться гнать))) конечно в специфических тестах поколение очень помогает но в основном имеем не более чем обычные задачи, и тут снова возникает вопрос дешевизны ГГц
все интелы пятого поколения - это какие то серваки с ОЗУ до 900 ГБ там жутко дорогая стоимость ГГц получается
появились шестого - но чувство что они пошли по пути анти-разгона, проц все меньше и меньше - собсвтено гавная проблема это то что находиться под крышкой проца - и это что-то передает тепло все хуже и хуже. В итоге получаем что как бы мы не охлождали проц - сам проц плохо обмениваться теплом с коробочкой в которую запечатан, собствено в этом то и фишка что 2600к - не являетьс холодным процом но поскольку это самый большой проц по размером - его площадь тепло обмена выше что и уделывает все последующие поколения.
ЗЫЗЫ: если сравниваем процы то имеет смысл сравнивать максимум что можно выжать с него (т.е. тесты процов без разгона даже смотреть не буду)
если у АМД ченить что жестко снижает стоимость ГГц то это более чем интересно, полезу изучать линейку АМД
Сорри за возможно глупый вопорс, но почему здесь не обсуждают наиболее дешевую стоимость Ггц ?! при прочих равных элементах?
ЗЫ: из своего опыта остановился на стареньком 2600к - и гноиться на легкую до 5,5Ггц но также перегоняет 3770к и я купил себе 4790к (его безопасно гнать просто невозможно проц не успевает охлаждаться) и он по тестам проиграл разогнанному 2600к, чем более поздняя версия тем хуже получаеться гнать))) конечно в специфических тестах поколение очень помогает но в основном имеем не более чем обычные задачи, и тут снова возникает вопрос дешевизны ГГц
все интелы пятого поколения - это какие то серваки с ОЗУ до 900 ГБ там жутко дорогая стоимость ГГц получается
появились шестого - но чувство что они пошли по пути анти-разгона, проц все меньше и меньше - собсвтено гавная проблема это то что находиться под крышкой проца - и это что-то передает тепло все хуже и хуже. В итоге получаем что как бы мы не охлождали проц - сам проц плохо обмениваться теплом с коробочкой в которую запечатан, собствено в этом то и фишка что 2600к - не являетьс холодным процом но поскольку это самый большой проц по размером - его площадь тепло обмена выше что и уделывает все последующие поколения.
ЗЫЗЫ: если сравниваем процы то имеет смысл сравнивать максимум что можно выжать с него (т.е. тесты процов без разгона даже смотреть не буду)
если у АМД ченить что жестко снижает стоимость ГГц то это более чем интересно, полезу изучать линейку АМД
Выскажу свою точку зрения. Мы тут пытаемся оценить процы с точки зрения использования в MQL5. На 99% это, конечно, скорость работы в оптимизаторе. А оптимизатор в МТ5 отлично распараллелен и позволяет использовать все локальные ядра (+ облако, но речь не о нем). Я несколько постов назад выложил ссылку на тесты Ryzen от ixbt? все же это тесты от уважаемого ресурса, а не от Вани Пупкина. Можно считать, что в среднем 8-ядерные рузены где-то превосходят, где-то отстают от 4-ядерных Интелов.
Но есть большое НО! Программисты с опытом меня поймут, остальным немного поясню. Бывает ОЧЕНЬ сложно, а иногда и просто невозможно эффективно распараллелить программу, чтобы эффективно использовать все ядра. Очень эффективно параллелятся задачи по обработке видео, фото, звука и др. То есть то, что можно разбить на небольшие подзадачи, результат которых не влияет на входные данные других задач. Ну, к примеру, фото можно разбить на 8 квадратов и в каждом квадрате запустить свой поток обработки данных. Естественно, тут нужна поддержка операционки (ребятам, которые до сих пор сидят на XP привет, ОС разрабатывалась во времена, когда не было многоядерников).
Более того, нужна поддержка программеров. А кто сейчас является мясом программисткого мира на западе? Азия (кстати, знаю много умных ребят), индусы (тут без комментов, а то забанят :), ну и
Андрей, я крайне злобный человек, от моего дыхания осыпается штукатурка, дохнут вороны на лету и отклеиваются обои ))
Это ничего, у всех нас есть недостатки.
Я поломал часть программы, которая выводила данные под курсором, вот часть, которая рисует графики. Внизу привел функцию, которая выводит данные под курсором, сейчас что-то не пашет, но смысл понятен. Вообще, матлаб не панацея, просто можно быстро визуализировать то, что происходит в кишках проги. Я сейчас редко пользуюсь, как ввели тесты на тиковых данных, почти все делаю сразу на MQL5.
Это лог имитатора сделок, прогнал за сутки с небольшим, прибыль в натуральной величине котировки:
***
Прочитал. Долго думал. Так и не нашел связи между отмеченным цветом:
Alexey Volchanskiy:
И зачем нужна ферма? Я вообще слегка забил на оптимизацию в тестере МТ4/5, смотрю в матлабе характерные участки, а у меня матлабовская прога выводит на экран параметры в месте, где находится курсор. Когда все это видишь визуально, начинаешь понимать весь примитив этой самой псевдооптимизации. Достаточно курсор подвигать по временной шкале - многое становиться ясно.
И так и не увидел подтверждения, что Матлаб может заменить привычную оптимизацию.
Короче, бла бла бла.
Сорри за возможно глупый вопорс, но почему здесь не обсуждают наиболее дешевую стоимость Ггц ?! при прочих равных элементах?
ЗЫ: из своего опыта остановился на стареньком 2600к - и гноиться на легкую до 5,5Ггц но также перегоняет 3770к и я купил себе 4790к (его безопасно гнать просто невозможно проц не успевает охлаждаться) и он по тестам проиграл разогнанному 2600к, чем более поздняя версия тем хуже получаеться гнать))) конечно в специфических тестах поколение очень помогает но в основном имеем не более чем обычные задачи, и тут снова возникает вопрос дешевизны ГГц
все интелы пятого поколения - это какие то серваки с ОЗУ до 900 ГБ там жутко дорогая стоимость ГГц получается
появились шестого - но чувство что они пошли по пути анти-разгона, проц все меньше и меньше - собсвтено гавная проблема это то что находиться под крышкой проца - и это что-то передает тепло все хуже и хуже. В итоге получаем что как бы мы не охлождали проц - сам проц плохо обмениваться теплом с коробочкой в которую запечатан, собствено в этом то и фишка что 2600к - не являетьс холодным процом но поскольку это самый большой проц по размером - его площадь тепло обмена выше что и уделывает все последующие поколения.
ЗЫЗЫ: если сравниваем процы то имеет смысл сравнивать максимум что можно выжать с него (т.е. тесты процов без разгона даже смотреть не буду)
если у АМД ченить что жестко снижает стоимость ГГц то это более чем интересно, полезу изучать линейку АМД
Вообще, четкой связи между частотой и производительностью в современных процессорах нет. Производительность больше зависит от архитектуры, объёма кэшей, алгоритма кэширования, шина памяти.
Я уже говорил, что единственный критерий оценки "мощности" процессоров может выступать только отношение производительность/стоимость. Другого критерия нет. Но стереотипы настолько сильны, крепки, что даже народ с большим опытом в области программирования и являясь продвинутыми пользователями ПК с многолетним стажем, свободно ориентирующихся в мире современной вычислительной техники утверждают, что "интелы мощнее". Такова сила стереотипов и шаблонов мышления, зачастую стереотипы задают вектор развития технологий на многие годы вперёд.
Для того, что бы понимать истинное положение вещей в современном процессоростроении, нужно лишь знать некоторые вещи. За годы развития вычислительной техники так сложилось, что Intell стала лидером продаж, так получилось, так сложились звёзды. Теперь эта компания пользуясь своей долей лидера в продажах процессоров для серверных и настольных решений просто может себе позволить продавать процессоры, которые прошли смогли пройти стесстесты лучше чем все остальные в партии, а это что то вроде 0,000001 процента из всех чипов, эти образцы маркеруются как топовые процессоры. Естественно что на такие процессоры стоимость заоблачная, потому что это единичные экземпляры, но такие камни продаются, потому что Intell лидер и потому что шаблоны мышления пользователей крепки. Так же нужно понимать, что у AMD так же есть такие единичные экземпляры в партии, но AMD не может продавать такие процессоры, потому что их никто не будет покупать, потому что рынок процессоров поделён уже давно и каждый занимает своё место. Т.е., при прочих равных, производительность, цена, покупатель предпочтет Intell по вышеназванным причинам так же, как одного и того же качества и функционала телевизоры Sony всегда дороже телевизоров LG. Поэтому для AMD просто нет смысла продавать сравнимые по мощности и выше чем у Intell, они могут продавать только по второй линейке топовых процессоров и по цене ниже, чем у Intell. Таким образом соотношение производительность/стоимость в целом у AMD всегда выше.
Это маркетинг, люди, неужели вы этого не понимаете? Panasonic всегда будет стоить дороже чем Ponasonic или Panasonik при одинаковой производительности и функционале, хотя техника и тех и тех сделана в Китае чуть ли ни на одних и тех же предприятиях.
Intell уже проиграла битву на рынке мобильных процессоров, продажи камней для ПК неуклонно из года в год падают, в конце концов может произойти то же самое что например с компанией HTC. Хотя, Intell навряд ли загнётся насовсем, скорее всего будет жить ещё очень долго как Кащей Бессмертный Nokia сидя на своих сундуках с патентами, Intell может оставаться на плаву даже если насовсем прекратит производство процессоров. Так нужно ли пользователю наполнять свежей кровью в виде своих денег жилы всяких Кащеев? Конечно, выбор делает каждый сам, но во всяком случае говорить громогласно "Intell мощнее!" это не по нашему, мы ж тут не малолетние пионеры тусуемся, такие фразы среди программистов просто проявление безграмотности.
Давным давно был такой замечательный журнал Game EXE... Журналы в городах раскупались в считанные минуты, поэтому найти свежий выпуск было практически невозможно. Приходилось получать по подписке по почте. Журналы приходили часто с задержкой в 1-3 месяца, и когда приходило извещение с почты о посылке - это был праздник... Журналы перечитывались буквально до дыр. Описание игр в журнале выглядело как искусство, это были целые истории, бывало даже часто, что читать об игре было гораздо интересней, чем играть в неё. Но самыми любимыми были несколько страниц в конце, где описывалось железо, новинки, история развития технологий, многие выросли на этих журналах и собрали свои первые ПК по инструкциям, это были замечательные времена дуалапа, когда играли по пищащим модемам в Need for Speed Porsche Unleashed в режиме 1:1.... Это конец 90х начало 00х. Как сейчас помню свой Duron 600 с его керамическим корпусом. У меня сборка прошла без проблем, но были не редки случаи у народа, когда хрупкий корпус камня раскалывался при установке кулера. Потом был Athlon 1700, помню как устанавливал проволочные перемычки на двух ножках камня, что позволяло разблокировать множитель и получить Athlon 1900, говорят иногда получалось даже 2300....
Так вот, в сети есть архивы этих журналов, желающие в увлекательной форме ознакомится с историей развития вычислительной техники могут почитать. К сожалению журнал сначала загнулся, потом в конвульсиях скончался, не помогла даже глянцевая обложка в последние годы, и всё потому, на мой взгляд, что формат журнала изменился, стали писать о богомерзких консолях, и двинутым писишникам журнал стал просто не интересен...